MyLanViewer для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.47/5 голосов - 23
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $15.00
Ограничение:30 дней
Версия:5.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Сканеры, сниферы - Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):0 / 42 442 | Статистика
Размер:4,14 Мб
СКАЧАТЬ
MyLanViewer скриншот № 1
MyLanViewer скриншот № 2

MyLanViewer - программа для сканирования и мониторинга компьютеров в сети с возможностью поиска общедоступных файлов.
Она показывает компьютеры в удобном для просмотра виде, который содержит имя компьютера, IP адрес, MAC адрес, общие ресурсы и другие детали для каждого компьютера. С помощью её вы можете следить за компьютерами в сети и получать оповещение, когда состояние одного из них изменится. Также вы можете управлять своими общими ресурсами, запрещать их и закрывать к ним сессии.

Возможности программы:

  • Многопоточное сканирование, обеспечивающие высокую скорость сканирования;
  • Автоматическое сканирование и поиск по расписанию;
  • Поиск компьютеров в сети при помощи: ICMP, ARP, NetBIOS, DNS;
  • Сканирование NetBIOS, FTP и HTTP ресурсов;
  • Поиск файлов в общих ресурсах по заданным условиям;
  • Открытие найденных ресурсов в различных программах;
  • Сохранение списков всех ранее найденных компьютеров в сети;
  • Отображение, какие компьютеры включены, а какие нет;
  • Оповещение в случае выключения/включения выбранных компьютеров;
  • Получение имени компьютера по IP-адресу и обратно;
  • Показывает, кто зашел на ваш компьютер, и какие файлы качает;
  • Сохранения отчётов в HTML,TXT файле.
Что нового в MyLanViewer 5.2.0?
  • исправлены ошибки
ТОП-сегодня раздела "Сканеры, сниферы"
 

скачать Advanced IP ScannerAdvanced IP Scanner 2.5.3850

Advanced IP Scanner - Это быстрый, надежный и простой в использовании сканер локальных сетей (LAN) для...

скачать LANScopeLANScope 2.9.1

LANScope - бесплатная утилита, с помощью которой можно легко и быстро определить доступность...

скачать Free IP ScannerFree IP Scanner 3.2

Free IP scanner - сканер портов и IP-адресов. Предназначен как системным администраторам, так и обычным пользователям для мониторинга и управления своими сетями...

скачать IP-ToolsIP-Tools 2.78 / 2.74 Lite

IP-tools - незаменимая утилита для активных пользователей сети Интернет, а так же...

скачать XSpiderXSpider 7.8

XSpider - сетевой сканер безопасности. Программное средство сетевого аудита, предназначенное для поиска уязвимостей на серверах и рабочих станциях...

скачать NmapNmap 7.80

Nmap - Самый популярный сканер портов. Использовался в фильме "Матрица: Перезагрузка" при реальном взломе компьютера...

Отзывы о программе MyLanViewer

Анвер про MyLanViewer 4.19.1 [12-08-2015]

Может кто подскажет как русский язык то задействовать, положил файлик как просили в программ файл...но он так и не сработал
4 | 11 | Ответить

Сахат про MyLanViewer 4.7.1 [13-05-2011]

Мдааа прога супер, тем более хорошо юзаются нубоинсталеры винды все окна на распашку ))))
4 | 3 | Ответить

Олег про MyLanViewer 4.4.6 [25-01-2011]

Подскажите, как включить русский язык?
15 | 10 | Ответить

ссссс про MyLanViewer 4.3.4 [12-11-2010]

хорошая очень
3 | 2 | Ответить

Гость про MyLanViewer 3.6.5 [23-08-2010]

Кроме себя больше никого не нашел.Если кто знает как искать - напишите.
2 | 5 | Ответить

Читать все отзывы (6) / Добавить отзыв