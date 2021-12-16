MyLanViewer для Windows
|Оценка:
|4.47/5 голосов - 23
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $15.00
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|5.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|S.K. Software
|Категории:
|Сканеры, сниферы - Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 42 442 | Статистика
|Размер:
|4,14 Мб
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MyLanViewer - программа для сканирования и мониторинга компьютеров в сети с возможностью поиска общедоступных файлов.
Она показывает компьютеры в удобном для просмотра виде, который содержит имя компьютера, IP адрес, MAC адрес, общие ресурсы и другие детали для каждого компьютера. С помощью её вы можете следить за компьютерами в сети и получать оповещение, когда состояние одного из них изменится. Также вы можете управлять своими общими ресурсами, запрещать их и закрывать к ним сессии.
Возможности программы:
- Многопоточное сканирование, обеспечивающие высокую скорость сканирования;
- Автоматическое сканирование и поиск по расписанию;
- Поиск компьютеров в сети при помощи: ICMP, ARP, NetBIOS, DNS;
- Сканирование NetBIOS, FTP и HTTP ресурсов;
- Поиск файлов в общих ресурсах по заданным условиям;
- Открытие найденных ресурсов в различных программах;
- Сохранение списков всех ранее найденных компьютеров в сети;
- Отображение, какие компьютеры включены, а какие нет;
- Оповещение в случае выключения/включения выбранных компьютеров;
- Получение имени компьютера по IP-адресу и обратно;
- Показывает, кто зашел на ваш компьютер, и какие файлы качает;
- Сохранения отчётов в HTML,TXT файле.
- исправлены ошибки
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Отзывы о программе MyLanViewer
Анвер про MyLanViewer 4.19.1 [12-08-2015]
Может кто подскажет как русский язык то задействовать, положил файлик как просили в программ файл...но он так и не сработал
4 | 11 | Ответить
Сахат про MyLanViewer 4.7.1 [13-05-2011]
Мдааа прога супер, тем более хорошо юзаются нубоинсталеры винды все окна на распашку ))))
4 | 3 | Ответить
Гость про MyLanViewer 3.6.5 [23-08-2010]
Кроме себя больше никого не нашел.Если кто знает как искать - напишите.
2 | 5 | Ответить