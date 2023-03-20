Отзывы о программе TuxGuitar

Гадкий Я Прога действительно работает! Рекомендую однако!

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Solus OMG... Весит то сколько... И + бесплатна! GP5 альтернатива.. Только в 1 000 000 000 000 000 000 раз лучше \ программа богов :3

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Final Player Отличная альтернатива 5 guitar pro, малость не привычно а так не уступает ей вроде

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formal de gid класс прога, нет слов

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