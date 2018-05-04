Mozilla Thunderbird 52.7.0 для Mac
Mozilla Thunderbird - достаточно мощный бесплатный почтовый клиент для Mac OS, который позволяет максимально эффективно работать с электронной почтой. Встроенный
Mailsmith 2.1.5 для Mac
Mailsmith - многофункциональный email клиент, поддерживающий работу с AppleScript, Apple iChat и Address Book. Программа использует свой собственный формат базы
SeaMonkey 2.49.2 для Mac
За основу SeaMonkey взята Mozilla Suite, как проверенный годами продукт, обладающий колоссальной стабильностью и выверенным кодом. Добавлено множество функций,
Foxmail 1.2.0 для Mac
FoxMail - бесплатный почтовый клиент со стандартным набором функций. Позволяет быстро проверить электронную почту, создавать новые сообщения и др. Позволяет