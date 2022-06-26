Client Shop для Windows

Описание
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Оценка: 4.77/5 голосов - 23
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 2500 руб.
Ограничение:Функциональные ограничения
Версия:3.94 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP, 2000, 2003
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Торговля
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 583 | Статистика
Размер:19,47 Мб
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Client Shop - простая, но функциональная программа для розничных магазинов и торговых точек. Позволяет вести регистрацию закупок, продаж, получать данные об остатках товаров, статистику продаж и т.д. Работает с Онлайн кассами, маркировкой "Честный знак", поддерживает современное торговое оборудование.

Подходит как для автоматизации небольших розничных магазинов, киосков, ресторанов, так и для автоматизации розничных торговых сетей с филиалами с возможностью обмена данными. Предлагает прозрачность учета, оценку прибыльности и рентабельности торговой точки, исключает воровство персоналом.

Программа настолько проста, что даже неопытный пользователь разберется в ней очень быстро.

Возможности:

  • Регистрация закупок, продаж. Поддержка Онлайн касс (54-ФЗ) в России, Украине и Казахстане, работа с маркировкой "Честный знак" (табачная продукция, обувь и прочие товары). Работа с онлайн кассами Атол, Штрих, VikiPrint, Меркурий (Россия); CheckBox, Exellio (Украина); Штрих, LightKassa (Казахстан); EKassa (Кыргызстан).
  • Поддержка современного торгового оборудования (сканеры штрих-кодов, фискальные регистраторы, принтеры этикеток для печати ценников и т. д.)
  • Печать ценников как на обычном принтере А4, так и на специальном принтере этикеток. 
  • Возможность завести для каждого товара дополнительные поля (цвет, размер, страна-производитель и т. д.)
  • Безопасность. Авторизация при входе в программу. Скрытие себестоимости от продавцов. Автоматическое резервное копирование.
  • Инвентаризация.
  • Печать отчетов в Excel/OpenOffice.
  • Отчеты о продажах и остатках на e-mail. Возможность просматривать некоторые дополнительные отчеты через специальное приложение на Android.
  • Возможность работы по локальной сети или через сеть Интернет. Специальный режим, оптимизированный для медленных каналов связи.
  • Выгрузка товаров на сайт.
  • Низкие системные требования.
  • Система подсказок для первоначального обучения.
  • Бесплатная техническая поддержка.
  • Поиск товаров по различным характеристикам и их совокупности.
  • Работа с заказами. Продажа товаров в долг, по предоплате.
  • Наличие 64-разрядной версии приложения. Для возможности работы с 64-разрядными драйверами Атол и т. д.    
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Отзывы о программе Client Shop

Денис про Client Shop 3.94 [17-02-2022]

Здравствуйте!
Пользуюсь программой 3 года.
У меня проблема . Диск С 28 гигобайт переполнен . Кроме программы клиент шоп и приложения к ней (принтер, сканер,)ничего не устанавливал. С компьютером работают только продавцы на кассе. Есть ещё сетевая программа , которая стоит на компьютере в бухгалтерии.Помогите решить проблему.
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Иван в ответ Денис про Client Shop 3.94 [07-03-2022]

Выясните, пожалуйста, какая папка на компьютере занимает так много места и сообщите, пожалуйста, нам что за папка и что в ней находится.

Мы сообщим Вам — что это за папка можно ли ее почистить вручную.

Папки, которые относятся к программе Client Shop — скорее всего, в папке МоиДокументы



Сколько места занимают папки:

1) МоиДокументы\ClientShop?

2) c:\ClientShop2x

3) c:\ClientShopDatabase

4) В некоторых случаях сервер Firebird можно писать в папку c:\Program Files\Firebird_2_0

посмотрите размер этих папок и сообщите нам
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RobertS про Client Shop 5.95 [24-01-2022]

Простая, удобная программа. Быстро внедрили, все понятно, имеется много полезных функций.
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Федор про Client Shop 5.95 [26-12-2021]

Здравия желаю!
Я тут уже с десяток программ просмотрел и изучил их функционал. Скажу одно, программисты писали хорошие, НО как торгоши тупезни, которые не понимают ни черта что нужно запилить в программу. Сразу видно что ваша прога писалась под конкретный заказ и с умом.
Если честно ваш вариант откладывал до последнего. И он остался последним что мне надо)))))))
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Никита про Client Shop 3.94 [13-12-2021]

Я хочу, чтобы под Руководителем была зеленая расцветка, а под кассиром - желтая. Как в программе сделать зеленую расцветку или желтую понятно - а как настроить разную расцветку для разных пользователей - не понял.
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Иван в ответ Никита про Client Shop 5.95 [14-12-2021]

Алгоритм следующий:

Устанавливаете опцию в пустое значение для всех компьютеров и пользователей

- Настройки --> Параметры программы --> ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ/ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ --> Путь к файлу с расцветкой (цвета программы)

Закрываете программу, запускаете программу, выбираете расцветку/настраиваете расцветку нужным Вам образом, сохраняете изменения. Копируете файл ПапкаПрограммыClientShop\Colors.cfg в нужное Вам место (например, в папку c:\ClientShopColors), далее можете его переименовать, например, в случае красной расцветки назвать его Red.cfg (желательно использовать только латинские буквы). Далее настраиваете другую расцветку в программе, снова копируете файл ПапкаПрограммыClientShop\Colors.cfg и переименовываете, например, в Green.cfg.

Допустим, теперь у Вас есть несколько файлов расцветки в папке c:\ClientShopColors - например,

Red.cfg
Green.cfg

Задаете расцветку

Настройки --> Параметры программы --> ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ/ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ --> Путь к файлу с расцветкой (цвета программы)

для одного пользователя как

c:\ClientShopColors\Red.cfg

для другого

c:\ClientShopColors\Green.cfg

и т. д.
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Николай про Client Shop 3.94 [05-12-2021]

Пользуюсь программой третий год, в целом всё устраивает. Возник вопрос - поддерживает ли сейчас программа онлайн кассы Меркурий? Когда я её приобретал вы говорили, что нет.
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Иван в ответ Николай про Client Shop 3.94 [06-12-2021]

Да, поддерживает. Список поддерживаемых касс можно посмотреть на сайте. Поддерживаются кассы:

1) Для РФ:

- Атол
- Штрих
- VikiPrint
- Меркурий

2) Для Украины (РРО):

- CheckBox
- Exellio

3) Для Казахстана:

- Штрих
- LightKassa
- Работаем нам поддержкой Меркурий 185Ф KZ
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