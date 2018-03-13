Demagog для Windows

Demagog 7.29.335

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Описание Demagog 7.29.335Описание   Скачать Demagog 7.29.335СКАЧАТЬ (3,59 Мб) Скриншоты Demagog 7.29.335Скриншоты (3)   Статистика Demagog 7.29.335Статистика   Отзывы о Demagog 7.29.335Отзывы (11)  
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4.75 из 5, всего оценок - 31
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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Demagog - говорящий текстовый редактор. SAPI4 и SAPI5-совместимый синтезатор речи. Программа предназначена для чтения вслух текстовых файлов с использованием пакетов речевых функций Microsoft Speech API 4/5 (SAPI4 и SAPI5). Вместо чтения вслух текст может быть ускоренно записан в аудио-файл формата WAV или MP3. Таким образом можно создавать аудиокниги.

Имеется возможность автоматического выделения тембром и громкостью прямой речи персонажей. Поддерживаются словари корректировки произношения популярного формата DIC.

Demagog тестировался на движках Elan Nikolai, NextUp Katerina, Acapela Alyona, Loquento Olga.

Что нового в Demagog 7.29.335?
  • Опция "Сервис - Статистика - Имена и аббревиатуры" перенесена в раздел "Сервис - Статистика - Нестандартные слова". Туда же добавлены опции: "Текст в разрядку" и "Смесь Latin-Cyrillic".
  • Исправлена ошибка, когда включенная подсветка блокировала прокрутку текста колесиком мыши
  • Исправлена ошибка в "Сервис - Измененный текст", когда опция не выполнялась, если хотя бы для одного из голосов мультилингвы не был назначен словарь
  • Улучшено слежение за чтением.
Скриншоты Demagog:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 25 871
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТекст в речь
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Отзывы о программе Demagog

Натали про Demagog 7.28.320 [27-01-2018]

Долго мучилась. Устанавливала движки, так и не заработало(( Я конечно не спец в этом, но есть программы скачала и они работают. А тут все надо удалять. Хорошей была Говорушка, жаль перестала работать уже давно.
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Галина про Demagog 7.28.320 [31-01-2017]

А у меня не читает на русском. Как сделать? Плиз)
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Антошка в ответ Галина про Demagog 7.28.320 [01-03-2017]

Установить на компьютер хотя бы один русский голосовой движок. По умолчанию в Виндовз только английские голоса
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Прохожий в ответ Галина про Demagog 7.28.320 [21-05-2017]

Установить на компьютер хотя бы один русский голосовой движок. По умолчанию в Windows только английские голоса установлены.
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Д.С. про Demagog 4.16.214 [01-05-2012]

классная прога, не требует установки. на семёрке работает. из всех читалок - больше всех понравилась.
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Pinokkio про Demagog 2.02.080 [05-01-2012]

Все подробности на сайте разработчика http://aloys.narod.ru/demagog.htm
Оттуда и качаем. ИМХО лучшая на сегодня по функционалу и простоте.
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Стефан про Demagog 2.02.080 [31-08-2010]

Как скачать? А то только формат ZIP достает!
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