Poster Printer (ProPoster) для Windows

Poster Printer (ProPoster) 3.02.18

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Описание Poster Printer (ProPoster) 3.02.18Описание   Скачать Poster Printer (ProPoster) 3.02.18СКАЧАТЬ (5,55 Мб) Скриншоты Poster Printer (ProPoster) 3.02.18Скриншоты (3)   Статистика Poster Printer (ProPoster) 3.02.18Статистика   Отзывы о Poster Printer (ProPoster) 3.02.18Отзывы (11)  
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4.27 из 5, всего оценок - 34
  • Рейтинг программы - 4.27 из 5
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Poster Printer (ProPoster) - программа для создания и печати больших плакатов, знаков, рекламных объявлений без использования специальных плоттеров, просто на стандартном принтере. Для создания плаката может быть использован любой рисунок, изображение, документ Microsoft Word, таблица или график Excel. Также возможна печать плаката с цифровой фото камеры или со сканера. Удобный интерфейс и простота использования позволяют за считанные минуты создать высококачественный огромный плакат.

Poster Printer предназначена для распечатки плакатов стандартного (А0, А1, А2, А3) или заданного пользователем формата на листах меньших форматов. С помощью программы можно распечатать плакат, фотообои, рекламный щит размером до 10 х 10 м. Для склейки плаката дополнительно потребуется клей, ножницы и немного умения.

Poster Printer поддерживает файлы стандартных графических форматов (bmp, gif, jpg, wmf, emf), поддерживает копирование из стандартных Windows-приложений, разрешает получать изображения со сканера или цифровой фото камеры (TWAIN-источники) без дополнительных программ.

Poster Printer поддерживает WYSIWYG печать. Окно предварительного просмотра позволяет просматривать плакат в реальном масштабе.

Скриншоты Poster Printer (ProPoster):

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программыпечать только трех страниц
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 68 868
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото
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Отзывы о программе Poster Printer (ProPoster)

Михаил про Poster Printer (ProPoster) 3.01.39 [25-05-2016]

Я хз у меня все нормально, кстате скачал свежую версию poster printe, попробуйте. Лично для меня удобняк, принтер маленький.
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u про Poster Printer (ProPoster) 3.01.39 [23-11-2015]

Чёрт ужасно не качайте не кто
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ZZZ про Poster Printer (ProPoster) 3.01.39 [28-08-2014]

Зачем эта хрень нужна если есть Corel
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Max про Poster Printer (ProPoster) 3.01.29 [01-09-2013]

лажа это полная а не прога((( попробовал- показалось отлично, стал большой плакат печатать, состоящий из 16 листов а4, распечатал первые три и говорит, что необходимо купить полную версию((( ну и ублюдки(((
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San4O про Poster Printer (ProPoster) 3.01.28 [07-06-2013]

херня полноценная!!!как таких уродов земля носит!!!!!
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