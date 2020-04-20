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Заработная плата и Кадры для Windows

Заработная плата и Кадры 20.12 (от 11.04.2020)

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Описание Заработная плата и Кадры 20.12 (от 11.04.2020)Описание   Скачать Заработная плата и Кадры 20.12 (от 11.04.2020)СКАЧАТЬ (25,04 Мб) Скриншоты Заработная плата и Кадры 20.12 (от 11.04.2020)Скриншоты (6)   Статистика Заработная плата и Кадры 20.12 (от 11.04.2020)Статистика   Отзывы о Заработная плата и Кадры 20.12 (от 11.04.2020)Отзывы (5)  
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3.37 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 3.37 из 5
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Заработная плата и Кадры - незаменимая программа для бухгалтера, которая позволяет вести одновременно несколько предприятий. Присутствует возможность формирования и выгрузки сведений в ИФНС (2-НДФЛ) и ПФР (РСВ-1, СЗВ-6, АДВ) в электронном виде в формате XML, поддерживается совмещение налоговых режимов и многое другое.

Основные возможности программы:

  • Учет по статьям расходов, подразделениям.
  • Начисление индивидуально, списками.
  • Поддержка автоматически создаваемых начислений/удержаний в зависимости от условий (алименты, северные).
  • Кадровый учет (прием, увольнения, перемещения, приказы, изменения окладов).
  • Калькуляторы расчета больничных, отпускных, среднего заработка.
  • Формирование собственных графиков работы, ведение табеля рабочего времени.
  • Создание начислений заработной платы по данным табеля.
  • Формирование штатного расписания, графика отпусков сотрудников.
  • Наличие калькулятора стажа.
  • Возможность выгрузки платежных поручений в Клиент-Банк и формирования файлов обмена по банковским зарплатным проектам.
Заработная плата и Кадры
Заработная плата и Кадры
Заработная плата и Кадры
Заработная плата и Кадры
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1000 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 5 094
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗарплата и кадры - Бухгалтерия
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Отзывы о программе Заработная плата и Кадры

строитель соц жилья про Заработная плата 15.01 [28-07-2015]

Хорошая программа для бухгалтера.
10 | 3 | Ответить

вопрос из микро деревни про Заработная плата 14.17 [22-09-2014]

"Для количества сотрудников в базе данных не более трех"-бесплатно?.
7 | 10 | Ответить

Автор в ответ вопрос из микро деревни про Заработная плата 14.17 [23-09-2014]

Да.
3 | 2 | Ответить

Окана про Заработная плата 14.01 [13-02-2014]

1000 рублей - стоимость программы в месяц?
12 | 43 | Ответить

Маргарита про Заработная плата 13.09 [20-11-2013]

Программа очень понравилась.Это НАСТОЯЩАЯ помощь отделу кадров. Огромное спасибо разработчику!
6 | 2 | Ответить

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