SolSuite Solitaire для Windows

SolSuite Solitaire 2017 17.6

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Описание SolSuite Solitaire 2017 17.6Описание   Скачать SolSuite Solitaire 2017 17.6СКАЧАТЬ (25,88 Мб) Скриншоты SolSuite Solitaire 2017 17.6Скриншоты (7)   Статистика SolSuite Solitaire 2017 17.6Статистика   Отзывы о SolSuite Solitaire 2017 17.6Отзывы (12)  
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4.14 из 5, всего оценок - 85
  • Рейтинг программы - 4.14 из 5
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SolSuite Solitaire - коллекция лучших карточных пасьянсов (663 разновидностей).

Что нового в SolSuite Solitaire 2017 17.6?
  • Добавлены новые пасьянсы
Скриншоты SolSuite Solitaire:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программы30 дней, 3 сдачи за игру игры
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 38 332
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные
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Отзывы о программе SolSuite Solitaire

vguk2010 про SolSuite Solitaire 2008 8.10 [08-11-2008]

vse klas
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марина про SolSuite Solitaire 2008 7.11 [16-11-2007]

я уже прошла сверсии 7.5.самая лудшая.7.7.и все игры повторяются до 7.11 очень мало изменений.порапридумать что то новенькое и чтобы в серии 7.12 было по несколько вариантов игры как в 7.7 .
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марина про SolSuite Solitaire 2008 7.10 [04-11-2007]

кто играет первый раз тому и нравиться.сверсии 7.7 по 7.10 игры повторяются придумай больше новых игр и чтобы было не менее 3 вариантов одной игры. это мое пожелание .буду рада новым версиям игры .
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Игорь Р. про SolSuite Solitaire 2008 7.8 [26-09-2007]

Как применить руссификатор...???
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Virgo про SolSuite Solitaire 2008 7.5 [18-05-2007]

Скачала русификатор. И как им пользоваться? Куда вставлять? Он не екзешный...
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