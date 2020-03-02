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Сотрудники предприятия для Windows

Сотрудники предприятия 2.8.1

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Описание Сотрудники предприятия 2.8.1Описание   Скачать Сотрудники предприятия 2.8.1СКАЧАТЬ (19,16 Мб) Скриншоты Сотрудники предприятия 2.8.1Скриншоты (5)   Статистика Сотрудники предприятия 2.8.1Статистика   Отзывы о Сотрудники предприятия 2.8.1Отзывы (143)  
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4.50 из 5, всего оценок - 41
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Программа Сотрудники предприятия предназначена для работников отдела кадров. В программе реализовано разделение прав доступа - есть возможность назначить пользователю один из четырех интерфейсов: Администратор, Пользователь, Только ввод, Только просмотр.

В ее функции и возможности входят:

  • ведение базы по сотрудникам предприятия. Возможность ведения нескольких баз (организаций) в одной программе, учет вакансий.
  • Карточка сотрудника с расширенным личностным и профессиональным учетом.
  • Возможность получения фото сотрудника и документов с web-камеры и сканера.
  • Печать карточки и дополнительных журналов, экспорт в MS Word (OO Writer). Печатная форма Т2 (Т2ГС)- Личная карточка работника.
  • Приказы (возможность формирования на базе шаблонов .DOT).
  • Трудовые договора, возможность создания собственных шаблонов договоров.
  • Возможность хранения изображений всех необходимых документов.
  • История изменения реквизитов каждого сотрудника.
  • Возможность увольнения.
  • Расчет отпусков и стажа в организации.
  • Напоминания по дням рождения и медицинским книжкам.
  • Табель учета рабочего времени.
  • Поиск по журналу сотрудников.
  • Печать журнала сотрудников(выборка), экспорт в MS Excel (OO Calc) выбранных полей.
  • Загрузка списка сотрудников из файла XLS. Отчеты.

Для работы программы Сотрудники предприятия требуются библиотеки Visual FoxPro.

Что нового в Сотрудники предприятия 2.8.1?
  • автоматическое заполнение трудовых книжек при приемах, переводах, увольнениях и переименованиях
  • формирование отчета СТД-Р
  • отчет СЗВ-ТД, формирование xml файла для пенсионного фонда
Сотрудники предприятия
Сотрудники предприятия
Сотрудники предприятия
Сотрудники предприятия
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 18 411
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗарплата и кадры
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Отзывы о программе Сотрудники предприятия

Ирина про Сотрудники предприятия 2.8.0 [05-02-2020]

Здравствуйте! писала ранее о проблеме в программе сотрудники предприятия 2.8.0 - нет возможности выводить документы (штатное расписание, график отпусков и т.п) в word. В программе "Ведение договоров", также документы не выводятся в MC word. Как исправить? спс
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araxgroup в ответ Ирина про Сотрудники предприятия 2.8.0 [07-02-2020]

Ирина, в программе Сотрудники предприятия 2.8.0 есть возможность выводить штатное расписание, график отпусков, групповые приказы и т.п в ms word или oo writer
Если после загрузки базы в 2.8.0 из предыдущих версий, в разделах штатного расписания или графиков отпусков при нажатой галочке "В MS Word" открывается пустой ворд, то надо зайти на сайт программы, раздел Поддержка-Новые версии-Сотрудники предприятия-Подробнее и там скачать новые шаблоны.
В программе Ведение договоров 5.9 также есть возможность формировать в ворд или writer договоры и доп. документы по шаблонам, а счета, накладные, фактуры и акты есть возможность экспортировать в excel или oo calc

Если у Вас не работает конкретно формирование документа в ворд, это может быть, например, по причинам настроек безопасности ворда, при первом открытии шаблона будет не заполненный документ, надо нажать в ворде Редактировать и в дальнейшем данный шаблон будет заполняться. По техническим вопросам лучше писать на e-mail техподдержки info@araxgroup.ru
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Ирина про Сотрудники предприятия 2.8.0 [05-02-2020]

Здравствуйте! скачала обновление, теперь работаю в 2.8.0. НО, документы с программы (штатное расписание, график отпусков) в MC word не выгружается. Как устранить это? спс
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araxgroup в ответ Ирина про Сотрудники предприятия 2.8.0 [07-02-2020]

Если после загрузки базы в 2.8.0 из предыдущих версий, в разделах штатного расписания или графиков отпусков при нажатой галочке "В MS Word" открывается пустой ворд, то надо зайти на сайт программы, раздел Поддержка-Новые версии-Сотрудники предприятия-Подробнее и там скачать новые шаблоны и записать из в соответствии с инструкцией.
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Вероника про Сотрудники предприятия 2.7.9 [16-10-2019]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать, чтобы внутренний совместитель попал в общий список сотрудников в программе "сотрудники предприятия" . У него ведь для расчета отпусков будет идти свой стаж, чем по основному месту работы. Или надо как нового вносить ?
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Евгений в ответ Вероника про Сотрудники предприятия 2.8.0 [26-11-2019]

Если совместитель внутренний, то в закладке «Трудовая деятельность» есть кнопка Совместительства, если там внести, то в табеле будет идти отдельной строчкой, пункт Руководства пользователя 4.2.3.29 Как внести информацию о совместительствах, но никто не мешает и просто добавить как нового, в разделе "Выбор организации" можно скопировать существующего.
Если просто человек совмещает должности, то там-же есть кнопка Совмещения.
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Лилия про Сотрудники предприятия 2.7.9 [03-04-2019]

Здравствуйте,подскажите, пожалуйста, как в вакансии внести сразу 100 человек с одинаковой должностью, чтобы не вносить по одному?
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Александр в ответ Лилия про Сотрудники предприятия 2.8.0 [30-11-2019]

Лилия, в текущем дистрибутиве программы версии 2.8.0 при загрузке из екселевского файла если ФИО пустое, см. п. 4.17. Как загрузить список сотрудников из файла XLS в Руководстве пользователя.
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Олег про Сотрудники предприятия 2.7.9 [28-02-2019]

Здравствуйте!В версии 2.7.9 в напоминаниях об тех.безопасности и аттестации показывает весь список не зависимо от сроков проведения. Как это исправить. Спасибо.
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Александр в ответ Олег про Сотрудники предприятия 2.8.0 [01-12-2019]

Олег, в Аттестациях и Технике безопасности есть галочка Закрыто, если ее поставить, то строчки не будут попадать в напоминание.
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