Nmap для Windows

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Оценка: 4.15/5 голосов - 109
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.94 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Сканеры, сниферы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 118 697 | Статистика
Размер:30,96 Мб
Nmap скриншот № 1

Nmap - Самый популярный сканер портов, обследует сети и проводит аудит защиты. Поддерживается как режим командной строки, так и режим графического интерфейса. Использовался в фильме "Матрица: Перезагрузка" при реальном взломе компьютера.

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Отзывы о программе Nmap

Тоха про Nmap 6.00 [02-06-2012]

flack плохо воспроизводит... =)
2 | 5 | Ответить

Саня про Nmap 5.51.2 [27-02-2012]

Блик. дохера файлов. как одкрывать и кокой?
3 | 6 | Ответить

ITspecial про Nmap 5.51 [01-05-2011]

Почему avi не воспроизводит?
2 | 3 | Ответить

Ryzya про Nmap 5.21 [29-11-2010]

пацаны а на xp идёт????
2 | 3 | Ответить

demon6 про Nmap 5.21 [19-09-2010]

есть у меня xspider, но демо, много полезной инфы кажет, но самое интересное в ком.версии! а на эту тулзу щас глянем! опять поди пакетик тупой или нет?!
2 | 6 | Ответить

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