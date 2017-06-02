ТЦУ Старт – торгово-складская система начального уровня Товары, Цены, Учет. Предназначена для ведения учета складских и торговых операций, учета остатков в количественном и денежном выражении, расчета полученной товарной прибыли, ведения переучета и переоценки. Обладает широкими возможностями для работы с товарной номенклатурой: поддерживает штрих-коды стандартов EAN-8 и EAN-13, серийные номера изделий, связанную тару, вес, объем, контроль товарных сертификатов, количество в упаковке, 5 цен на одно изделие для формирования прайс-листа на 5 колонок. Группировка товара осуществляется по категориям любой степени вложенности.

Обладает развитыми средствами сортировки, поиска и фильтрации данных. Уникальная система формирования отчетности позволит вам легко отбирать нужные данные и, главное, сохранять произведенные выборки в качестве шаблонов. Так, например, для отчета по продажам вы можете иметь самые разнообразные сохраненные выборки – по определенным группам товаров, по статьям движения, по товарным группам, а так же их комбинации.

Особое внимание при создании ТЦУ Старт уделялось простоте интерфейса при сохранении необходимого функционала. Крупные, наглядные значки, контекстные вкладки делают работу с программой максимально удобной и эффективной. Время на изучение и освоение «ТЦУ Старт» сведено к минимуму.

Регистрация ТЦУ Старт АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНА.