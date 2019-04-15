Обзор игры Iron Blade - RPG, играя в которую не жалеешь о потраченном времени
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Автор 3D Files (Все статьи)
Опубликовано15.04.2019
Источник http://3dfiles.ru/
РазделИгры
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Многие любители мобильных игр, помнят эксклюзивную для устройств на базе операционной системе iOS игру Infinity Blade. Эдакая демонстрация возможностей графических процессоров купертиновской компании. Годы шли и показанная в 2013 году на презентации iOS 7 игра Infinity Blade стала последней игрой серии. И наткнувшись на нашего сегодняшнего пациента, игру Iron Blade - я вспомнил, как вечерами коротал за той самой инфини блейд. Наш фирменный YouTube-канал SoftPortal.TV подготовил для вас обзор игры Iron Blade.

Iron Blade - это hack-and-slash RPG от знаменитой в игровой индустрии компании Gameloft. И к сожалению, авторство этой компании является огромным недостатком игры, но об этом немного позже. Iron Blade выполнена в мрачном средневековом сеттинге. Помимо того, что на его пути будет встречаться множество различных тварей, главная задача будет одна – добраться до главного зачинщика и остановить весь этот кошмар. Каким образом – тут всё у нас знакомо и понятно. В процессе игры вместе с подбором подходящего арсенала оружия и экипировки мы так же ещё и получим «в подарок» разрушительные заклинания и навыки.

Iron Blade

На главном экране мы видим нашего персонажа, ресурсы и прочую информацию. Отсюда же можно перейти в инвентарь, проверить процесс выполнения заданий. Крмое обычной кампании мы можем выбрать следующие игровые режимы - Крепость, Башня наследия и ежедневные подземелья. Кампания состоит из 11 глав, которые в свою очередь делятся на уровни. Проходя каждый вы получаете деньги, опыт и возможность получить дополнительную экипировку. Так как игра сделана в жанре хак-эн-слеш, управлять героем не требуется, наша задача - нажимать на кнопки и блокировать вражеские удары, применять способности.

Убиваем первую пачку врагов, появляется следующая, затем еще одна и так до победного конца. Для самых ленивых тут предусмотрена кнопка автоматического боя. Включили и смотрим, как наш герой отвешивает оплеухи незадачливым врагам. Периодически убийства врагов показываются в замедленном повторе, эпичненько и красиво, хотя по моему мнению, до Infinity Blade 3 все равно немного не дотягивает.

Iron Blade бой

Помимо прочего, тут имеется какая-никакая история, так что можно читать диалоги, вникать и даже погрузиться в эту атмосферу. Предметы в игре можно улучшать, естественно за это придется пожертвовать ненужными вещами и деньгами. Кроме того, что каждый вид оружия и брони имеет свои характеристики, они меняют внешний вид персонажа, что тоже приятно. Имеются тут и сундуки, открывая которые можно получать дополнительные вещи, ресурсы и золото.

Помните, в начале я говорил, что игра, разработанная под руководством Gameloft, имеет один недостаток? Так вот, все игры этой компании ужасно любят ваши деньги. Начиная от покупки оружия и брони за реальные деньги, заканчивая элитными сундуками, открывая которые, прохождение игры станет легким и быстрым. Допустим 100 рубинов обойдутся вам в районе 200 рублей. И это самый большой недостаток игры - она пропитана донатом, все в лучших традициях Gameloft.

Iron Blade экипировка героя

Жанр хак-эн-слеш далеко не для всех, но это именно тот жанр, который смог затянуть меня и украсть у меня достаточно много времени на, казалось бы, довольно рутинные действия. К слову, долго играть у вас не получится, за каждый игровой уровень надо будет платить энергией героя, которая имеет свойство заканчиваться. А что нужно чтобы ее пополнить быстрее и вернутся в бой? Правильно - подарить компании немного кровных.

Несмотря на то, что игра вышла в далеком 2017 году, разработку не забросили. В глобальном чате постоянно идет общение между игроками. Также, в скором времени обещают добавить режим игры «Охота на босса». А так, я советую вам лично установить игру Iron Blade и попробовать, ведь может именно вы - тот, кого затянет эта довольно атмосферная игра.

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