За основу SeaMonkey для Mac OS взята Mozilla Suite, как проверенный годами продукт, обладающий колоссальной стабильностью и выверенным кодом. К этой основе было добавлено множество функций, ставших привычными для пользователей Mozilla Firefox и Mozilla Thunderbird. В состав пакета входит несколько компонентов.

Возможности программы: