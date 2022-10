Отзывы о программе Бюджет

Сергей

Нескромный вопрос, а где находится "облако" с базой!? Всю ночь забивал инфу в базу, сделал бакап. Хотел выгрузить отчет в Excel, прога "вылетела". После повторного запуска прога предложила обновиться до новой версии 1.3.0.0. А вот восстановить базу с бакапа прога не смогла, выдает ошибку "Procedure or function 'FillAccRests' expects parameter '@minDate', which was not supplied.

FillAccRests". Ну и где справедливость!? Вопрос к разрабам: что это за баг и как восстановить базу из бакапа!? Заранее спасибо!

