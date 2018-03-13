Govorilka 2.22

Govorilka - это небольшая программа для чтения текста голосом. Она может прочитать вслух любой текст, который Вы ей дадите на любом языке, любым установленным

ICE Book Reader Pro 9.6.4

ICE Book Reader Pro - программа для удобного чтения электронных текстов (книг). Может читать тексты из TXT, HTML, XML, RTF, документы Microsoft Word, книги PALM

2nd Speech Center 4.15.10.1202

С помощью 2nd Speech Center текст можно слушать, а не читать с экрана, таким образом дать отдохнуть глазам