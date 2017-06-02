ТЦУ Старт для Windows

ТЦУ Старт 3.58

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Описание ТЦУ Старт 3.58Описание   Скачать ТЦУ Старт 3.58СКАЧАТЬ (34,36 Мб) Скриншоты ТЦУ Старт 3.58Скриншоты (10)   Статистика ТЦУ Старт 3.58Статистика   Отзывы о ТЦУ Старт 3.58Отзывы (8)  
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4.72 из 5, всего оценок - 21
  • Рейтинг программы - 4.72 из 5
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ТЦУ Старт – торгово-складская система начального уровня Товары, Цены, Учет. Предназначена для ведения учета складских и торговых операций, учета остатков в количественном и денежном выражении, расчета полученной товарной прибыли, ведения переучета и переоценки. Обладает широкими возможностями для работы с товарной номенклатурой: поддерживает штрих-коды стандартов EAN-8 и EAN-13, серийные номера изделий, связанную тару, вес, объем, контроль товарных сертификатов, количество в упаковке, 5 цен на одно изделие для формирования прайс-листа на 5 колонок. Группировка товара осуществляется по категориям любой степени вложенности.

Обладает развитыми средствами сортировки, поиска и фильтрации данных. Уникальная система формирования отчетности позволит вам легко отбирать нужные данные и, главное, сохранять произведенные выборки в качестве шаблонов. Так, например, для отчета по продажам вы можете иметь самые разнообразные сохраненные выборки – по определенным группам товаров, по статьям движения, по товарным группам, а так же их комбинации.

Особое внимание при создании ТЦУ Старт уделялось простоте интерфейса при сохранении необходимого функционала. Крупные, наглядные значки, контекстные вкладки делают работу с программой максимально удобной и эффективной. Время на изучение и освоение «ТЦУ Старт» сведено к минимуму.

Регистрация ТЦУ Старт АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНА.

Что нового в ТЦУ Старт 3.58?
  • Расширено взаимодействие с TCU Mobile. Теперь с TCU Mobile можно использовать ТЦУ любой редакции. Начиная с данной версии для организации обмена данными не требуется создание маршрутов. Справочник клиентов может быть загружен в смартфон целиком. Старый режим загрузки клиентов согласно маршрутам также сохранен.
  • Доработки по ресторанному меню.
  • Реализован режим кухни для учета в ресторанах.
  • Доработан режим формирования розничных цен относительно закупочных в прихоных накладных.
Скриншоты ТЦУ Старт:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 21 443
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТорговля - Складской учет
 Программа ТЦУ Старт отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе ТЦУ Старт

Владимир. про ТЦУ Старт 3.53 [01-06-2017]

Вы пишете что программа бесплатная. Однако это не так. Это 60 дневный трай. Так что правьте описание или согласитесь с тем, что Вы - мошенники. Вы вводите людей в заблуждение своим описанием.
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Крит в ответ Владимир. про ТЦУ Старт 3.53 [02-06-2017]

Регистрация ТЦУ "Старт" БЕСПЛАТНАЯ!
Версии "Стандарт", "Эволюция", "Сеть", "Ультра" стоят денег.
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alex9010 про ТЦУ Старт 3.53 [15-09-2012]

Что не говорите тцу под винду то что надо уче не один год работаю. Посмотрим как будет под андроидом. Надеюсь...
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Олег про ТЦУ Старт 3.53 [21-08-2012]

Не сильно сложная, и глюки убрали.
Но программа ОДНОРАЗОВАЯ.
Хоть вы её купите но при потери предыдущего файла, пере установки системы. ЗАБУДЬТЕ и попрощайтесь!!! Не восстановите. Я покупал.
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Граф про ТЦУ Старт 3.49 [16-08-2011]

Удобная, но Старт сильно урезана, да и при тестировании месяц много глюков и заморочек с заменой цен в накладных (реестровая цена не дает менять цену) короче не то...
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Роман про ТЦУ Старт 3.46 [18-08-2010]

Нормальная прога, чем дальше тем совершенне, вначале просматривались глюки которые разработчики в последствии убрали, хотя я юзал только бесплатный старт.
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