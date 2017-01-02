Программы для Macintosh » E-Mail » Клиенты » Mozilla Thunderbird 45.6.0 для Mac OS X
Скачать Яндекс.Браузер
Mozilla Thunderbird для Macintosh

Mozilla Thunderbird 45.6.0 для Mac OS X

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Mozilla Thunderbird 45.6.0 для Mac OS XОписание   Скачать Mozilla Thunderbird 45.6.0 для Mac OS XСКАЧАТЬ (74,33 Мб) Скриншоты Mozilla Thunderbird 45.6.0 для Mac OS XСкриншоты (7)   Статистика Mozilla Thunderbird 45.6.0 для Mac OS XСтатистика   Отзывы о Mozilla Thunderbird 45.6.0 для Mac OS XОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.17 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mozilla Thunderbird - достаточно мощный бесплатный почтовый клиент для Mac OS, который позволяет максимально эффективно работать с электронной почтой. Встроенный HTML редактор писем создает компактный код. Одно и то же письмо, написанное в Mozilla Thunderbird и Outlook Express будет иметь размер, отличающийся в 4-5 раз.

Проблем с кодировками не существует. Письма из других почтовых клиентов отображаются правильно, а сам Mozilla Thunderbird создает такие сообщения, которые без проблем читают остальные почтовые программы.

Реклама в письмах обнаруживается автоматически, и вы можете делать с ней все, что угодно. Кроме того, Mozilla Thunderbird может хранить вашу почту как в отдельных папках для каждого ящика, так и в общей для всех.

Скриншоты Mozilla Thunderbird:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаMacintosh iOS 10.x.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 071
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКлиенты - Проверка

Отзывы о программе Mozilla Thunderbird

Admin

Отзывов о программе Mozilla Thunderbird 45.6.0 для Mac OS X пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Mozilla Firefox

Virtual DJ

OpenOffice.org

VLC media player

Android SDK

Adobe Reader

Fastest Free YouTube Downloader to MP3 Converter

RealPlayer

MacTracker

Magic Number Machine

PEMDAS

Boot Camp

 
 