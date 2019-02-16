Рифмы - Словарь русских рифм 4.2.2 для iPhone, iPad Рифмы - Словарь русских рифм - генератор рифм, основанный на онлайновом сервисе подбора рифм Rifmovnik.ru, с помощью которого можно быстро подобрать нужную рифму, Dict EN-RU Free Edition 2.5 для iPhone Dict EN-RU - Англо-русский и Русско-английский словарь, содержащий около 46 000 слов в англо-русском варианте и около 33 000 слов в русско-английском. Реализована Англо-русский словарь 2.0.46 для iPhone, iPad Англо-русский словарь - как видно из названия данное приложение представляет собой мобильный словарь для перевода слов с русского языка на английский и обратно

English-Russian Dictionary 3.0.5 для iPhone, iPad English-Russian Dictionary - удобный и полно-информационный Англо-Русский словарь на Вашем iOS-устройстве Русско-испанский словарь 2.0.46 для iPhone, iPad Русско-испанский словарь - как следует из названия данное приложение представляет собой мобильный словарь для перевода слов и текста с русского языка на испанский. Русско-немецкий словарь 2.0.46 для iPhone, iPad Русско-немецкий словарь - это мобильный словарик для перевода слов с русского языка на немецкий. Однако доступен и обратный перевод с немецкого на русский