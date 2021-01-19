FlightGear для Windows
|Оценка:
|4.53/5 голосов - 97
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2020.3.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Curtis L. Olson
|Категория:
|Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 36 650 | Статистика
|Размер:
|1,88 Гб
|СКАЧАТЬ
FlightGear - мощный симулятор полетов для различных летательных аппаратов таких как самолеты, вертолеты различных классов и модификаций, от обычных до сверхзвуковых.
FlightGear максимально точно иммитирует физику полета, можно дополнительно с сайта разработчика скачать огромное количество летательных объектов (гражданские и боевые самолеты и вертолеты), наземных объектов (различные известные аэропорты Мира, авианосцы и т.п.), ландшафты (Париж, Нью-Йорк и т.п.).
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Отзывы о программе FlightGear
(ерж про FlightGear 3.0.0.0 [25-02-2014]
Хочу полетать на FW-190, есть в симуляторе такой тип летательного аппарата?
3 | 7 | Ответить
Из нашей деревни про FlightGear 2.6.0.1 [24-12-2013]
Интересный симулятор полетов,работает на разных ОС,cтану летчиком.
3 | 2 | Ответить
сергей про FlightGear 2.6.0.1 [05-06-2012]
что за хрень и игрой??? она виснет настолько, что только на загрузку кабины уходит дохрена времени! а потом все просто зависает не успев начаться хоть как то двигаться! скачал с сайта, винда 7
2 | 2 | Ответить