Govorilka 2.22
Govorilka - это небольшая программа для чтения текста голосом. Она может прочитать вслух любой текст, который Вы ей дадите на любом языке, любым установленным
ICE Book Reader Pro 9.6.4
ICE Book Reader Pro - программа для удобного чтения электронных текстов (книг). Может читать тексты из TXT, HTML, XML, RTF, документы Microsoft Word, книги PALM
2nd Speech Center 4.15.10.1202
С помощью 2nd Speech Center текст можно слушать, а не читать с экрана, таким образом дать отдохнуть глазам
Балаболка 2.11.0.648
Балаболка (Balabolka) - программа предназначена для чтения вслух текстовых файлов. Для воспроизведения звуков человеческого голоса могут использоваться любые речевые
Demagog 7.29.335
Demagog - говорящий текстовый редактор. Программа предназначена для чтения вслух текстовых файлов с использованием пакетов речевых функций SAPI4 и SAPI5. Имеется
DSpeech 1.68
DSpeech - интересное приложение, которое способно преобразовать печатный текст в звуковую речь