TuxGuitar для Windows

Описание
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Оценка: 4.71/5 голосов - 47
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):1 / 30 635 | Статистика
Размер:137,18 Мб
TuxGuitar скриншот № 1
TuxGuitar скриншот № 2
TuxGuitar скриншот № 3
TuxGuitar скриншот № 4

TuxGuitar - бесплатная альтернатива Guitar Pro - популярнейшего редактора гитарных (и не только гитарных) партитур.

Основные возможности программы:

  • Редактор табулатур и просмотр партитур
  • Многоканальное отображение, микшер дорожек
  • Автоматическая прокрутка композиции по мере воспроизведения
  • Управление продолжительностью нот
  • Специальные эффекты: бэнд, глиссандо, вибрато, восходящее и нисходящее легато
  • Поддержка триолей (5,6,7,9,10,11,12)
  • Управление подписями на шкале времени
  • Управление темпом
  • Импорт и экспорт форматов .gp3, .gp3, .gp4, .gp5 (Guitar Pro),  .ptb (Power Tab Editor), а также поддержка собственного формата .tg
  • Импорт и экспорт MIDI-файлов
  • Встроенный метроном (подстраивающийся под темп и размер), режим тренировки
  • Микшер дорожек
  • Настройщик гитары
  • Отображение текущей дорожки на грифе, пианинной клавиатуре и в виде матрицы
Что нового в TuxGuitar 1.5.6?
  • Исправлены обнаруженные ошибки
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Отзывы о программе TuxGuitar

Гадкий Я про TuxGuitar 1.3.2 [12-01-2020]

Прога действительно работает! Рекомендую однако!
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Solus про TuxGuitar 1.2 [19-06-2015]

OMG... Весит то сколько... И + бесплатна! GP5 альтернатива.. Только в 1 000 000 000 000 000 000 раз лучше \ программа богов :3
3 | 4 | Ответить

Final Player про TuxGuitar 1.2 [31-07-2012]

Отличная альтернатива 5 guitar pro, малость не привычно а так не уступает ей вроде
2 | 2 | Ответить

formal de gid про TuxGuitar 1.2 [20-09-2011]

класс прога, нет слов
2 | 2 | Ответить

Ил про TuxGuitar 1.2 [22-01-2011]

Пользуюсь десять минут:D пока вроде особых отличий не заметил с gp просто не привычно)) я думаю это дело времени)
2 | 2 | Ответить

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