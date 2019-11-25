ТОРГСОФТ - программа для организации розничной и оптовой торговли в магазине или на складе на основе использования штрихового кодирования товаров. Учитывает специфику бизнеса по изготовлению продукции под заказ, где особенно необходим точный учёт материалов и постоянное отслеживание выполнения работ. Для учета товара может быть использован как промышленный штрих код производителя, так и собственный уникальный штрих код генерируемый программой.

Каяла: Торговое место - программа учета для небольшого магазина, с помощью которого можно автоматизировать торговлю без бухгалтерской подготовки. Предлагает все