IP Scanner для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Сканеры, сниферы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.52 Мб
|СКАЧАТЬ
VOVSOFT - IP Scanner - приложение предназначено для проверки состояния сети и анализа доступности устройств в заданном диапазоне IP-адресов. Подходит для работы с локальными и беспроводными сетями, позволяет определить, какие хосты отвечают, а также выявить открытые порты. Используется для базового аудита инфраструктуры и оперативной проверки соединений без сложной настройки.
Программа поддерживает три протокола диагностики: TCP, ARP и ICMP. Сканирование выполняется в многопоточном режиме, что ускоряет обработку диапазонов адресов. ARP применяется для определения устройств внутри сети и сопоставления IP и MAC-адресов. ICMP используется для проверки доступности хостов и оценки задержки. TCP-сканирование позволяет определить открытые порты и доступность сервисов. Результаты помогают выявить неотвечающие устройства и оценить текущее состояние сети.
Список основных возможностей VOVSOFT - IP Scanner:
- сканирование диапазонов IP-адресов в локальных и беспроводных сетях;
- поддержка протоколов TCP, ARP и ICMP;
- многопоточное выполнение задач для ускорения проверки;
- определение доступности хостов;
- обнаружение открытых портов;
- сопоставление IP- и MAC-адресов;
- отображение неотвечающих устройств;
- простое использование без сложной настройки.
Advanced IP Scanner 2.5.4594.1
Advanced IP Scanner - Это быстрый, надежный и простой в использовании сканер локальных сетей (LAN) для...
Advanced Port Scanner 2.5.3869
Advanced Port Scanner - компактный, быстрый, надёжный и простой в использовании сканер портов для платформы Win32...
Утилита для детального анализа сетевых пакетов локальных сетей в реальном времени, с...
Очень мощный инструмент с открытым исходным кодом для выполнения сетевого сканирования,...
LANScope - бесплатная утилита, с помощью которой можно легко и быстро определить доступность...
Программа-сниффер, которая позволяет отслеживать трафик COM-порта вашего ПК. Также...
Отзывы о программе IP Scanner
Admin
Отзывов о программе IP Scanner 1.0 пока нет, можете добавить...