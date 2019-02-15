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Microsoft Solitaire Collection для iOS

Microsoft Solitaire Collection 4.3 для iPhone, iPad

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Описание Microsoft Solitaire Collection 4.3 для iPhone, iPadОписание   Скачать Microsoft Solitaire Collection 4.3 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (150.03 Мб) Скриншоты Microsoft Solitaire Collection 4.3 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Microsoft Solitaire Collection 4.3 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Microsoft Solitaire Collection 4.3 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Microsoft Solitaire Collection - "золотая" подборка карточных пасьянсов от Windows для iPhone, iPad и iPod touch. Присутствуют ежедневные задания, награды и подробная статистика по каждому пасьянсу. Свои успехи можно сравнить с другими игроками при подключении учётной записи Xbox Live.

  • Klondike - неподвластный времени классический Solitaire. Уберите все карты со стола, сдавая карты из колоды по одной или по три.
  • Паук - восемь колонок карт ждут вас. Расчистите их за наименьшее количество ходов.
  • Freecell - используя стратегический подход и четыре дополнительные ячейки для перемещения карт, уберите все карты со стола.
  • Tripeaks - выбирайте карты по порядку, получайте очки за комбинации и расчищайте как можно больше полей за ограниченное количество раздач!
  • Pyramid - составляйте пары из карт, сумма очков которых равна 13, чтобы убрать их с поля. Испытайте свои силы, достигните вершины пирамиды и расчистите как можно больше полей!
  • Ежедневные задания - проходите новые ежедневные задания, которые имеют гарантированное решение, во всех 5 режимах игры с 4 уровнями сложности. Выполняя ежедневные задания, вы получаете значки и награды!
  • Поддержка Xbox Live - войдите в свою учетную запись Майкрософт, чтобы получать достижения Xbox Live и соревноваться с друзьями и близкими. Продолжайте игру на любом устройстве, ведь прогресс и данные игры хранятся в облаке!

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Microsoft Solitaire Collection:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 219
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные
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