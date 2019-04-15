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Iron Blade: Легенды Средневековья для Android

Iron Blade: Легенды Средневековья 2.0.1e

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Описание Iron Blade: Легенды Средневековья 2.0.1eОписание   Скачать Iron Blade: Легенды Средневековья 2.0.1eСКАЧАТЬ (43,66 Мб) Скриншоты Iron Blade: Легенды Средневековья 2.0.1eСкриншоты (8)   Статистика Iron Blade: Легенды Средневековья 2.0.1eСтатистика   Отзывы о Iron Blade: Легенды Средневековья 2.0.1eОтзывы (0)  
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Iron Blade: Легенды Средневековья — ролевой экшен с красивейшей графикой и простым управлением.

Действие сюжета развивается в Европе времен раннего средневековья. Законы условны, правит лишь один закон - закон силы! Так что настало время заточить свой меч и ринутся на врагов. Вам будут противостоять не только обычные люди, но разнообразные потусторонние твари, вырвавшиеся прямо из преисподней. Вы должны будете прорубиться через полчища врагов и вступить в схватку с главным демоном.

Для уничтожения противника вам будут доступны самые разные виды оружия того времени: мечи, кинжалы, топоры, луки. Вы сможете подбирать броню по своему вкусу и предпочтениям. При чем смена любого элемента экипировки главного героя ведет к изменению его внешнего вида.

Наравне с обычным вооружением вы должны будете использовать и магию, а также специальные навыки героя, которые дает ему разное оружие и броня.

Проходите последовательные миссии и беритесь за выполнение дополнительных заданий. Это даст возможность набрать опыт героя, увеличит ваш доход, а также даст возможность получить редкие предметы.

Управление в игре Iron Blade очень несложное. Есть даже режим автоматического боя, что позволит вам насладиться зелищем и качественной графикой.

Iron Blade: Легенды Средневековья
Iron Blade: Легенды Средневековья
Iron Blade: Легенды Средневековья
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D - Ролевые, RPG
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Отзывы о программе Iron Blade: Легенды Средневековья

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