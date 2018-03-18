Advanced IP Scanner для Windows

Advanced IP Scanner 2.5.3567

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Описание Advanced IP Scanner 2.5.3567Описание   Скачать Advanced IP Scanner 2.5.3567СКАЧАТЬ (9,11 Мб) Скриншоты Advanced IP Scanner 2.5.3567Скриншоты (4)   Статистика Advanced IP Scanner 2.5.3567Статистика   Отзывы о Advanced IP Scanner 2.5.3567Отзывы (2)  
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4.28 из 5, всего оценок - 33
  • Рейтинг программы - 4.28 из 5
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Advanced IP Scanner - это быстрый, надежный и простой в использовании сканер локальных сетей (LAN) для Windows. Данная утилита позволяет пользователю собирать различную информацию о компьютерах в сети за считанные секунды.

Возможен доступ ко многим полезным функциям в один клик мыши - удаленное включение и выключение компьютера, интеграция с Radmin и многое другое. Технология многопоточного сканирования позволяет осуществлять сканирование сотен компьютеров в сетях класса B и C за считанные секунды даже с медленным модемным соединением.

Возможности программы:

  • Быстрое и надежное многопоточное сканирование IP-адресов. Пользователь имеет возможность осуществлять сканирование сотен IP-адресов одновременно с высокой скоростью, особенно на компьютерах на базе Pentium в сетях класса B и C. Возможно также указание количества потоков для баланса скорости сканирования и загрузки процессора.
  • Удаленное выключение компьютера. Данная функция позволяет выключать любой удаленный компьютер с операционной системой Windows NT или Win2K. Для выключения компьютера возможно использование прав доступа по умолчанию или с помощью ввода логина или пароля.
  • Функция Wake-on-LAN. Пользователь может включать удаленный компьютер, если сетевая карта поддерживает функцию “Wake-on-LAN.
  • Групповые операции. Любая возможность Advanced IP Scanner может быть использована для нескольких выбранных компьютеров. Например, пользователь может выключать несколько удаленных компьютеров за один клик мышью.
  • Сохранение и загрузка списка компьютеров. Данная функция позволяет выполнять операции для списка выбранных компьютеров. Пользователю достаточно сохранить список компьютеров, и Advanced IP Scanner загрузит их автоматически.
Что нового в Advanced IP Scanner 2.5.3567?
  • Исправлены ошибки, улучшена стабильность работы программы.
Скриншоты Advanced IP Scanner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)42 / 91 123
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСканеры, сниферы
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Отзывы о программе Advanced IP Scanner

мостик про Advanced IP Scanner 2.4.3021 [22-04-2017]

скан китайцев, все норм качал личные файлы
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Portes про Advanced IP Scanner 2.0.106 [03-09-2011]

Отличная программа, находит все компы, даже те на которых отключено сетевое обнаружение. Минусом является отсутствие сканера открытых портов, но это многим и не надо.
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