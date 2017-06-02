ТЦУ Старт – торгово-складская система начального уровня Товары, Цены, Учет. Предназначена для ведения учета складских и торговых операций, учета остатков в количественном и денежном выражении, расчета полученной товарной прибыли, ведения переучета и переоценки. Обладает широкими возможностями для работы с товарной номенклатурой: поддерживает штрих-коды стандартов EAN-8 и EAN-13, серийные номера изделий, связанную тару, вес, объем, контроль товарных сертификатов, количество в упаковке, 5 цен на одно изделие для формирования прайс-листа на 5 колонок. Группировка товара осуществляется по категориям любой степени вложенности.
Обладает развитыми средствами сортировки, поиска и фильтрации данных. Уникальная система формирования отчетности позволит вам легко отбирать нужные данные и, главное, сохранять произведенные выборки в качестве шаблонов. Так, например, для отчета по продажам вы можете иметь самые разнообразные сохраненные выборки – по определенным группам товаров, по статьям движения, по товарным группам, а так же их комбинации.
Особое внимание при создании ТЦУ Старт уделялось простоте интерфейса при сохранении необходимого функционала. Крупные, наглядные значки, контекстные вкладки делают работу с программой максимально удобной и эффективной. Время на изучение и освоение «ТЦУ Старт» сведено к минимуму.
Регистрация ТЦУ Старт АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНА.
Что нового в ТЦУ Старт 3.58?
Расширено взаимодействие с TCU Mobile. Теперь с TCU Mobile можно использовать ТЦУ любой редакции. Начиная с данной версии для организации обмена данными не требуется создание маршрутов. Справочник клиентов может быть загружен в смартфон целиком. Старый режим загрузки клиентов согласно маршрутам также сохранен.
Доработки по ресторанному меню.
Реализован режим кухни для учета в ресторанах.
Доработан режим формирования розничных цен относительно закупочных в прихоных накладных.
Товарная накладная - бесплатная книга Excel для печати товарных накладных для магазина. После настройки внешнего вида накладной вы вводите только наименования
Отзывы о программе ТЦУ Старт
Владимир. про ТЦУ Старт 3.53 [01-06-2017]
Вы пишете что программа бесплатная. Однако это не так. Это 60 дневный трай. Так что правьте описание или согласитесь с тем, что Вы - мошенники. Вы вводите людей в заблуждение своим описанием. | | Ответить
Крит в ответ Владимир. про ТЦУ Старт 3.53 [02-06-2017]
Что не говорите тцу под винду то что надо уче не один год работаю. Посмотрим как будет под андроидом. Надеюсь... | | Ответить
Олег про ТЦУ Старт 3.53 [21-08-2012]
Не сильно сложная, и глюки убрали.
Но программа ОДНОРАЗОВАЯ.
Хоть вы её купите но при потери предыдущего файла, пере установки системы. ЗАБУДЬТЕ и попрощайтесь!!! Не восстановите. Я покупал. | 3 | Ответить
Граф про ТЦУ Старт 3.49 [16-08-2011]
Удобная, но Старт сильно урезана, да и при тестировании месяц много глюков и заморочек с заменой цен в накладных (реестровая цена не дает менять цену) короче не то... | 2 | Ответить
Роман про ТЦУ Старт 3.46 [18-08-2010]
Нормальная прога, чем дальше тем совершенне, вначале просматривались глюки которые разработчики в последствии убрали, хотя я юзал только бесплатный старт. | | Ответить