MARRIAGE 2.44
Marriage (Марьяж) - Лучшая программа для преферансистов! Содержит полный комплект разновидностей преферанса: сочинку, ленинградку, ростов, гусарик.
Карточная игра в дурака 7.2
Карточная игра в дурака - карточная игра, в которую могут играть от 2 до 6 игроков. Существует 2 основных вида игры в дурака - это подкидной и переводной дурак
Карточная игра Бура 2.01
Карточная игра Бура - Действительно народная игра. Ее играли и играют во дворах провинций. Здесь требуется предугадывание ходов соперников, отличная память, быстрота
Марьяж (Marriage) 2.3
Марьяж (Marriage) - Это самая полная версия из всех существовавших прежде. Она позволяет выбрать любую из разновидностей преферанса: Сочинку, Ленинградку или Ростов;
Карточная игра 1000 3.1
Карточная игра 1000 - электронная версия карточной игры Тысяча, в которой игрокам, необходимо брать взятки, и стараться первым набрать более 1000 очков. ИИ в данной
Кинг 3.02
Кинг - Карточная игра. Настраиваемый интерфейс с возможностью подключения доп. колод и текстур карточного стола. Звуковое сопровождение. Русский и английский язык.