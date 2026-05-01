IP Scanner для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Сканеры, сниферы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3.52 Мб
VOVSOFT - IP Scanner - приложение предназначено для проверки состояния сети и анализа доступности устройств в заданном диапазоне IP-адресов. Подходит для работы с локальными и беспроводными сетями, позволяет определить, какие хосты отвечают, а также выявить открытые порты. Используется для базового аудита инфраструктуры и оперативной проверки соединений без сложной настройки.

Программа поддерживает три протокола диагностики: TCP, ARP и ICMP. Сканирование выполняется в многопоточном режиме, что ускоряет обработку диапазонов адресов. ARP применяется для определения устройств внутри сети и сопоставления IP и MAC-адресов. ICMP используется для проверки доступности хостов и оценки задержки. TCP-сканирование позволяет определить открытые порты и доступность сервисов. Результаты помогают выявить неотвечающие устройства и оценить текущее состояние сети.

Список основных возможностей VOVSOFT - IP Scanner:

  • сканирование диапазонов IP-адресов в локальных и беспроводных сетях;
  • поддержка протоколов TCP, ARP и ICMP;
  • многопоточное выполнение задач для ускорения проверки;
  • определение доступности хостов;
  • обнаружение открытых портов;
  • сопоставление IP- и MAC-адресов;
  • отображение неотвечающих устройств;
  • простое использование без сложной настройки.
