Бюджет для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.08/5 голосов - 25
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.0.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Бухгалтерия - Домашняя бухгалтерия
Загрузок (сегодня/всего):0 / 10 754 | Статистика
Размер:65,55 Мб
Бюджет скриншот № 1
Бюджет скриншот № 2
Бюджет скриншот № 3
Бюджет скриншот № 4

Бюджет - бесплатная и простая в использовании программа, которая предназначена для ведения учета в небольшой компании или домашней бухгалтерии. Присутствует возможность добавления и редактирования счетов, проведения по ним различных операций, осуществление перевода средств со счета на счет, получение статистики, экспорт в Excel и многое другое.

Что нового в Бюджет 1.3.0.8?
  • адаптация под новые версии Windows
  • добавлен отчет о динамике изменения остатков по все счетам
ТОП-сегодня раздела "Бухгалтерия"
 

скачать Тирика-МагазинТирика-Магазин 12.8.11

Тирика-Магазин - простая в использовании программа для магазинов или торговых точек...

скачать Заработная плата и КадрыЗаработная плата и Кадры 20.29 (от 21.08.2022)

Заработная плата - незаменимая программа для бухгалтера, которая позволяет вести...

скачать Мини-СметаМини-Смета 1.4

Мини-Смета - Делаете домашний ремонт своими силами? Хотите нанять бригаду? Даже если Вы...

скачать ЕГАИСЕГАИС 1.0

ЕГАИС - программа для работы с единой государственной автоматизированной информационной системой. С ее помощью вы можете проверять наличие входящих накладных в ЕГАИС...

скачать Инфо-Предприятие: БухгалтерияИнфо-Предприятие: Бухгалтерия 4.6.20

Инфо-Предприятие: Бухгалтерия - бесплатная версия программы для комплексной...

скачать Memo Sclad 4x4 - Склад и магазинMemo Sclad 4x4 - Склад и магазин 07.07.2021

Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин - Программа предназначена для автоматизации процесса торговли...

Отзывы о программе Бюджет

Алексей про Бюджет 1.3.0.2 [01-06-2015]

Win 7 64bit
Budget 1.3.0.5
Стабильная ошибка при запуске
Имя события/проблемы: CLR20r3
Budget.exe
System.Xaml
4.0.30319.34209
5348b21c
2 | 7 | Ответить

с мини деревни про Бюджет 1.3.0.2 [15-03-2015]

Простая, понятная, практичная.
3 | 2 | Ответить

Сергей про Бюджет 1.2.2.0 [12-08-2013]

Нескромный вопрос, а где находится "облако" с базой!? Всю ночь забивал инфу в базу, сделал бакап. Хотел выгрузить отчет в Excel, прога "вылетела". После повторного запуска прога предложила обновиться до новой версии 1.3.0.0. А вот восстановить базу с бакапа прога не смогла, выдает ошибку "Procedure or function 'FillAccRests' expects parameter '@minDate', which was not supplied.
FillAccRests". Ну и где справедливость!? Вопрос к разрабам: что это за баг и как восстановить базу из бакапа!? Заранее спасибо!
3 | 13 | Ответить

Yo про Бюджет 1.2.2.0 [11-03-2013]

База данных находится в Облаке.
3 | 2 | Ответить

Андрей про Бюджет 1.2.2.0 [07-03-2013]

А где файлы БД?
3 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (10) / Добавить отзыв