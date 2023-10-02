ChemCraft для Windows

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Оценка: 4.44/5 голосов - 9
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 600 руб.
Ограничение:94 дня
Версия:1.8.654 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Химия
Загрузок (сегодня/всего):1 / 5 376 | Статистика
Размер:23,36 Мб
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ChemCraft - графическая программа для конструирования молекул и визуализации квантовохимических расчетов (GAMESS, Gaussian), предоставляющая удобный интерфейс для просмотра и анализа расчетных файлов и различные утилиты для подготовки новых заданий.

Основные возможности программы:

  • Отображение 3-мерных изображений молекул по декартовым координатам атомов, с возможностью просмотра или модификации любого геометрического параметра в молекуле (расстояния, угла);
  • Визуализация расчетных файлов GAMESS и Gaussian, включая просмотр отдельных геометрий из файла (оптимизированная структура, геометрия отдельного шага оптимизации и др.), анимацию мод колебаний, графическое представление градиента энергии, визуализацию молекулярных орбиталей в виде изоповерхностей, отображение графика сходимости ССП и др.;
  • Различные средства для конструирования молекул и модификации молекулярной геометрии: использование стандартного набора молекулярных фрагментов, "перетаскивание" атомов или фрагментов с помощью мыши, придание молекуле требуемой симметрии, и другие возможности;
  • Получение качественных 32-битных изображений молекул в различных графических стилях, содержащих требуемые обозначения (надписи, линии и др.), которые легко экспортируются в Word или другой текстовый редактор;
  • Вспомогательные утилиты для подготовки входных файлов: визуальное конструирование Z-матрицы, автоматическая генерация блоков для входных файлов GAMESS с нестандартными базисными наборами.

Программа Chemcraft сочетает в себе качественный графический интерфейс и возможности, полезные для квантовых химиков.

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Отзывы о программе ChemCraft

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