Преферанс Марьяж 1.5 для iPhone, iPad
Преферанс Марьяж - версия популярнейшей карточной игры, которая понравится как уже маститым профессиональным игрокам, так и новичкам, позволив постичь азы и тонкости
Microsoft Solitaire Collection 4.2.1 для iPhone, iPad
Привычные хиты от Microsoft, например Klondike, Spider, FreeCell, Pyramid и Tripeaks, которыми огромное количество пользователей коротало рабочее время, теперь
Справочник Таро 1.4.0 для iPhone, iPad
Справочник Таро - всем любителям гадания и предсказания предлагается самая полная и исчерпывающая база толкований карт Таро
Sol Free Solitaire 8.8.7 для iPhone, iPad, iPod
Sol Free Solitaire - бесплатная подборка пасьянсов. Некоторые игры вам знакомы по стандартным играм Windows, в остальные можно сыграть ознакомившись с правилами.
Hearthstone 13.2.29035 для iPhone, iPad
Захватывающая карточная игра от известного разработчика Blizzard. Игра начинается с увлекательных вводных заданий, которые помогут игроку быстрее освоиться. Соберите