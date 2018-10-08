Poster Printer (ProPoster) - программа для создания и печати больших плакатов, знаков, рекламных объявлений без использования специальных плоттеров, просто на стандартном принтере. Для создания плаката может быть использован любой рисунок, изображение, документ Microsoft Word, таблица или график Excel. Также возможна печать плаката с цифровой фото камеры или со сканера. Удобный интерфейс и простота использования позволяют за считанные минуты создать высококачественный огромный плакат.

Poster Printer предназначена для распечатки плакатов стандартного (А0, А1, А2, А3) или заданного пользователем формата на листах меньших форматов. С помощью программы можно распечатать плакат, фотообои, рекламный щит размером до 10 х 10 м. Для склейки плаката дополнительно потребуется клей, ножницы и немного умения.

Poster Printer поддерживает файлы стандартных графических форматов (bmp, gif, jpg, wmf, emf), поддерживает копирование из стандартных Windows-приложений, разрешает получать изображения со сканера или цифровой фото камеры (TWAIN-источники) без дополнительных программ.

Poster Printer поддерживает WYSIWYG печать. Окно предварительного просмотра позволяет просматривать плакат в реальном масштабе.