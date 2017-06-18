Балаболка (Balabolka) - программа предназначена для чтения вслух текстовых файлов. Для воспроизведения звуков человеческого голоса могут использоваться любые речевые синтезаторы, установленные на компьютере.
Воспроизведение речи можно контролировать при помощи стандартных кнопок, подобных тем, что присутствуют в любой мультимедийной программе ("воспроизвести/приостановить/остановить"). Программа умеет читать вслух содержимое буфера обмена, показывать текст, содержащийся в DOC, RTF и HTML файлах, изменять настройки шрифта и цвета, управлять процессом чтения из системного трея (области уведомлений) или при помощи глобальных сочетаний клавиш, произносить набираемый на клавиатуре текст, проверять орфографию. Балаболка предоставляет возможность удалить из текста все знаки переноса на концах строк; это позволит избежать запинок при чтении слов.
Текст может быть сохранен в вида аудиофайла (поддерживаются форматы WAV и MP3.
Программа умеет работать с различными версиями пакета речевых функций Microsoft Speech API (SAPI). Он позволяет изменять скорость, тембр и громкость речи.
Качество речи определяется исключительно выбранным в программе голосовым движком.
С помощью 2nd Speech Center текст можно слушать, а не читать с экрана, таким образом дать отдохнуть глазам
Отзывы о программе Балаболка
нда про Балаболка 2.11.0.624 [19-04-2017]
Балаболка 2.11.0.625 Не работает перетаскивание текста из файлов в программу. | 1 | Ответить
Just Me про Балаболка 2.11.0.608 [27-09-2016]
Программа хорошая, однако она "заточена" скорее под создание аудиокниг. Для чтения вообще и, в частности, вслух советую ICE Book Reader. Всем, кто орёт про "отстой" - разберитесь сначала что к чему, почитайте инструкции, и всё прояснится. ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) установите хотя бы один качественный голосовой движок для нужного вам языка, например, IVONA Tatyana - изо всех доступных он наилучший. Если кому ещё не дошло - идите на оф. сайт Балаболки, там внизу странички есть ссылка на форум, где всё расписано от и до. 6 | 6 | Ответить
Silvercat про Балаболка 2.11.0.604 [05-07-2016]
Программа Балаболка отличная сама по себе. Голос сейчас самый лучший IVONA Tatyana (Татьяна) 3 | | Ответить
lsdxa про Балаболка 2.11.0.602 [28-06-2016]
гавно. хер настроишь что бы говорила..нахер такие проги в 21 веке 2 | 6 | Ответить
Андрей. про Балаболка 2.11.0.602 [23-06-2016]
Бесполезная прога, Русский не читает вообще. Плагин устанавливается, а толку ноль! 2 | 4 | Ответить