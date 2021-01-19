Отзывы о программе FlightGear

сергей

что за хрень и игрой??? она виснет настолько, что только на загрузку кабины уходит дохрена времени! а потом все просто зависает не успев начаться хоть как то двигаться! скачал с сайта, винда 7

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