Family для Windows

Family 12.0.5 Standart

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Описание Family 12.0.5 StandartОписание   Скачать Family 12.0.5 StandartСКАЧАТЬ (7,57 Мб) Скриншоты Family 12.0.5 StandartСкриншоты (7)   Статистика Family 12.0.5 StandartСтатистика   Отзывы о Family 12.0.5 StandartОтзывы (3)  
Оцените программу!
4.26 из 5, всего оценок - 28
  • Рейтинг программы - 4.26 из 5
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Family – программа для учета как персональных, так и семейных финансов. Кроме финансовой части в программу встроен мощный и удобный органайзер, а также инструменты для управления домом.

Используя данный софт, Вы всегда будете знать на что тратятся Ваши деньги, сможете ставить перед собой конкретные финансовые цели и достигать их, учитывать с легкостью все (кредиты, депозиты, деньги на карточках, электронные деньги). Так же, Вы не забудете ни об одном платеже, который ожидает Вас в будущем благодаря наглядному финансовому календарю!

Специально для данной программы профессиональными финансистами был разработан бюджет, действенность которого Вы почувствуете уже после первого месяца использования. Кроме того, в программу встроены инструменты для учета оплат коммунальных и прочих услуг, управления своим домом и делами.

Ключевые особенности:

  • Обновляющиеся котировки, новости и пр.;
  • Встроенный финансовый календарь;
  • Возможность работы с текущими целями (накопление денег, погашение долгов и пр.);
  • Составление ежемесячного и еженедельного бюджета;
  • Наличие книги контактов;
  • Автоматическая ежемесячная подготовка полной финансовой сводки;
  • Возможность учета и планирования кредитов и депозитов;
  • Учет имущества (активы и пассивы, амортизация);
  • Возможность учета депозитов.
Что нового в Family 12.0.5 Standart?
  • Новый интерфейс пользователя. В новом дизайне информация выходит на первый план, делая интерфейс максимально незаметным. 
  • Функция Snap Assist. Теперь окно программы Family полностью поддерживает технологию Snap (расположение окна на рабочем столе с помощью простых жестов). Достаточно потянуть окно программы вверх и Family развернется на весь экран, влево – и Family займет левую половину экрана, предоставив выбор окна справа, и т.п.
  • Новый поиск. Теперь программа выдает результаты поиска в красивом и удобном табличном представлении. Поиск перестал зависеть от регистра букв. Кроме того, результаты поиска строятся гораздо быстрее. 
  • Новая структура главной страницы позволила разместить больше элементов в пределах видимой части окна (без прокрутки). Выделены самые важные элементы (такие как «Общий капитал»). График сравнения расходов за два месяца стал более читаемым из-за возможности сократить расстояние между самыми большими и самыми маленькими значениями. Вся программа теперь логически разделена на 4 части: учет, планирование, анализ и справочники. Рассмотрим подробнее все нововведения каждой из этой части программы.
  • В списке счетов отображается ряд полезных модулей, среди которых – информация об ожидаемых платежах. 
  • Сводка по счету. Открыв реестр любого счета (список расходов и доходов), можно перейти в сводку этого счета. На вкладке «Сводка» отображается отчет обо всех операциях по данному счету в виде круговой диаграммы. Щелкнув на любую часть диаграммы Вы увидите все операции по выбранной категории внутри этого счета. 
  • Функция сверки счета (включается она в настройках программы, на вкладке «Реестр»). По желанию, программа будет выделять другим цветом все те операции, которые были совершены после даты сверки, также в программе будет храниться сумма и дата последней сверки.
  • Сквозной поиск категорий. Если выбрать в настройках программы (на вкладке «Реестр») сквозной поиск категорий, тогда, при вводе любого расхода в программу достаточно написать слово «питан» и программа подскажет категории: «Питание», или «Семейные расходы: Детское питание», или «Личный уход: Диета: Питание». Больше не нужно вспоминать, в какой категории находится та или иная подкатегория. 
  • Большая гибкость. Все счета в программе можно разместить по разным группам, которые пользователь создает самостоятельно. В предыдущей версии количество таких групп не должно было превышать 6 штук. В новой версии максимальное количество групп увеличено в 2 раза.
  • Бюджет. Элементы интерфейса данного раздела были перерисованы, что сделало работу с бюджетом еще более приятной.
  • Теперь в календаре отображаются национальные праздники в зависимости от главной валюты. К примеру, если в программе основной валютой выбран рубль, тогда в календаре Вы сможете видеть официальные нерабочие дни в России. Помимо простой информативности, это также позволит пропускать платежи, припадающие на выходные дни.
  • Цели. Поддерживается 4 вида финансовых целей. «Собрать деньги» - цель, направленная на сбор определенной суммы к определенной дате. «Погасить долг» - цель, направленная на выплату долга, или кредита. «Потратить деньги» - позволяет запланировать определенную сумму расхода на выбранную категорию и стараться не превышать этот план. «Купить когда-нибудь» - список всех более-менее крупных покупок, которые бы Вы хотели сделать в будущем, без привязки к сумме, или определенной дате (позволяет добавлять и вычеркивать уже купленные из этого списка товары, или услуги). 
  • Детальный анализ расходов за прошедший месяц. Данный сводный отчет покажет самую важную информацию о Ваших расходах: куда были потрачены деньги, как изменилась сумма всего Вашего капитала за последний месяц, какие были самые крупные расходы в этом месяце, на что Вы стали тратить больше денег, как распределялись Ваши расходы по типу (наличные и безналичные). Достаточно одного взгляда на эту сводку, чтобы оценить прошедший месяц в плане эффективности управления своими деньгами. 
  • Денежные потоки. Данный раздел был создан заново, с чистого листа. Анализ денежного потока покажет изменение Вашего капитала и что влияло на эти изменения. На графике можно смотреть тенденцию движения капитала (богатеете ли Вы в общем, или беднеете, и с какой скоростью).
  • Валюта. Все валюты в справочнике можно отсортировать по любому полю. Также график курсов валют стал более удобным и наглядным, выбор периода отображение котировок осуществляется одним щелчком мышки. 
  • Категории и контрагенты. В этих справочниках добавлена небольшая аналитика (как в текстовом, так и графическом виде) по расходам и доходам. Щелкнув на любой категории расхода (к примеру, Питание), можно сразу увидеть суммы расхода за этот месяц, за месяц, годом ранее, а также расходы за последние 12 месяцев (график и общую сумму). 
  • Пользователи. Начиная с 12 версии все расходы и доходы, совершаемые в программе, привязываются к определенному пользователю. Если у Вас добавлено несколько пользователей в программу, можно легко увидеть соотношение расходов между пользователями, а также все расходы за месяц по каждому пользователю отдельно.
Скриншоты Family:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 410 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 10 836
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДомашняя бухгалтерия

Отзывы о программе Family

feodot про Family 11.5.2 Standart [07-01-2017]

Чудова програма. я з дружиною користуюся з 2013 року. Дуже подобається!
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Дмитрий про Family 10.1.9 Standart [22-11-2011]

Очень рад, что открыл для себя эту программу! Долго искал что-то подобное и остановился именно на Family!
Большое спасибо разработчикам!
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dzhani про Family 2007 PersonalFinance 14.11.2006 [18-04-2007]

Скачал все подобные программы с этого сайта, которые я смог отыскать. Family 2007 победитель с большим отрывом!

Считаю, что полностью окупает свои деньги.
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