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ТоргСофт 2019.0
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3.90 из 5, всего оценок - 18
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- Рейтинг программы - 3.90 из 5
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ТОРГСОФТ - программа для организации розничной и оптовой торговли в магазине или на складе на основе использования штрихового кодирования товаров. Учитывает специфику бизнеса по изготовлению продукции под заказ, где особенно необходим точный учёт материалов и постоянное отслеживание выполнения работ. Для учета товара может быть использован как промышленный штрих код производителя, так и собственный уникальный штрих код генерируемый программой.
Характеристики ТОРГСОФТ:
- Помимо внутреннего учета, способствует росту продаж и прибыли, благодаря функциям анализа, контроля и маркетинга.
- Налаживает реальный учет и контроль в торговле разных форматов.
- Не требует сложных настроек.
- Рассчитывает себестоимость товара, ведет курс валют и позволяет свободно переводить деньги и производить взаиморасчеты.
- Позволяет улучшить идентификацию товара, рассчитать розничные цены по курсу и наценке и дать полную информацию о наличии и остатках товара.
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|Что нового в ТоргСофт 2019.0?
- со списком обновлений можно ознакомиться здесь: https://torgsoft.ua/ua/support/updates.html
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Отзывы о программе ТоргСофт
Григорий про ТоргСофт 2018.0 [25-10-2019]
Добрый день !
Переоформить купленную лицензию на кого либо вы уже никогда не сможете. Торгсофт стал "ближе" к пользователям.
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Александр про ТоргСофт 2018.0 [19-07-2019]
Не покупайте и не ставьте. До 2018 года все было хорошо. Раз купили и у вас есть минуты на техпотдержку. Их хватало с головой на переустановку программы и на мелкие вопросы. а потом минуты убрали и запросили за каждую техпотдержку 480 грн. или на год 6000 грн. Никому не рекомендую.
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Саша про ТоргСофт 9.1.5.0 [29-11-2018]
Разводяги.
С момента покупки постоянно за "что то"нужно доплачивать.сто раз подумайте прежде чем отдать им деньги.
Если нужно подробней 0675424517 звоните объясно все подробно.
3 | 10 | Ответить
Виталий Савёлов про ТоргСофт 9.1.5.0 [29-10-2018]
Есть свои минусы. Для меня главный - это невозможность заказать дораобтки. Точнее говорят, что рассмотрят идею, если она подойдёт для продукта, то внедрят через какое-то время. ИЗ всех моих предложений пока внедрили только одно.
Тем не менее сотрудничесвтом весьма доволен. Софт без багов с достойным функционалом, обходится гораздо дешевле той же 1с, но по качеству не отстаёт.
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Лина, маркетолог Торгсофт в ответ Виталий Савёлов про ТоргСофт 9.1.5.0 [05-12-2018]
Здравствуйте. Мы и правда постоянно работаем над тем, чтобы внедрить как можно больше пожеланий клиентов. В связи с ростом популярности компании, растёт количество клиентов и пожеланий соответственно. Мы старемся внедрять в программу в первую очередь те, что набрали наибольшее количество пожеланий или же те, которые в перспективе будут наиболее полезны широкому кругу пользователей. Спасибо за Вашу лояльность!
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Алиса про ТоргСофт 9.1.5.0 [30-07-2018]
Классный софт за свою цену. Не дешевый, но я без зазрений совести отдаю эти деньги, так как он полностью себя окупает. Помимо удобства ведения учёта легко контролировать продавцом и тем самым обезопасить свой товар и деньги от воровства или других способов обмана.
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Лина, маркетолог Торгсофт в ответ Алиса про ТоргСофт 9.1.5.0 [05-12-2018]
Добрый день. Мы рады, что Вы решили доверить свой бизнес именно нам! Надеемся на дальнейшее и благотворное сотрудничество!
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