Advanced IP Scanner - это быстрый, надежный и простой в использовании сканер локальных сетей (LAN) для Windows. Данная утилита позволяет пользователю собирать различную информацию о компьютерах в сети за считанные секунды.
Возможен доступ ко многим полезным функциям в один клик мыши - удаленное включение и выключение компьютера, интеграция с Radmin и многое другое. Технология многопоточного сканирования позволяет осуществлять сканирование сотен компьютеров в сетях класса B и C за считанные секунды даже с медленным модемным соединением.
Возможности программы:
Быстрое и надежное многопоточное сканирование IP-адресов. Пользователь имеет возможность осуществлять сканирование сотен IP-адресов одновременно с высокой скоростью, особенно на компьютерах на базе Pentium в сетях класса B и C. Возможно также указание количества потоков для баланса скорости сканирования и загрузки процессора.
Удаленное выключение компьютера. Данная функция позволяет выключать любой удаленный компьютер с операционной системой Windows NT или Win2K. Для выключения компьютера возможно использование прав доступа по умолчанию или с помощью ввода логина или пароля.
Функция Wake-on-LAN. Пользователь может включать удаленный компьютер, если сетевая карта поддерживает функцию “Wake-on-LAN.
Групповые операции. Любая возможность Advanced IP Scanner может быть использована для нескольких выбранных компьютеров. Например, пользователь может выключать несколько удаленных компьютеров за один клик мышью.
Сохранение и загрузка списка компьютеров. Данная функция позволяет выполнять операции для списка выбранных компьютеров. Пользователю достаточно сохранить список компьютеров, и Advanced IP Scanner загрузит их автоматически.
Что нового в Advanced IP Scanner 2.5.3567?
Исправлены ошибки, улучшена стабильность работы программы.