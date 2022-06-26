Client Shop - простая, но функциональная программа для розничных магазинов и торговых точек. Позволяет вести регистрацию закупок, продаж, получать данные об остатках товаров, статистику продаж и т.д. Работает с Онлайн кассами, маркировкой "Честный знак", поддерживает современное торговое оборудование.

Подходит как для автоматизации небольших розничных магазинов, киосков, ресторанов, так и для автоматизации розничных торговых сетей с филиалами с возможностью обмена данными. Предлагает прозрачность учета, оценку прибыльности и рентабельности торговой точки, исключает воровство персоналом.

Программа настолько проста, что даже неопытный пользователь разберется в ней очень быстро.

Возможности: