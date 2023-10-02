ChemCraft для Windows
|Оценка:
|4.44/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 600 руб.
|Ограничение:
|94 дня
|Версия:
|1.8.654 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Григорий Журко
|Категория:
|Химия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 5 376 | Статистика
|Размер:
|23,36 Мб
|СКАЧАТЬ
ChemCraft - графическая программа для конструирования молекул и визуализации квантовохимических расчетов (GAMESS, Gaussian), предоставляющая удобный интерфейс для просмотра и анализа расчетных файлов и различные утилиты для подготовки новых заданий.
Основные возможности программы:
- Отображение 3-мерных изображений молекул по декартовым координатам атомов, с возможностью просмотра или модификации любого геометрического параметра в молекуле (расстояния, угла);
- Визуализация расчетных файлов GAMESS и Gaussian, включая просмотр отдельных геометрий из файла (оптимизированная структура, геометрия отдельного шага оптимизации и др.), анимацию мод колебаний, графическое представление градиента энергии, визуализацию молекулярных орбиталей в виде изоповерхностей, отображение графика сходимости ССП и др.;
- Различные средства для конструирования молекул и модификации молекулярной геометрии: использование стандартного набора молекулярных фрагментов, "перетаскивание" атомов или фрагментов с помощью мыши, придание молекуле требуемой симметрии, и другие возможности;
- Получение качественных 32-битных изображений молекул в различных графических стилях, содержащих требуемые обозначения (надписи, линии и др.), которые легко экспортируются в Word или другой текстовый редактор;
- Вспомогательные утилиты для подготовки входных файлов: визуальное конструирование Z-матрицы, автоматическая генерация блоков для входных файлов GAMESS с нестандартными базисными наборами.
Программа Chemcraft сочетает в себе качественный графический интерфейс и возможности, полезные для квантовых химиков.
Редактор молекул 3D - данная программа будет полезна для химиков-любителей. Позволит без особых проблем составить трёхмерные модели молекул......
Molecular Weight Calculator 6.38
Molecular Weight Calculator - позволяет рассчитать молекулярную массу вещества, а также содержит ряд...
Таблица Менделеева - саморасширяющийся справочник по элементам Таблицы Менделеева. Программа представляет собой записную книжку и книгу для чтения одновременно...
Готовим растворы - данная программа предназначена для разного рода работы с химическими...
Reactor - программа моделирования сложных параллельно-последовательных химических реакций,...
Виртуальная лабораторная химическая посуда 2.0
Виртуальная лабораторная химическая посуда - приложение для визуального проведения химического эксперимента...
Отзывы о программе ChemCraft
Admin
Отзывов о программе ChemCraft 1.8.654 пока нет, можете добавить...