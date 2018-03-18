Advanced IP Scanner - это быстрый, надежный и простой в использовании сканер локальных сетей (LAN) для Windows. Данная утилита позволяет пользователю собирать различную информацию о компьютерах в сети за считанные секунды.

Возможен доступ ко многим полезным функциям в один клик мыши - удаленное включение и выключение компьютера, интеграция с Radmin и многое другое. Технология многопоточного сканирования позволяет осуществлять сканирование сотен компьютеров в сетях класса B и C за считанные секунды даже с медленным модемным соединением.

Возможности программы: