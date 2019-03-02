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Discord для iOS

Discord 2.4.5 для iPhone, iPad

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Описание Discord 2.4.5 для iPhone, iPadОписание   Скачать Discord 2.4.5 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (73.9 Мб) Скриншоты Discord 2.4.5 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Discord 2.4.5 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Discord 2.4.5 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Discord - отличное приложение для голосового и текстового общения, разработанное специально для геймеров. С помощью данного iOS-приложения вы можете оставаться на связи со всеми вашими голосовыми и текстовыми каналами. Программа идеально подходит для общения с сокомандниками, отображает находящихся в данный момент онлайн, и просматривать переписку, даже если вы ее пропустили.

Основные возможности:

  • Абсолютно бесплатное общение.
  • Голосовой чат.
  • Список друзей.
  • Обмен мгновенными текстовыми сообщениями.
  • Поддержка push-уведомлений.
  • Низкое потребление системных ресурсов.
  • Прямые личные сообщения.
  • Поддержка нескольких серверов (управление всеми вашими игровыми чат-группами в одном клиенте).
  • Управление каналами.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Discord:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 1 009
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГолос - Утилиты
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