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5 Microsoft Solitaire Collection - "золотая" подборка карточных пасьянсов от Windows для iPhone, iPad и iPod touch. Присутствуют ежедневные задания, награды и подробная статистика по каждому пасьянсу. Свои успехи можно сравнить с другими игроками при подключении учётной записи Xbox Live. Klondike - неподвластный времени классический Solitaire. Уберите все карты со стола, сдавая карты из колоды по одной или по три.

Паук - восемь колонок карт ждут вас. Расчистите их за наименьшее количество ходов.

Freecell - используя стратегический подход и четыре дополнительные ячейки для перемещения карт, уберите все карты со стола.

Tripeaks - выбирайте карты по порядку, получайте очки за комбинации и расчищайте как можно больше полей за ограниченное количество раздач!

Pyramid - составляйте пары из карт, сумма очков которых равна 13, чтобы убрать их с поля. Испытайте свои силы, достигните вершины пирамиды и расчистите как можно больше полей!

Ежедневные задания - проходите новые ежедневные задания, которые имеют гарантированное решение, во всех 5 режимах игры с 4 уровнями сложности. Выполняя ежедневные задания, вы получаете значки и награды!

Поддержка Xbox Live - войдите в свою учетную запись Майкрософт, чтобы получать достижения Xbox Live и соревноваться с друзьями и близкими. Продолжайте игру на любом устройстве, ведь прогресс и данные игры хранятся в облаке! Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Microsoft Solitaire Collection для Android