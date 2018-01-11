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OneTap Movies для iOS

OneTap Movies 5.4.2 для iPhone, iPad, iPod

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Описание OneTap Movies 5.4.2 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать OneTap Movies 5.4.2 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (12.3 Мб) Скриншоты OneTap Movies 5.4.2 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (5)   Статистика OneTap Movies 5.4.2 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о OneTap Movies 5.4.2 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
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OneTap Movies - популярная программа любителей фильмов. Суть программы в следующем, если вам вдруг захотелось посмотреть фильм, вы запускаете OneTap Movies, она определяет ваше местоположение через GPS датчик и выдает информацию о том, какие фильмы в ближайшие минуты будут идти в самых ближайших от вас кинотеатрах.

Помимо этого, программа выдает имена актеров учавствующих в фильме, рейтинг фильма, отзывы о фильме кинокритиков. Вы даже можете загрузить рекламный ролик фильма и просмотреть его. Вам остается только сделать свой выбор.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты OneTap Movies:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 607
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - GPS - другое
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Отзывы о программе OneTap Movies

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