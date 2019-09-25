Mozilla Thunderbird - достаточно мощный бесплатный почтовый клиент для Mac OS, который позволяет максимально эффективно работать с электронной почтой. Встроенный HTML редактор писем создает компактный код. Одно и то же письмо, написанное в Mozilla Thunderbird и Outlook Express будет иметь размер, отличающийся в 4-5 раз.

Проблем с кодировками не существует. Письма из других почтовых клиентов отображаются правильно, а сам Mozilla Thunderbird создает такие сообщения, которые без проблем читают остальные почтовые программы.

Реклама в письмах обнаруживается автоматически, и вы можете делать с ней все, что угодно. Кроме того, Mozilla Thunderbird может хранить вашу почту как в отдельных папках для каждого ящика, так и в общей для всех.