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Mozilla Thunderbird для macOS

Mozilla Thunderbird 68.1.1 для Mac

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Описание Mozilla Thunderbird 68.1.1 для MacОписание   Скачать Mozilla Thunderbird 68.1.1 для MacСКАЧАТЬ (56,64 Мб) Скриншоты Mozilla Thunderbird 68.1.1 для MacСкриншоты (7)   Статистика Mozilla Thunderbird 68.1.1 для MacСтатистика   Отзывы о Mozilla Thunderbird 68.1.1 для MacОтзывы (0)  
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4.17 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
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Mozilla Thunderbird - достаточно мощный бесплатный почтовый клиент для Mac OS, который позволяет максимально эффективно работать с электронной почтой. Встроенный HTML редактор писем создает компактный код. Одно и то же письмо, написанное в Mozilla Thunderbird и Outlook Express будет иметь размер, отличающийся в 4-5 раз.

Проблем с кодировками не существует. Письма из других почтовых клиентов отображаются правильно, а сам Mozilla Thunderbird создает такие сообщения, которые без проблем читают остальные почтовые программы.

Реклама в письмах обнаруживается автоматически, и вы можете делать с ней все, что угодно. Кроме того, Mozilla Thunderbird может хранить вашу почту как в отдельных папках для каждого ящика, так и в общей для всех.

Mozilla Thunderbird
Mozilla Thunderbird
Mozilla Thunderbird
Mozilla Thunderbird
Статус программы Бесплатная
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 539
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКлиенты - Проверка
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