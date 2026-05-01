VOVSOFT - IP Scanner - приложение предназначено для проверки состояния сети и анализа доступности устройств в заданном диапазоне IP-адресов. Подходит для работы с локальными и беспроводными сетями, позволяет определить, какие хосты отвечают, а также выявить открытые порты. Используется для базового аудита инфраструктуры и оперативной проверки соединений без сложной настройки.

Программа поддерживает три протокола диагностики: TCP, ARP и ICMP. Сканирование выполняется в многопоточном режиме, что ускоряет обработку диапазонов адресов. ARP применяется для определения устройств внутри сети и сопоставления IP и MAC-адресов. ICMP используется для проверки доступности хостов и оценки задержки. TCP-сканирование позволяет определить открытые порты и доступность сервисов. Результаты помогают выявить неотвечающие устройства и оценить текущее состояние сети.

