ChemCraft - графическая программа для конструирования молекул и визуализации квантовохимических расчетов (GAMESS, Gaussian), предоставляющая удобный интерфейс для просмотра и анализа расчетных файлов и различные утилиты для подготовки новых заданий.



Основные возможности программы:

Отображение 3-мерных изображений молекул по декартовым координатам атомов, с возможностью просмотра или модификации любого геометрического параметра в молекуле (расстояния, угла);

Визуализация расчетных файлов GAMESS и Gaussian, включая просмотр отдельных геометрий из файла (оптимизированная структура, геометрия отдельного шага оптимизации и др.), анимацию мод колебаний, графическое представление градиента энергии, визуализацию молекулярных орбиталей в виде изоповерхностей, отображение графика сходимости ССП и др.;

Различные средства для конструирования молекул и модификации молекулярной геометрии: использование стандартного набора молекулярных фрагментов, "перетаскивание" атомов или фрагментов с помощью мыши, придание молекуле требуемой симметрии, и другие возможности;

Получение качественных 32-битных изображений молекул в различных графических стилях, содержащих требуемые обозначения (надписи, линии и др.), которые легко экспортируются в Word или другой текстовый редактор;

Вспомогательные утилиты для подготовки входных файлов: визуальное конструирование Z-матрицы, автоматическая генерация блоков для входных файлов GAMESS с нестандартными базисными наборами.

Программа Chemcraft сочетает в себе качественный графический интерфейс и возможности, полезные для квантовых химиков.