Бюджет для Windows
|Оценка:
|4.08/5 голосов - 25
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.0.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|ООО "Ультра Зум"
|Категории:
|Бухгалтерия - Домашняя бухгалтерия
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 10 754 | Статистика
|Размер:
|65,55 Мб
Бюджет - бесплатная и простая в использовании программа, которая предназначена для ведения учета в небольшой компании или домашней бухгалтерии. Присутствует возможность добавления и редактирования счетов, проведения по ним различных операций, осуществление перевода средств со счета на счет, получение статистики, экспорт в Excel и многое другое.
- адаптация под новые версии Windows
- добавлен отчет о динамике изменения остатков по все счетам
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Отзывы о программе Бюджет
Алексей про Бюджет 1.3.0.2 [01-06-2015]
Win 7 64bit
Budget 1.3.0.5
Стабильная ошибка при запуске
Имя события/проблемы: CLR20r3
Budget.exe
System.Xaml
4.0.30319.34209
5348b21c
2 | 7 | Ответить
Сергей про Бюджет 1.2.2.0 [12-08-2013]
Нескромный вопрос, а где находится "облако" с базой!? Всю ночь забивал инфу в базу, сделал бакап. Хотел выгрузить отчет в Excel, прога "вылетела". После повторного запуска прога предложила обновиться до новой версии 1.3.0.0. А вот восстановить базу с бакапа прога не смогла, выдает ошибку "Procedure or function 'FillAccRests' expects parameter '@minDate', which was not supplied.
FillAccRests". Ну и где справедливость!? Вопрос к разрабам: что это за баг и как восстановить базу из бакапа!? Заранее спасибо!
3 | 13 | Ответить