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Kingdom Defense: The War of Empires для Android

Kingdom Defense: The War of Empires 1.3.9 для Android

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Описание Kingdom Defense: The War of Empires 1.3.9 для AndroidОписание   Скачать Kingdom Defense: The War of Empires 1.3.9 для AndroidСКАЧАТЬ (82,09 Мб) Скриншоты Kingdom Defense: The War of Empires 1.3.9 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Kingdom Defense: The War of Empires 1.3.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Kingdom Defense: The War of Empires 1.3.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Kingdom Defense: The War of Empires - защитите свое королевство от полчищ орков, монстров, злых колдунов и прочей нечисти. Стройте и улучшайте башни, выстраивайте свою линию обороны таким образом, чтобы ни один из противников не смог проникнуть в ваше государство. В битве со злом вам помогут храбрые герои и древняя магия!

Имеется четыре основных вида башен: Башня лучников, Барак рыцарей, Катапульта и Волшебный дракон. Каждая башня выполняет свою функцию и имеет свои сильные и слабые стороны. Башни можно улучшать до четвертого уровня. Улучшенные башни наносят больший урон на большем расстоянии.

Кроме того, башни можно усилить с помощью специальных звезд, которые игрок получает за победы в битвах. Например, такими усилениями может быть уменьшение времени перезарядки спецприемов, увеличение силы атаки и т. д. Если вы видите, что ваша стратегия ведения боя перестала работать, вы всегда можете сбросить дерево умений и попробовать что-нибудь изменить.

Кроме этого присутствует возможность призывать уникальных героев, как например Галаад Неукротимый, меткая Аши, а также Укун, Шаман, Голем и другие. Также не забывайте собирать различные магические предметы, например осколок метеорита, ледяной самоцвет, исцеляющий артефакт и золотой сундук. С их помощью одержать победу будет легче!

Возглавьте армию и защитите эти земли от злобных монстров. Башни, герои и магия помогут вам сокрушить врагов.

Ключевые особенности:

  • Впечатляющая графика.
  • Великолепные спецэффекты.
  • Разнообразные монстры.
  • 12 карт и дополнительные режимы игры.
  • Уникальные предметы.
  • Сильные герои.
Скриншоты Kingdom Defense: The War of Empires:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыСтратегии
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