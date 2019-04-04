Дефицит Xiaomi Mi 9, часы Nubia Alpha с гибким экраном, Oneplus 7 в рендерах, первые слухи о Google Pixel 4
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано04.04.2019
Источник http://https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Xiaomi Mi 9 в дефиците, Часы Nubia Alpha с гибким экраном покажут через неделю, Oneplus 7 появился на рендерах, а смартфону от Google Pixel 4 - быть! Самые интересные новости про мобильные гаджеты от YouTube-канала Мобильный придира.

OnePlus 7 появился на качественных рендерах с дисплеем без отверстий и вырезов

Производители чехлов часто раскрывают дизайн устройств ещё до их анонса. Сейчас такая ситуация произошла с OnePlus 7. Рендеры похожи на те, что создал инсайдер OnLeaks.

OnePlus 7 рендер

Они подтверждают, что устройство получит дисплей без отверстий и вырезов, а также тройную основную камеру и выезжающую фронтальную. Элементы управления находятся на тех же местах, как и у прошлогодних OnePlus 6 и OnePlus 6T: кнопка питания и переключатель режимов звука на правой грани, а кнопки регулировки громкости — на левой. Внизу установлен порт для зарядки USB-C, решётка основного динамика и слот для sim-карт. Разъёма для наушников нет.

На сайте AOSP нашли первое упоминание о смартфоне Google Pixel 4

Наши коллеги из 9to5Google нашли первое упоминание следующего смартфона компании Google.

Google Pixel 4

На сайте AOSP (Android Open Source Project) представитель Google прокомментировал сообщение одного из пользователей, в котором упоминается какой-то патч для Pixel 3 и Pixel 4. Естественно, никаких деталей о новом устройстве не раскрыли. Это всё говорит нам о том, что новый смартфон не просто в разработке, но он уже находится в стадии тестирования у некоторых разработчиков.

Напомним, по слухам, Pixel 4 получит процессор Qualcomm Snapdragon 855 и последнюю версию операционной системы Android Q.

Xiaomi объяснила причины дефицита Mi9

Вскоре после недавней приостановки продаж флагманского смартфона Mi9 руководство компании Xiaomi объявило о возобновлении поставок популярной модели и обнародовало причину сильной нехватки аппаратов.

Xiaomi Mi9

Как оказалось, камнем преткновения для сборочной линии стала нехватка модулей основной камеры гаджета. Из-за сложности их конструкции конвейеры Foxconn попросту не успели изготовить нужное количество одного из ключевых элементов топового смартфона. Теперь же, по словам руководства Xiaomi, проблема решена: работающая в две смены производственная линия способна собрать более миллиона смартфонов в месяц, и дальнейшего дефицита Mi9 и Mi9 Transparent Edition опасаться не стоит.

Xiaomi Mi9 оборудован 6,39-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+, встроенным сканером отпечатков пальцев и защитным стеклом Gorilla Glass 6. Аппарат работает на базе новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 855 и поставляется в модификациях 6/64 и 8/128 ГБ. Основная камера смартфона состоит из сенсоров на 48, 16 и 12 Мп, разрешение селфи-модуля составляет 20 Мп. Ранее компания уже отчиталась о миллионе проданных устройств линейки Mi9 в феврале.

Часы Nubia Alpha с гибким экраном покажут через неделю

На MWC 2019 Nubia показала собственные смарт-часы Nubia Alpha с необычным гибким экраном. Производитель гарантирует, что панель способна выдержать до 100 000 изгибов, а специальная оболочка предлагает новый тип взаимодействия с интерфейсом.

часы Nubia Alpha

День назад стало известно, что новинка поступят в продажу уже на следующей неделе, 8 апреля. Фишкой гаджета является гибкий OLED-дисплей диагональю 4 дюйма и разрешением 960x192 пикселя. За производительность отвечает мобильная платформа Snapdragon Wear 2100, а батарея на 500 мАч гарантирует до двух дней работы в зависимости от режима использования. Bluetooth-версия Nubia Alpha в чёрном цвете корпуса поступит в продажу по цене около $510. eSIM-модификация дебютирует в третьем квартале 2019-го и будет стоить примерно $624, а версия в золотистой расцветке обойдётся покупателям в $737.

Meizu 16S «засветился» на новом фото: смартфон сравнили с Galaxy S10

В сети появилась очередная фотография ещё не представленного флагманского смартфона Meizu 16S. Новинку сравнили по производительности в Geekbench с Galaxy S10. Результаты получились почти идентичными: 3778 баллов в одноядерном и 10 493 балла в многоядерном. Кроме результатов теста, на фотографии можно сравнить внешний вид устройств. В Meizu 16S нет выреза и отверстия на экране, но при этом его рамки выглядят тоньше, чем у корейского флагмана. Напомним, смартфону приписывают 6.2-дюймовый широкоформатный AMOLED-экран cо встроенным сканером отпечатков пальцев, флагманский процессор Snapdragon 855 и 6/128 ГБ памяти в базовой конфигурации.

Meizu 16S бенчмарк

Meizu 16S оснастят энергоёмким аккумулятором на 4000 мАч, тройной камерой с главным модулем на 48 Мп и, если верить слухам, NFC-чипом для бесконтактных платежей Google Pay. Смартфон получит ценник в районе 450 долларов США и его должны представить уже в этом месяце.

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