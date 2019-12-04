|
Склад 2000 5.0
|
|
|
|Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 3
|
- Рейтинг программы - 5.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Склад 2000 - предназначена для ведения учета товарных запасов сразу на нескольких складах (торговых точках, магазинах и т.д.) в пределах одного предприятия, на одном компьютере. Идеально подходит для частного предпринимателя, имеющего оптовый склад и несколько торговых точек.
Виды учета и операции
- Приход и расход товаров (приходные и расходные накладные)
- Внутреннее перемещение товаров со склада на склад с автоматическим оформлением всех документов.
- Учет оплаты по накладным (отсрочка платежа с контролем сроков оплаты)
- Подготовка документов для инвентаризации и автоматическая обработка результатов инвентаризации (формируется накладная на недостачу товара). Для розничной торговли - шикарная вещь !
- Печать накладных, ценников (размер можно изменять), прайс-листа, приходного ордера, счет-фактуры, платежного поручения, любого создаваемого отчета.
- Товарный отчет, кассовый, за определенный срок, по работе с клиентом,..
- Учет затрат, не связанных непосредственно со складским учетом (выплаты по зарплате, аренде, ремонт, штрафы и т.д.) Это позволяет полностью контролировать деятельность предприятия.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Складской учет"
Простой Склад 1.8.5
Простой Склад - приложение для правильной организации складского учета товарно-материальных ценностей
SLS-Склад-Лайт 7.1.15
SLS-Склад-Лайт – бесплантная полностью рабочия версия системы оперативного учета семейства SLS-Склад. Предназначена для автоматизации небольших розничных, оптовых и
Мини-Торг 2.9
Мини-Торг - удобная бесплатная торгово-складская программа для автоматизации розничной и оптовой торговли. Содержит основные режимы для работы в торговле и на
Склад и торговля 2.970
Склад и торговля - программа для автоматизации продаж и складского учета
Штрих-код Комбайн 2.1
Barcode Harvester - удобное приложение, способное преобразовать ваш телефон в мощный инструмент, совмещающий в себе сканер штрих-кода, терминал сбора данных и
АПРОС (СИБУС) 6.01
Удобная бухгалтерская программа для ведения учета на предприятиях использующих упрощенную систему налогообложения (УСН). Включает в себя все необходимые документы и
|
|
|