Serial Port Monitor - простая в использовании утилита, которая позволяет отслеживать трафик COM-порта вашего компьютера. Можно считать последовательные данные из любого COM-порта и отправлять их в любой COM-порт. Присутствует возможость изменять такие параметры соединения, как скорость передачи данных (бит в секунду), четность, биты данных и стоповые биты. Это программное обеспечение может отправлять и получать данные в виде текста ASCII. Также поддерживаются шестнадцатеричный, десятичный, восьмеричный и двоичный форматы при отправке и отображении полученных данных. Возможна периодическая отправка текста, интервал можно изменить в миллисекундах. Можно использовать кнопки "Очистить", "Сохранить в файл" и "Копировать в буфер обмена". Настройка шрифта и цвета фона возможна с помощью меню.

Используя эту простую программу-сниффер порта, вы можете тестировать, контролировать и управлять любым оборудованием, совместимым с протоколом RS-232, RS-485, RS-422 или любым другим совместимым устройством последовательного порта. Распиновка RS-232 (DB9) определяет, что для связи необходимы только контакты RX (приемник) и TX (передатчик). Остальные контакты необходимы только в том случае, если вы реализуете какую-либо форму аппаратного управления потоком. Вы можете легко считывать входящие данные с RX и отправлять исходящие данные на TX с помощью анализатора и тестера последовательного порта, например, Vovsoft Serial Port Monitor. С помощью этого программного обеспечения ваш настольный или портативный компьютер может осуществлять связь между микроконтроллерами (например, платами Arduino) или микропроцессорами (например, одноплатными компьютерами Raspberry Pi) по последовательному каналу связи.

Современные компьютеры больше не имеют встроенных последовательных портов. Однако если вам нужна связь по UART между компьютером и электронными устройствами, просто подключите к компьютеру преобразователь USB в RS232. Чаще всего Windows может установить драйвер USB-конвертера автоматически. Чтобы проверить драйвер, зайдите в "Диспетчер устройств", раздел "Порты (COM и LPT)".

Простой прямой кабель RS232 между вашим ПК (терминалом) и электронным устройством вполне подойдет. Если вам нужна связь между компьютером и ПК через последовательный порт, вам понадобится "нуль-модемный" или "кроссоверный" кабель. Для того чтобы это работало, необходимо, чтобы контакт передачи (TX) одного устройства был подключен к контакту приема (RX) другого устройства, и наоборот. Вы можете легко подключить и использовать RS232 с помощью этой программы.