Client Shop для Windows
|Оценка:
|4.77/5 голосов - 23
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 2500 руб.
|Ограничение:
|Функциональные ограничения
|Версия:
|3.94 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP, 2000, 2003
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Горчаков И. М.
|Категория:
|Торговля
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 583 | Статистика
|Размер:
|19,47 Мб
Client Shop - простая, но функциональная программа для розничных магазинов и торговых точек. Позволяет вести регистрацию закупок, продаж, получать данные об остатках товаров, статистику продаж и т.д. Работает с Онлайн кассами, маркировкой "Честный знак", поддерживает современное торговое оборудование.
Подходит как для автоматизации небольших розничных магазинов, киосков, ресторанов, так и для автоматизации розничных торговых сетей с филиалами с возможностью обмена данными. Предлагает прозрачность учета, оценку прибыльности и рентабельности торговой точки, исключает воровство персоналом.
Программа настолько проста, что даже неопытный пользователь разберется в ней очень быстро.
Возможности:
- Регистрация закупок, продаж. Поддержка Онлайн касс (54-ФЗ) в России, Украине и Казахстане, работа с маркировкой "Честный знак" (табачная продукция, обувь и прочие товары). Работа с онлайн кассами Атол, Штрих, VikiPrint, Меркурий (Россия); CheckBox, Exellio (Украина); Штрих, LightKassa (Казахстан); EKassa (Кыргызстан).
- Поддержка современного торгового оборудования (сканеры штрих-кодов, фискальные регистраторы, принтеры этикеток для печати ценников и т. д.)
- Печать ценников как на обычном принтере А4, так и на специальном принтере этикеток.
- Возможность завести для каждого товара дополнительные поля (цвет, размер, страна-производитель и т. д.)
- Безопасность. Авторизация при входе в программу. Скрытие себестоимости от продавцов. Автоматическое резервное копирование.
- Инвентаризация.
- Печать отчетов в Excel/OpenOffice.
- Отчеты о продажах и остатках на e-mail. Возможность просматривать некоторые дополнительные отчеты через специальное приложение на Android.
- Возможность работы по локальной сети или через сеть Интернет. Специальный режим, оптимизированный для медленных каналов связи.
- Выгрузка товаров на сайт.
- Низкие системные требования.
- Система подсказок для первоначального обучения.
- Бесплатная техническая поддержка.
- Поиск товаров по различным характеристикам и их совокупности.
- Работа с заказами. Продажа товаров в долг, по предоплате.
- Наличие 64-разрядной версии приложения. Для возможности работы с 64-разрядными драйверами Атол и т. д.
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Отзывы о программе Client Shop
Денис про Client Shop 3.94 [17-02-2022]
Здравствуйте!
Пользуюсь программой 3 года.
У меня проблема . Диск С 28 гигобайт переполнен . Кроме программы клиент шоп и приложения к ней (принтер, сканер,)ничего не устанавливал. С компьютером работают только продавцы на кассе. Есть ещё сетевая программа , которая стоит на компьютере в бухгалтерии.Помогите решить проблему.
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Иван в ответ Денис про Client Shop 3.94 [07-03-2022]
Выясните, пожалуйста, какая папка на компьютере занимает так много места и сообщите, пожалуйста, нам что за папка и что в ней находится.
Мы сообщим Вам — что это за папка можно ли ее почистить вручную.
Папки, которые относятся к программе Client Shop — скорее всего, в папке МоиДокументы
Сколько места занимают папки:
1) МоиДокументы\ClientShop?
2) c:\ClientShop2x
3) c:\ClientShopDatabase
4) В некоторых случаях сервер Firebird можно писать в папку c:\Program Files\Firebird_2_0
посмотрите размер этих папок и сообщите нам
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RobertS про Client Shop 5.95 [24-01-2022]
Простая, удобная программа. Быстро внедрили, все понятно, имеется много полезных функций.
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Федор про Client Shop 5.95 [26-12-2021]
Здравия желаю!
Я тут уже с десяток программ просмотрел и изучил их функционал. Скажу одно, программисты писали хорошие, НО как торгоши тупезни, которые не понимают ни черта что нужно запилить в программу. Сразу видно что ваша прога писалась под конкретный заказ и с умом.
Если честно ваш вариант откладывал до последнего. И он остался последним что мне надо)))))))
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Никита про Client Shop 3.94 [13-12-2021]
Я хочу, чтобы под Руководителем была зеленая расцветка, а под кассиром - желтая. Как в программе сделать зеленую расцветку или желтую понятно - а как настроить разную расцветку для разных пользователей - не понял.
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Иван в ответ Никита про Client Shop 5.95 [14-12-2021]
Алгоритм следующий:
Устанавливаете опцию в пустое значение для всех компьютеров и пользователей
- Настройки --> Параметры программы --> ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ/ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ --> Путь к файлу с расцветкой (цвета программы)
Закрываете программу, запускаете программу, выбираете расцветку/настраиваете расцветку нужным Вам образом, сохраняете изменения. Копируете файл ПапкаПрограммыClientShop\Colors.cfg в нужное Вам место (например, в папку c:\ClientShopColors), далее можете его переименовать, например, в случае красной расцветки назвать его Red.cfg (желательно использовать только латинские буквы). Далее настраиваете другую расцветку в программе, снова копируете файл ПапкаПрограммыClientShop\Colors.cfg и переименовываете, например, в Green.cfg.
Допустим, теперь у Вас есть несколько файлов расцветки в папке c:\ClientShopColors - например,
Red.cfg
Green.cfg
Задаете расцветку
Настройки --> Параметры программы --> ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ/ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ --> Путь к файлу с расцветкой (цвета программы)
для одного пользователя как
c:\ClientShopColors\Red.cfg
для другого
c:\ClientShopColors\Green.cfg
и т. д.
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Николай про Client Shop 3.94 [05-12-2021]
Пользуюсь программой третий год, в целом всё устраивает. Возник вопрос - поддерживает ли сейчас программа онлайн кассы Меркурий? Когда я её приобретал вы говорили, что нет.
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Иван в ответ Николай про Client Shop 3.94 [06-12-2021]
Да, поддерживает. Список поддерживаемых касс можно посмотреть на сайте. Поддерживаются кассы:
1) Для РФ:
- Атол
- Штрих
- VikiPrint
- Меркурий
2) Для Украины (РРО):
- CheckBox
- Exellio
3) Для Казахстана:
- Штрих
- LightKassa
- Работаем нам поддержкой Меркурий 185Ф KZ
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