NI Transliterator для Windows

NI Transliterator 2.10

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Описание NI Transliterator 2.10Описание   Скачать NI Transliterator 2.10СКАЧАТЬ (1,3 Мб) Скриншоты NI Transliterator 2.10Скриншоты (3)   Статистика NI Transliterator 2.10Статистика   Отзывы о NI Transliterator 2.10Отзывы (0)  
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NI Transliterator - программа для перевода текстов с транслита на русский и обратно.

Поддерживает форматирование текста (возможность загрузки и сохранения файлов в формате RTF), наиболее популярные системы транслитерации (ГОСТ 16876-71, русско-английскую), а также таблицы, задаваемые пользователем.
Кроме того, программа обладает функцией перевода символов текста к верхнему или нижнему регистру, функцией изменения кодировки русских символов, а также функцией подсчета количества символов в тексте (полезно при отправке SMS-сообщений). Возможна отправка email (и SMS через email) прямо из программы.

Что нового в NI Transliterator 2.10?
  • Исправлена ошибка сохранения пользовательских таблиц.
NI Transliterator
NI Transliterator
NI Transliterator
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 197
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерекодировщики
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Отзывы о программе NI Transliterator

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