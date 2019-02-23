Sol Free Solitaire 8.8.7 для iPhone, iPad, iPod

Sol Free Solitaire - бесплатная подборка пасьянсов. Некоторые игры вам знакомы по стандартным играм Windows, в остальные можно сыграть ознакомившись с правилами.

Преферанс Марьяж 1.5 для iPhone, iPad

Преферанс Марьяж - версия популярнейшей карточной игры, которая понравится как уже маститым профессиональным игрокам, так и новичкам, позволив постичь азы и тонкости

Справочник Таро 1.4.0 для iPhone, iPad

Справочник Таро - всем любителям гадания и предсказания предлагается самая полная и исчерпывающая база толкований карт Таро