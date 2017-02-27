Поддерживает технологии ASIO, Kernel Streaming, WaveOut и DirectSound воспроизведение и запись. Может работать с файлами в форматах WAV, OGG, MP3, MIDI (чтение) и WAV, MIDI (запись).

Отзывы о программе Reaper LEX А вот и не правы те кто орет здесь за знание языка ангельского. Любая программа или продукт всегда выходят с инструкциями на 5-6 языках. Это нас русских не любят.. но компания Steinberg выпустила свой продукт и на русском языке, зная что в Рушке полно пользователей Cubase.

| 2 | Ответить Andrey Програма постоянно русифицируется. Вот ссылка

http://stash.reaper.fm/v/12052/Russian.ReaperLangPack

1 | 16 | Ответить Простой Какая вам разница, знает человек язык или нет? Если нужен русик значит нужен. есть чем помочь - помогайте, нечем- отмолчитесь.

3 | 2 | Ответить Бит Майкер Goo:D Руссификатор нужен томо кто первый раз ваще включил эту прогу или подобную ей...а тот кто раньше работал в какомнить другом редакторе например айсид про он в принципе не нужен.... я вот скачал первый раз включил и сразу свёл трек.. Да и ваще 21 увэк на дваре... парабы уже знать англиский язык хотябы основы!

1 | 1 | Ответить Джабари Бит Майкер Goo:D Ты русский не знаешь, а говоришь про английский.

13 | | Ответить Xilax Если вы просити русик, значит ваще в прогах такого типа не рубите, это сразу видно. Везде слова одни и теже, нах русик ненужен! 8-о

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