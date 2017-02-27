Reaper для Windows

Reaper 5.34

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Описание Reaper 5.34Описание   Скачать Reaper 5.34СКАЧАТЬ (9,07 Мб) Скриншоты Reaper 5.34Скриншоты (2)   Статистика Reaper 5.34Статистика   Отзывы о Reaper 5.34Отзывы (38)  
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4.36 из 5, всего оценок - 255
  • Рейтинг программы - 4.36 из 5
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Reaper - очень мощная цифровая рабочая станция (DAW). Позволяет записывать, подготавливать, редактировать и создавать многоканальные аудио треки. Содержит множество полезных функций и эффектов.

Поддерживает технологии ASIO, Kernel Streaming, WaveOut и DirectSound воспроизведение и запись. Может работать с файлами в форматах WAV, OGG, MP3, MIDI (чтение) и WAV, MIDI (запись).

Имеется возможность индивидуальной обработки каждого трека по отдельности. Поддерживает управление уровнем громкости, границами трека, контролем согласования, проводит многоуровневый откат/повтор действий и многое другое.

Что нового в Reaper 5.34?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Reaper:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от $60.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 93 290
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГрабберы, Рипперы - Редакторы аудио

Отзывы о программе Reaper

LEX про Reaper 5.18 [29-05-2016]

А вот и не правы те кто орет здесь за знание языка ангельского. Любая программа или продукт всегда выходят с инструкциями на 5-6 языках. Это нас русских не любят.. но компания Steinberg выпустила свой продукт и на русском языке, зная что в Рушке полно пользователей Cubase.
| 2 | Ответить

Andrey про Reaper 4.32 [18-01-2013]

Програма постоянно русифицируется. Вот ссылка
http://stash.reaper.fm/v/12052/Russian.ReaperLangPack
1 | 16 | Ответить

Простой про Reaper 4.10 [06-11-2011]

Какая вам разница, знает человек язык или нет? Если нужен русик значит нужен. есть чем помочь - помогайте, нечем- отмолчитесь.
3 | 2 | Ответить

Бит Майкер Goo:D про Reaper 4.10 [01-11-2011]

Руссификатор нужен томо кто первый раз ваще включил эту прогу или подобную ей...а тот кто раньше работал в какомнить другом редакторе например айсид про он в принципе не нужен.... я вот скачал первый раз включил и сразу свёл трек.. Да и ваще 21 увэк на дваре... парабы уже знать англиский язык хотябы основы!
1 | 1 | Ответить

Джабари в ответ Бит Майкер Goo:D про Reaper 4.77 [05-03-2015]

Ты русский не знаешь, а говоришь про английский.
13 | | Ответить

Xilax про Reaper 4.10 [09-10-2011]

Если вы просити русик, значит ваще в прогах такого типа не рубите, это сразу видно. Везде слова одни и теже, нах русик ненужен! 8-о
2 | 1 | Ответить

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