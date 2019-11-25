CodeLobster IDE - удобный бесплатный PHP, HTML, CSS, JavaScript редактор (IDE) с поддержкой Drupal CMS, Joomla CMS, Magento CMS, Smarty, Twig, WordPress, библиотеки JQuery и фреймворков: CodeIgniter, CakePHP, Symfony, Yii, AngularJS, BackboneJS, MeteorJS, Laravel, Phalcon. Он включает в себя полноценный РНР дебаггер, динамическую справку, продвинутый автокомплит для всех языков, а также FTP/SFTP клиент.

Пользователям доступен полный набор всех функций необходимых для редактора кода таких как подсветка синтаксиса, автодополнение кода, расширенный поиск и встроенные инструменты разработчика: поддержка систем контроля версий, менеджер баз данных и т.д.

Основным преимуществом продукта являются плагины для работы с популярными CMS и фреймворками: CakePHP, CodeIgniter, Drupal, Joomla, Symfony, Twig, WordPress, Yii, Node.js, JQuery, AngularJS, BackboneJS.

Приложение требует намного меньше места на диске чем другие аналогичные редакторы. Он сочетает в себе скорость простого редактора кода и мощь полноценной IDE, позволяя работать намного быстрее.