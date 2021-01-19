FlightGear для Windows

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Оценка: 4.53/5 голосов - 97
Лицензия: Бесплатная
Версия:2020.3.5 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 36 650 | Статистика
Размер:1,88 Гб
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FlightGear - мощный симулятор полетов для различных летательных аппаратов таких как самолеты, вертолеты различных классов и модификаций, от обычных до сверхзвуковых.

FlightGear максимально точно иммитирует физику полета, можно дополнительно с сайта разработчика скачать огромное количество летательных объектов (гражданские и боевые самолеты и вертолеты), наземных объектов (различные известные аэропорты Мира, авианосцы и т.п.), ландшафты (Париж, Нью-Йорк и т.п.).

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Отзывы о программе FlightGear

(ерж про FlightGear 3.0.0.0 [25-02-2014]

Хочу полетать на FW-190, есть в симуляторе такой тип летательного аппарата?
3 | 7 | Ответить

Из нашей деревни про FlightGear 2.6.0.1 [24-12-2013]

Интересный симулятор полетов,работает на разных ОС,cтану летчиком.
3 | 2 | Ответить

сергей про FlightGear 2.6.0.1 [05-06-2012]

что за хрень и игрой??? она виснет настолько, что только на загрузку кабины уходит дохрена времени! а потом все просто зависает не успев начаться хоть как то двигаться! скачал с сайта, винда 7
2 | 2 | Ответить

пара про FlightGear 2.4.0 [20-12-2011]

летать не у меити с 2 раза взлетел неудачники
2 | 2 | Ответить

kirill про FlightGear 2.4.0 [19-11-2011]

как взлететь в FlightGear 2.4.0
3 | 2 | Ответить

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