TuxGuitar для Windows
|Оценка:
|4.71/5 голосов - 47
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Julian Gabriel Casadesus
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 30 635 | Статистика
|Размер:
|137,18 Мб
TuxGuitar - бесплатная альтернатива Guitar Pro - популярнейшего редактора гитарных (и не только гитарных) партитур.
Основные возможности программы:
- Редактор табулатур и просмотр партитур
- Многоканальное отображение, микшер дорожек
- Автоматическая прокрутка композиции по мере воспроизведения
- Управление продолжительностью нот
- Специальные эффекты: бэнд, глиссандо, вибрато, восходящее и нисходящее легато
- Поддержка триолей (5,6,7,9,10,11,12)
- Управление подписями на шкале времени
- Управление темпом
- Импорт и экспорт форматов .gp3, .gp3, .gp4, .gp5 (Guitar Pro), .ptb (Power Tab Editor), а также поддержка собственного формата .tg
- Импорт и экспорт MIDI-файлов
- Встроенный метроном (подстраивающийся под темп и размер), режим тренировки
- Микшер дорожек
- Настройщик гитары
- Отображение текущей дорожки на грифе, пианинной клавиатуре и в виде матрицы
- Исправлены обнаруженные ошибки
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Отзывы о программе TuxGuitar
Гадкий Я про TuxGuitar 1.3.2 [12-01-2020]
Прога действительно работает! Рекомендую однако!
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Solus про TuxGuitar 1.2 [19-06-2015]
OMG... Весит то сколько... И + бесплатна! GP5 альтернатива.. Только в 1 000 000 000 000 000 000 раз лучше \ программа богов :3
3 | 4 | Ответить
Final Player про TuxGuitar 1.2 [31-07-2012]
Отличная альтернатива 5 guitar pro, малость не привычно а так не уступает ей вроде
2 | 2 | Ответить
Ил про TuxGuitar 1.2 [22-01-2011]
Пользуюсь десять минут:D пока вроде особых отличий не заметил с gp просто не привычно)) я думаю это дело времени)
2 | 2 | Ответить