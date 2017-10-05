Окна-Двери для Windows

Окна-Двери 3.142

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Окна-Двери 3.142Описание   Скачать Окна-Двери 3.142СКАЧАТЬ (3,1 Мб) Скриншоты Окна-Двери 3.142Скриншоты (4)   Статистика Окна-Двери 3.142Статистика   Отзывы о Окна-Двери 3.142Отзывы (1)  
Оцените программу!
4.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Окна-Двери - программа для расчета окон, дверей, балконов, лоджий и витражей. Позволяет быстро (за 1-2 минуты) составить оптимальный заказ из нескольких изделий разных профильных систем, любой фурнитуры, монтажом, доставкой и назвать его стоимость. Программа оптимизирована под эффективную работу менеджера.

Включает в себя удобный конструктор изделий. Позволяет рассчитывать пластиковые, алюминиевые и деревянные: окна, двери, балконы, лоджии и балконные витражи, которые можно включать в один заказ.

Интуитивно-понятный интерфейс программы снижает требования к технической подготовке персонала и позволяет избежать большинство ошибок при вводе данных и расчете.
В процессе подготовки заказа программа автоматически формирует необходимую документацию: заявка в производство, приложение к договору, которые сразу можно отправить по факсу, эл. почте, сохранить в файл или распечатать.

Скриншоты Окна-Двери:

Статус программы Демо версия | Цена: 7500 руб.
Ограничение в работе программыНет возможности редактирования данных
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 7 560
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТорговля
ТОП-сегодня раздела "Торговля"
 

Окна.NET 2.8

Окна.NET - простая и удобная программа для расчета окон из ПВХ. Позволяет автоматизировать рабочие процессы расчета конструкций и организовать оперативное

ТоргСофт 9.1.5.0

ТОРГСОФТ - программа для организации розничной и оптовой торговли в магазине или на складе на основе использования штрихового кодирования товаров

Склад и торговля 2.845

Склад и торговля - программа для автоматизации продаж и складского учета

Каяла: Торговое место 1.4

Каяла: Торговое место - программа учета для небольшого магазина, с помощью которого можно автоматизировать торговлю без бухгалтерской подготовки. Предлагает все

е-Ценник 3.0.1.18

е-Ценник - программа для печати ценников и этикеток. Ориентирована на решение задач начальной автоматизации торговых предприятий. Позволяет вести каталог товаров и

Товарная накладная 1.0

Товарная накладная - бесплатная книга Excel для печати товарных накладных для магазина. После настройки внешнего вида накладной вы вводите только наименования

скачать Adguard

Отзывы о программе Окна-Двери

дилер из деревни про Окна-Двери 3.12.6 [17-08-2013]

Эффективная программа в работе.
1 | | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 