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CodeLobster IDE 1.7.1
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CodeLobster IDE - удобный бесплатный PHP, HTML, CSS, JavaScript редактор (IDE) с поддержкой Drupal CMS, Joomla CMS, Magento CMS, Smarty, Twig, WordPress, библиотеки JQuery и фреймворков: CodeIgniter, CakePHP, Symfony, Yii, AngularJS, BackboneJS, MeteorJS, Laravel, Phalcon. Он включает в себя полноценный РНР дебаггер, динамическую справку, продвинутый автокомплит для всех языков, а также FTP/SFTP клиент.
Пользователям доступен полный набор всех функций необходимых для редактора кода таких как подсветка синтаксиса, автодополнение кода, расширенный поиск и встроенные инструменты разработчика: поддержка систем контроля версий, менеджер баз данных и т.д.
Основным преимуществом продукта являются плагины для работы с популярными CMS и фреймворками: CakePHP, CodeIgniter, Drupal, Joomla, Symfony, Twig, WordPress, Yii, Node.js, JQuery, AngularJS, BackboneJS.
Приложение требует намного меньше места на диске чем другие аналогичные редакторы. Он сочетает в себе скорость простого редактора кода и мощь полноценной IDE, позволяя работать намного быстрее.
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