Family 12.0.5 Standart Описание СКАЧАТЬ ( 7,57 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (3) Оцените программу!

4.26 из 5, всего оценок - 28 Рейтинг программы - 4.26 из 5

1

2

3

4

5 Family – программа для учета как персональных, так и семейных финансов. Кроме финансовой части в программу встроен мощный и удобный органайзер, а также инструменты для управления домом. Используя данный софт, Вы всегда будете знать на что тратятся Ваши деньги, сможете ставить перед собой конкретные финансовые цели и достигать их, учитывать с легкостью все (кредиты, депозиты, деньги на карточках, электронные деньги). Так же, Вы не забудете ни об одном платеже, который ожидает Вас в будущем благодаря наглядному финансовому календарю! Специально для данной программы профессиональными финансистами был разработан бюджет, действенность которого Вы почувствуете уже после первого месяца использования. Кроме того, в программу встроены инструменты для учета оплат коммунальных и прочих услуг, управления своим домом и делами.



Ключевые особенности: Обновляющиеся котировки, новости и пр.;

Встроенный финансовый календарь;

Возможность работы с текущими целями (накопление денег, погашение долгов и пр.);

Составление ежемесячного и еженедельного бюджета;

Наличие книги контактов;

Автоматическая ежемесячная подготовка полной финансовой сводки;

Возможность учета и планирования кредитов и депозитов;

Учет имущества (активы и пассивы, амортизация);

Возможность учета депозитов. Что нового в Family 12.0.5 Standart?

Новый интерфейс пользователя. В новом дизайне информация выходит на первый план, делая интерфейс максимально незаметным.

Функция Snap Assist. Теперь окно программы Family полностью поддерживает технологию Snap (расположение окна на рабочем столе с помощью простых жестов). Достаточно потянуть окно программы вверх и Family развернется на весь экран, влево – и Family займет левую половину экрана, предоставив выбор окна справа, и т.п.

Новый поиск. Теперь программа выдает результаты поиска в красивом и удобном табличном представлении. Поиск перестал зависеть от регистра букв. Кроме того, результаты поиска строятся гораздо быстрее.

Новая структура главной страницы позволила разместить больше элементов в пределах видимой части окна (без прокрутки). Выделены самые важные элементы (такие как «Общий капитал»). График сравнения расходов за два месяца стал более читаемым из-за возможности сократить расстояние между самыми большими и самыми маленькими значениями. Вся программа теперь логически разделена на 4 части: учет, планирование, анализ и справочники. Рассмотрим подробнее все нововведения каждой из этой части программы.

В списке счетов отображается ряд полезных модулей, среди которых – информация об ожидаемых платежах.

Сводка по счету. Открыв реестр любого счета (список расходов и доходов), можно перейти в сводку этого счета. На вкладке «Сводка» отображается отчет обо всех операциях по данному счету в виде круговой диаграммы. Щелкнув на любую часть диаграммы Вы увидите все операции по выбранной категории внутри этого счета.

Функция сверки счета (включается она в настройках программы, на вкладке «Реестр»). По желанию, программа будет выделять другим цветом все те операции, которые были совершены после даты сверки, также в программе будет храниться сумма и дата последней сверки.

Сквозной поиск категорий. Если выбрать в настройках программы (на вкладке «Реестр») сквозной поиск категорий, тогда, при вводе любого расхода в программу достаточно написать слово «питан» и программа подскажет категории: «Питание», или «Семейные расходы: Детское питание», или «Личный уход: Диета: Питание». Больше не нужно вспоминать, в какой категории находится та или иная подкатегория.

Большая гибкость. Все счета в программе можно разместить по разным группам, которые пользователь создает самостоятельно. В предыдущей версии количество таких групп не должно было превышать 6 штук. В новой версии максимальное количество групп увеличено в 2 раза.

Бюджет. Элементы интерфейса данного раздела были перерисованы, что сделало работу с бюджетом еще более приятной.

Теперь в календаре отображаются национальные праздники в зависимости от главной валюты. К примеру, если в программе основной валютой выбран рубль, тогда в календаре Вы сможете видеть официальные нерабочие дни в России. Помимо простой информативности, это также позволит пропускать платежи, припадающие на выходные дни.

