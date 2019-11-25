CodeLobster IDE для Windows

CodeLobster IDE 1.7.1

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Описание CodeLobster IDE 1.7.1Описание   Скачать CodeLobster IDE 1.7.1СКАЧАТЬ (96,21 Мб) Скриншоты CodeLobster IDE 1.7.1Скриншоты (14)   Статистика CodeLobster IDE 1.7.1Статистика   Отзывы о CodeLobster IDE 1.7.1Отзывы (0)  
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CodeLobster IDE - удобный бесплатный PHP, HTML, CSS, JavaScript редактор (IDE) с поддержкой Drupal CMS, Joomla CMS, Magento CMS, Smarty, Twig, WordPress, библиотеки JQuery и фреймворков: CodeIgniter, CakePHP, Symfony, Yii, AngularJS, BackboneJS, MeteorJS, Laravel, Phalcon. Он включает в себя полноценный РНР дебаггер, динамическую справку, продвинутый автокомплит для всех языков, а также FTP/SFTP клиент.

Пользователям доступен полный набор всех функций необходимых для редактора кода таких как подсветка синтаксиса, автодополнение кода, расширенный поиск и встроенные инструменты разработчика: поддержка систем контроля версий, менеджер баз данных и т.д.

Основным преимуществом продукта являются плагины для работы с популярными CMS и фреймворками: CakePHP, CodeIgniter, Drupal, Joomla, Symfony, Twig, WordPress, Yii, Node.js, JQuery, AngularJS, BackboneJS.

Приложение требует намного меньше места на диске чем другие аналогичные редакторы. Он сочетает в себе скорость простого редактора кода и мощь полноценной IDE, позволяя работать намного быстрее.

CodeLobster IDE
CodeLobster IDE
CodeLobster IDE
CodeLobster IDE
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыASP, PHP, Perl, CGI - HTML - Редакторы
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Отзывы о программе CodeLobster IDE

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