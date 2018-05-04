Оцените программу!

4.45 из 5, всего оценок - 11 Рейтинг программы - 4.45 из 5

1

2

3

4

5 За основу SeaMonkey для Mac OS взята Mozilla Suite, как проверенный годами продукт, обладающий колоссальной стабильностью и выверенным кодом. К этой основе было добавлено множество функций, ставших привычными для пользователей Mozilla Firefox и Mozilla Thunderbird. В состав пакета входит несколько компонентов. Возможности программы: Навигатор - поддерживает просмотр во вкладках, блокировку всплывающих окон, имеет встроенные инструменты управления загрузкой изображений, осуществляет поиск информации по мере набора текста.

Почта и конференции - имеет средства обнаружения рекламы, может менять раскладку окон, поддерживает одновременную работу с несколькими учетными записями, может создавать письма в формате HTML.

Компоновщик - позволяет создавать собственные HTML страницы, имеет поддержку CSS и позиционируемых слоев.

Адресная книга - поможет хранить электронные адреса и другую информацию о тех, кто пишет вам письма.

IRC-чат - создан для общения на IRC-каналах. SeaMonkey для Windows