Склад 2000 для Windows

Склад 2000 5.0

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Описание Склад 2000 5.0Описание   Скачать Склад 2000 5.0СКАЧАТЬ (2,72 Мб) Скриншоты Склад 2000 5.0Скриншоты (7)   Статистика Склад 2000 5.0Статистика   Отзывы о Склад 2000 5.0Отзывы (2)  
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Склад 2000 - предназначена для ведения учета товарных запасов сразу на нескольких складах (торговых точках, магазинах и т.д.) в пределах одного предприятия, на одном компьютере. Идеально подходит для частного предпринимателя, имеющего оптовый склад и несколько торговых точек.

Виды учета и операции

  • Приход и расход товаров (приходные и расходные накладные)
  • Внутреннее перемещение товаров со склада на склад с автоматическим оформлением всех документов.
  • Учет оплаты по накладным (отсрочка платежа с контролем сроков оплаты)
  • Подготовка документов для инвентаризации и автоматическая обработка результатов инвентаризации (формируется накладная на недостачу товара). Для розничной торговли - шикарная вещь !
  • Печать накладных, ценников (размер можно изменять), прайс-листа, приходного ордера, счет-фактуры, платежного поручения, любого создаваемого отчета.
  • Товарный отчет, кассовый, за определенный срок, по работе с клиентом,..
  • Учет затрат, не связанных непосредственно со складским учетом (выплаты по зарплате, аренде, ремонт, штрафы и т.д.) Это позволяет полностью контролировать деятельность предприятия.
Склад 2000
Склад 2000
Склад 2000
Склад 2000
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP, 2000
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 303
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСкладской учет
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Отзывы о программе Склад 2000

Прохожий про Склад 2000 [04-05-2005]

Четыре слова - три ошибки. Наверное и мнение такое-же...
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Кулер про Склад 2000 [24-03-2005]

Фу говно отстойное
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