Kingdom Defense: The War of Empires - защитите свое королевство от полчищ орков, монстров, злых колдунов и прочей нечисти. Стройте и улучшайте башни, выстраивайте свою линию обороны таким образом, чтобы ни один из противников не смог проникнуть в ваше государство. В битве со злом вам помогут храбрые герои и древняя магия!

Имеется четыре основных вида башен: Башня лучников, Барак рыцарей, Катапульта и Волшебный дракон. Каждая башня выполняет свою функцию и имеет свои сильные и слабые стороны. Башни можно улучшать до четвертого уровня. Улучшенные башни наносят больший урон на большем расстоянии.

Кроме того, башни можно усилить с помощью специальных звезд, которые игрок получает за победы в битвах. Например, такими усилениями может быть уменьшение времени перезарядки спецприемов, увеличение силы атаки и т. д. Если вы видите, что ваша стратегия ведения боя перестала работать, вы всегда можете сбросить дерево умений и попробовать что-нибудь изменить.

Кроме этого присутствует возможность призывать уникальных героев, как например Галаад Неукротимый, меткая Аши, а также Укун, Шаман, Голем и другие. Также не забывайте собирать различные магические предметы, например осколок метеорита, ледяной самоцвет, исцеляющий артефакт и золотой сундук. С их помощью одержать победу будет легче!

Возглавьте армию и защитите эти земли от злобных монстров. Башни, герои и магия помогут вам сокрушить врагов.

Ключевые особенности: