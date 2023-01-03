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SeaMonkey для macOS

Описание
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Оценка: 4.20/5 голосов - 15
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.53.14 для Mac | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:macOS 12, 11, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Клиенты - Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 883 | Статистика
Размер:50,67 Мб
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За основу SeaMonkey для Mac OS взята Mozilla Suite, как проверенный годами продукт, обладающий колоссальной стабильностью и выверенным кодом. К этой основе было добавлено множество функций, ставших привычными для пользователей Mozilla Firefox и Mozilla Thunderbird. В состав пакета входит несколько компонентов.

Возможности программы:

  • Навигатор - поддерживает просмотр во вкладках, блокировку всплывающих окон, имеет встроенные инструменты управления загрузкой изображений, осуществляет поиск информации по мере набора текста.
  • Почта и конференции - имеет средства обнаружения рекламы, может менять раскладку окон, поддерживает одновременную работу с несколькими учетными записями, может создавать письма в формате HTML.
  • Компоновщик - позволяет создавать собственные HTML страницы, имеет поддержку CSS и позиционируемых слоев.
  • Адресная книга - поможет хранить электронные адреса и другую информацию о тех, кто пишет вам письма.
  • IRC-чат - создан для общения на IRC-каналах.
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Отзывы о программе SeaMonkey

unnamed про SeaMonkey 2.53.13 для Mac [18-11-2022]

Увы, с современными сайтами он работает довольно туго. Видимо, в его основе, нынче, устаревший Firefox 60.
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Даша про SeaMonkey 2.8 [24-04-2012]

Самый классный!
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yara про SeaMonkey 2.0.6 [21-07-2010]

Отличный браузер !
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