SeaMonkey для macOS
|Оценка:
|4.20/5 голосов - 15
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.53.14 для Mac | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|macOS 12, 11, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mozilla Organization
|Категории:
|Клиенты - Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 883 | Статистика
|Размер:
|50,67 Мб
За основу SeaMonkey для Mac OS взята Mozilla Suite, как проверенный годами продукт, обладающий колоссальной стабильностью и выверенным кодом. К этой основе было добавлено множество функций, ставших привычными для пользователей Mozilla Firefox и Mozilla Thunderbird. В состав пакета входит несколько компонентов.
Возможности программы:
- Навигатор - поддерживает просмотр во вкладках, блокировку всплывающих окон, имеет встроенные инструменты управления загрузкой изображений, осуществляет поиск информации по мере набора текста.
- Почта и конференции - имеет средства обнаружения рекламы, может менять раскладку окон, поддерживает одновременную работу с несколькими учетными записями, может создавать письма в формате HTML.
- Компоновщик - позволяет создавать собственные HTML страницы, имеет поддержку CSS и позиционируемых слоев.
- Адресная книга - поможет хранить электронные адреса и другую информацию о тех, кто пишет вам письма.
- IRC-чат - создан для общения на IRC-каналах.
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Отзывы о программе SeaMonkey
unnamed про SeaMonkey 2.53.13 для Mac [18-11-2022]
Увы, с современными сайтами он работает довольно туго. Видимо, в его основе, нынче, устаревший Firefox 60.
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