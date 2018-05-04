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SeaMonkey для Mac

SeaMonkey 2.49.3 для Mac

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Описание SeaMonkey 2.49.3 для MacОписание   Скачать SeaMonkey 2.49.3 для MacСКАЧАТЬ (75,52 Мб) Скриншоты SeaMonkey 2.49.3 для MacСкриншоты (4)   Статистика SeaMonkey 2.49.3 для MacСтатистика   Отзывы о SeaMonkey 2.49.3 для MacОтзывы (2)  
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4.45 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.45 из 5
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За основу SeaMonkey для Mac OS взята Mozilla Suite, как проверенный годами продукт, обладающий колоссальной стабильностью и выверенным кодом. К этой основе было добавлено множество функций, ставших привычными для пользователей Mozilla Firefox и Mozilla Thunderbird. В состав пакета входит несколько компонентов.

Возможности программы:

  • Навигатор - поддерживает просмотр во вкладках, блокировку всплывающих окон, имеет встроенные инструменты управления загрузкой изображений, осуществляет поиск информации по мере набора текста.
  • Почта и конференции - имеет средства обнаружения рекламы, может менять раскладку окон, поддерживает одновременную работу с несколькими учетными записями, может создавать письма в формате HTML.
  • Компоновщик - позволяет создавать собственные HTML страницы, имеет поддержку CSS и позиционируемых слоев.
  • Адресная книга - поможет хранить электронные адреса и другую информацию о тех, кто пишет вам письма.
  • IRC-чат - создан для общения на IRC-каналах.
Скриншоты SeaMonkey:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 046
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКлиенты - Браузеры
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Отзывы о программе SeaMonkey

Даша про SeaMonkey 2.8 [24-04-2012]

Самый классный!
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yara про SeaMonkey 2.0.6 [21-07-2010]

Отличный браузер !
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