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Hearthstone 13.4.29349 для iPhone, iPad
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1.40 из 5, всего оценок - 5
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- Рейтинг программы - 1.40 из 5
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Hearthstone - великолепная карточная игра от Blizzard, в которой можно поколдовать, побуянить и повеселиться вместе с друзьями. Соберите колоду и бросьте вызов соперникам! Вам предстоит выбрать героя и привести его к победе в быстрой и необычной карточной игре.
Ваше оружие — хитроумная стратегия. В считаные минуты вы освоитесь с мощными картами и будете разить врага заклинаниями, призывать под свои знамена разных существ, чтобы взять верх на поле боя; здесь все может измениться в любую минуту!
Ключевые особенности:
- Игра начинается с увлекательных вводных заданий, которые помогут игроку быстро освоиться.
- Возможность выиграть или изготовить множество дополнительных карт самостоятельно.
- Тренировки в поединках против величайших героев Азерота: Тралла, Утера, Гул’дана и многих других.
- Коллекция карт закрепляется за персональной учетной записью Battle.net, так что присутствует возможность в любой момент переключиться с компьютера на планшет и наоборот.
- Возможность сразиться на Арене с другими игроками.
Примечание! Требуется подключение к Интернету и устройство iPhone 5, iPod touch 6-го поколения, iPad 4, iPad Air, iPad mini 2 или более новое.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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