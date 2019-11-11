NI Transliterator

Punto Switcher 4.4.3.407
Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той раскладке. Бывает, что вместо "скачать" пишем "crfxfnm" или "Цштвщцы"
Alt SwitchER 11.6
Простая в использовании программа для перевода текста в другую раскладку, изменения регистра символов, транслитерации, сохранения истории буфера обмена, шифрования
Keyboard Ninja 2.10
Keyboard Ninja - это маленькая программка, которая отслеживает нажатия клавиш и автоматически переключает раскладку, когда вы забываете ее переключить и печатаете
Штирлиц 4.01
Штирлиц - Программа расшифровывает русские тексты, написанные в различных русских кодировках (Win-1251, KOI-8r, DOS, ISO-8859-5, MAC и др.), в транслитерации, в
Переименование файлов на Транслит 3.2
Переименование файлов на Транслит - крохотная программа для перевода имен файлов с русского языка в файлы с транслитовскими именами (Translit), которые допустимы для
Число прописью 2.44
Число прописью - программа для перевода числа в текст, пишет число прописью. Возможности: длина числа до 15 цифр, 2 формата вывода: числовой и денежный, 3 вида