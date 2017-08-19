FlightGear для Windows

FlightGear 2017.2.1

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Описание FlightGear 2017.2.1Описание   Скачать FlightGear 2017.2.1СКАЧАТЬ (1524,53 Мб) Скриншоты FlightGear 2017.2.1Скриншоты (17)   Статистика FlightGear 2017.2.1Статистика   Отзывы о FlightGear 2017.2.1Отзывы (11)  
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4.52 из 5, всего оценок - 95
  • Рейтинг программы - 4.52 из 5
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FlightGear - мощный симулятор полетов для различных летательных аппаратов таких как самолеты, вертолеты различных классов и модификаций, от обычных до сверхзвуковых.

FlightGear максимально точно иммитирует физику полета, можно дополнительно с сайта разработчика скачать огромное количество летательных объектов (гражданские и боевые самолеты и вертолеты), наземных объектов (различные известные аэропорты Мира, авианосцы и т.п.), ландшафты (Париж, Нью-Йорк и т.п.).

Скриншоты FlightGear:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 34 374
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
 Программа FlightGear отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе FlightGear

(ерж про FlightGear 3.0.0.0 [25-02-2014]

Хочу полетать на FW-190, есть в симуляторе такой тип летательного аппарата?
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Из нашей деревни про FlightGear 2.6.0.1 [24-12-2013]

Интересный симулятор полетов,работает на разных ОС,cтану летчиком.
1 | | Ответить

сергей про FlightGear 2.6.0.1 [05-06-2012]

что за хрень и игрой??? она виснет настолько, что только на загрузку кабины уходит дохрена времени! а потом все просто зависает не успев начаться хоть как то двигаться! скачал с сайта, винда 7
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пара про FlightGear 2.4.0 [20-12-2011]

летать не у меити с 2 раза взлетел неудачники
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kirill про FlightGear 2.4.0 [19-11-2011]

как взлететь в FlightGear 2.4.0
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