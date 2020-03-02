Программа Сотрудники предприятия предназначена для работников отдела кадров. В программе реализовано разделение прав доступа - есть возможность назначить пользователю один из четырех интерфейсов: Администратор, Пользователь, Только ввод, Только просмотр.
В ее функции и возможности входят:
ведение базы по сотрудникам предприятия. Возможность ведения нескольких баз (организаций) в одной программе, учет вакансий.
Карточка сотрудника с расширенным личностным и профессиональным учетом.
Возможность получения фото сотрудника и документов с web-камеры и сканера.
Печать карточки и дополнительных журналов, экспорт в MS Word (OO Writer). Печатная форма Т2 (Т2ГС)- Личная карточка работника.
Приказы (возможность формирования на базе шаблонов .DOT).
Трудовые договора, возможность создания собственных шаблонов договоров.
Возможность хранения изображений всех необходимых документов.
История изменения реквизитов каждого сотрудника.
Возможность увольнения.
Расчет отпусков и стажа в организации.
Напоминания по дням рождения и медицинским книжкам.
Табель учета рабочего времени.
Поиск по журналу сотрудников.
Печать журнала сотрудников(выборка), экспорт в MS Excel (OO Calc) выбранных полей.
Загрузка списка сотрудников из файла XLS. Отчеты.
Для работы программы Сотрудники предприятия требуются библиотеки Visual FoxPro.
Что нового в Сотрудники предприятия 2.8.1?
автоматическое заполнение трудовых книжек при приемах, переводах, увольнениях и переименованиях
формирование отчета СТД-Р
отчет СЗВ-ТД, формирование xml файла для пенсионного фонда
Расчет стажа - программа предназначена для расчета количества лет, месяцев и дней в периоде. Позволяет вводить несколько периодов работы. При этом будет считаться
Отзывы о программе Сотрудники предприятия
Ирина про Сотрудники предприятия 2.8.0 [05-02-2020]
Здравствуйте! писала ранее о проблеме в программе сотрудники предприятия 2.8.0 - нет возможности выводить документы (штатное расписание, график отпусков и т.п) в word. В программе "Ведение договоров", также документы не выводятся в MC word. Как исправить? спс | | Ответить
araxgroup в ответ Ирина про Сотрудники предприятия 2.8.0 [07-02-2020]
Ирина, в программе Сотрудники предприятия 2.8.0 есть возможность выводить штатное расписание, график отпусков, групповые приказы и т.п в ms word или oo writer
Если после загрузки базы в 2.8.0 из предыдущих версий, в разделах штатного расписания или графиков отпусков при нажатой галочке "В MS Word" открывается пустой ворд, то надо зайти на сайт программы, раздел Поддержка-Новые версии-Сотрудники предприятия-Подробнее и там скачать новые шаблоны.
В программе Ведение договоров 5.9 также есть возможность формировать в ворд или writer договоры и доп. документы по шаблонам, а счета, накладные, фактуры и акты есть возможность экспортировать в excel или oo calc
Если у Вас не работает конкретно формирование документа в ворд, это может быть, например, по причинам настроек безопасности ворда, при первом открытии шаблона будет не заполненный документ, надо нажать в ворде Редактировать и в дальнейшем данный шаблон будет заполняться. По техническим вопросам лучше писать на e-mail техподдержки info@araxgroup.ru | | Ответить
Ирина про Сотрудники предприятия 2.8.0 [05-02-2020]
Здравствуйте! скачала обновление, теперь работаю в 2.8.0. НО, документы с программы (штатное расписание, график отпусков) в MC word не выгружается. Как устранить это? спс | | Ответить
araxgroup в ответ Ирина про Сотрудники предприятия 2.8.0 [07-02-2020]
Если после загрузки базы в 2.8.0 из предыдущих версий, в разделах штатного расписания или графиков отпусков при нажатой галочке "В MS Word" открывается пустой ворд, то надо зайти на сайт программы, раздел Поддержка-Новые версии-Сотрудники предприятия-Подробнее и там скачать новые шаблоны и записать из в соответствии с инструкцией. | | Ответить
Вероника про Сотрудники предприятия 2.7.9 [16-10-2019]
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать, чтобы внутренний совместитель попал в общий список сотрудников в программе "сотрудники предприятия" . У него ведь для расчета отпусков будет идти свой стаж, чем по основному месту работы. Или надо как нового вносить ? 2 | 2 | Ответить
Евгений в ответ Вероника про Сотрудники предприятия 2.8.0 [26-11-2019]
Если совместитель внутренний, то в закладке «Трудовая деятельность» есть кнопка Совместительства, если там внести, то в табеле будет идти отдельной строчкой, пункт Руководства пользователя 4.2.3.29 Как внести информацию о совместительствах, но никто не мешает и просто добавить как нового, в разделе "Выбор организации" можно скопировать существующего.
Если просто человек совмещает должности, то там-же есть кнопка Совмещения. 2 | 2 | Ответить
Лилия про Сотрудники предприятия 2.7.9 [03-04-2019]
Здравствуйте,подскажите, пожалуйста, как в вакансии внести сразу 100 человек с одинаковой должностью, чтобы не вносить по одному? 2 | 2 | Ответить
Александр в ответ Лилия про Сотрудники предприятия 2.8.0 [30-11-2019]
Лилия, в текущем дистрибутиве программы версии 2.8.0 при загрузке из екселевского файла если ФИО пустое, см. п. 4.17. Как загрузить список сотрудников из файла XLS в Руководстве пользователя. 2 | 2 | Ответить
Олег про Сотрудники предприятия 2.7.9 [28-02-2019]
Здравствуйте!В версии 2.7.9 в напоминаниях об тех.безопасности и аттестации показывает весь список не зависимо от сроков проведения. Как это исправить. Спасибо. 2 | 2 | Ответить
Александр в ответ Олег про Сотрудники предприятия 2.8.0 [01-12-2019]
Олег, в Аттестациях и Технике безопасности есть галочка Закрыто, если ее поставить, то строчки не будут попадать в напоминание. 2 | 2 | Ответить