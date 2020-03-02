Программа Сотрудники предприятия предназначена для работников отдела кадров. В программе реализовано разделение прав доступа - есть возможность назначить пользователю один из четырех интерфейсов: Администратор, Пользователь, Только ввод, Только просмотр.

Расчет стажа - программа предназначена для расчета количества лет, месяцев и дней в периоде. Позволяет вводить несколько периодов работы. При этом будет считаться

Программа Сотрудники предприятия предназначена для работников отдела кадров. В ее функции и возможности входят: ведение базы по сотрудникам предприятия

Табель учета рабочего времени - удобная и функциональная программа для отдела кадров и руководителей подразделений (отделов, служб), которая позволяет вести учет