Iron Blade: Легенды Средневековья — ролевой экшен с красивейшей графикой и простым управлением.

Действие сюжета развивается в Европе времен раннего средневековья. Законы условны, правит лишь один закон - закон силы! Так что настало время заточить свой меч и ринутся на врагов. Вам будут противостоять не только обычные люди, но разнообразные потусторонние твари, вырвавшиеся прямо из преисподней. Вы должны будете прорубиться через полчища врагов и вступить в схватку с главным демоном.

Для уничтожения противника вам будут доступны самые разные виды оружия того времени: мечи, кинжалы, топоры, луки. Вы сможете подбирать броню по своему вкусу и предпочтениям. При чем смена любого элемента экипировки главного героя ведет к изменению его внешнего вида.

Наравне с обычным вооружением вы должны будете использовать и магию, а также специальные навыки героя, которые дает ему разное оружие и броня.

Проходите последовательные миссии и беритесь за выполнение дополнительных заданий. Это даст возможность набрать опыт героя, увеличит ваш доход, а также даст возможность получить редкие предметы.

Управление в игре Iron Blade очень несложное. Есть даже режим автоматического боя, что позволит вам насладиться зелищем и качественной графикой.