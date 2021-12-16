MyLanViewer - программа для сканирования и мониторинга компьютеров в сети с возможностью поиска общедоступных файлов.

Она показывает компьютеры в удобном для просмотра виде, который содержит имя компьютера, IP адрес, MAC адрес, общие ресурсы и другие детали для каждого компьютера. С помощью её вы можете следить за компьютерами в сети и получать оповещение, когда состояние одного из них изменится. Также вы можете управлять своими общими ресурсами, запрещать их и закрывать к ним сессии.

Возможности программы: