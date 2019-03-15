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Hearthstone для iOS

Hearthstone 13.4.29349 для iPhone, iPad

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Описание Hearthstone 13.4.29349 для iPhone, iPadОписание   Скачать Hearthstone 13.4.29349 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (1.65 Гб) Скриншоты Hearthstone 13.4.29349 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Hearthstone 13.4.29349 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Hearthstone 13.4.29349 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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1.40 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 1.40 из 5
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Hearthstone - великолепная карточная игра от Blizzard, в которой можно поколдовать, побуянить и повеселиться вместе с друзьями. Соберите колоду и бросьте вызов соперникам! Вам предстоит выбрать героя и привести его к победе в быстрой и необычной карточной игре.

Ваше оружие — хитроумная стратегия. В считаные минуты вы освоитесь с мощными картами и будете разить врага заклинаниями, призывать под свои знамена разных существ, чтобы взять верх на поле боя; здесь все может измениться в любую минуту!

Ключевые особенности:

  • Игра начинается с увлекательных вводных заданий, которые помогут игроку быстро освоиться.
  • Возможность выиграть или изготовить множество дополнительных карт самостоятельно.
  • Тренировки в поединках против величайших героев Азерота: Тралла, Утера, Гул’дана и многих других.
  • Коллекция карт закрепляется за персональной учетной записью Battle.net, так что присутствует возможность в любой момент переключиться с компьютера на планшет и наоборот.
  • Возможность сразиться на Арене с другими игроками.

Примечание! Требуется подключение к Интернету и устройство iPhone 5, iPod touch 6-го поколения, iPad 4, iPad Air, iPad mini 2 или более новое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Hearthstone
Hearthstone
Hearthstone
Hearthstone
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 218
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные - Стратегии
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Отзывы о программе Hearthstone

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