Цели. Поддерживается 4 вида финансовых целей. «Собрать деньги» - цель, направленная на сбор определенной суммы к определенной дате. «Погасить долг» - цель, направленная на выплату долга, или кредита. «Потратить деньги» - позволяет запланировать определенную сумму расхода на выбранную категорию и стараться не превышать этот план. «Купить когда-нибудь» - список всех более-менее крупных покупок, которые бы Вы хотели сделать в будущем, без привязки к сумме, или определенной дате (позволяет добавлять и вычеркивать уже купленные из этого списка товары, или услуги).

Детальный анализ расходов за прошедший месяц. Данный сводный отчет покажет самую важную информацию о Ваших расходах: куда были потрачены деньги, как изменилась сумма всего Вашего капитала за последний месяц, какие были самые крупные расходы в этом месяце, на что Вы стали тратить больше денег, как распределялись Ваши расходы по типу (наличные и безналичные). Достаточно одного взгляда на эту сводку, чтобы оценить прошедший месяц в плане эффективности управления своими деньгами.

Денежные потоки. Данный раздел был создан заново, с чистого листа. Анализ денежного потока покажет изменение Вашего капитала и что влияло на эти изменения. На графике можно смотреть тенденцию движения капитала (богатеете ли Вы в общем, или беднеете, и с какой скоростью).

Валюта. Все валюты в справочнике можно отсортировать по любому полю. Также график курсов валют стал более удобным и наглядным, выбор периода отображение котировок осуществляется одним щелчком мышки.

Категории и контрагенты. В этих справочниках добавлена небольшая аналитика (как в текстовом, так и графическом виде) по расходам и доходам. Щелкнув на любой категории расхода (к примеру, Питание), можно сразу увидеть суммы расхода за этот месяц, за месяц, годом ранее, а также расходы за последние 12 месяцев (график и общую сумму).

Пользователи. Начиная с 12 версии все расходы и доходы, совершаемые в программе, привязываются к определенному пользователю. Если у Вас добавлено несколько пользователей в программу, можно легко увидеть соотношение расходов между пользователями, а также все расходы за месяц по каждому пользователю отдельно. Скриншоты Family: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 410 руб. Ограничение в работе программы 30 дней Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 3 / 10 836 Разработчик Sanuel Inc. Последнее обновление 04.04.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Домашняя бухгалтерия Отзывы о программе Family feodot Чудова програма. я з дружиною користуюся з 2013 року. Дуже подобається!

| | Ответить Дмитрий Очень рад, что открыл для себя эту программу! Долго искал что-то подобное и остановился именно на Family!

Большое спасибо разработчикам!

| | Ответить dzhani Скачал все подобные программы с этого сайта, которые я смог отыскать. Family 2007 победитель с большим отрывом!



Считаю, что полностью окупает свои деньги.

| 4 | Ответить Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела "Домашняя бухгалтерия" CashFly 2.1.0.32 CashFly - домашняя бухгалтерия. Многоуровневые статьи расходов и доходов, плановые операции, архивация, защита паролем, графики и диаграммы, многовалютность, наглядность и простота, вывод на печать, адресная книга, напоминания о днях рождениях близких Авто-Менеджер 1.2.9.1 Авто-Менеджер - программа позволяет вести учет расходов на топливо, ремонт и сервисное обслуживание автомобиля, а также страховку и пр. WinBlack Pro 4.4 WinBlack Pro - многовалютная финансовая система для учета и анализа финансовых операций. С ее помощью можно вести как домашний бюджет, так и дела предприятия Бухгалтерия Семьи 1.3 / 1.4RC6 Бухгалтерия Семьи - программа для ведения семейного бюджета. Позволяет контролировать, анализировать и планировать доходы и расходы Семейный бюджет 3.1.0.3 Lite Семейный бюджет - Программа учета личных финансов. Предназначена для ведения учета расходов и доходов AceMoney 4.36.2 AceMoney - Ваша Домашняя Бухгалтерия. Программа позволяет управлять несколькими счетами различных типов, помогает задать и отслеживать выполнение семейного бюджета, поддерживает все валюты, скачивает их курсы из Интернета