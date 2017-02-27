Reaper - очень мощная цифровая рабочая станция (DAW). Позволяет записывать, подготавливать, редактировать и создавать многоканальные аудио треки. Содержит множество полезных функций и эффектов.
Поддерживает технологии ASIO, Kernel Streaming, WaveOut и DirectSound воспроизведение и запись. Может работать с файлами в форматах WAV, OGG, MP3, MIDI (чтение) и WAV, MIDI (запись).
Имеется возможность индивидуальной обработки каждого трека по отдельности. Поддерживает управление уровнем громкости, границами трека, контролем согласования, проводит многоуровневый откат/повтор действий и многое другое.