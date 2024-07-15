FX ChemStruct для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $40.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|24.07.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Efofex Software
|Категория:
|Химия
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|71.73 Мб
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FX ChemStruct - это программное обеспечение, которое помогает преподавателям, студентам и химикам быстро и легко создавать графические представления химических структур. Программа предназначена для упрощения работы с химическими структурами, предоставляя пользователям возможность автоматически генерировать и визуализировать различные химические элементы и связи.
Одной из ключевых функций FX ChemStruct является способность отображать атомные связи и расположение электронов вокруг атомов. Это особенно полезно в образовательных целях, так как позволяет увидеть, как элементы взаимодействуют друг с другом и как делятся электроны. Программа также поддерживает отображение заряда ионов, позволяя различать положительные и отрицательные ионы.
Пользователи могут настраивать размер и толщину линий для отображения структур, что позволяет адаптировать визуализацию под конкретные нужды. Специальные химические соединения, такие как бензол, могут быть показаны как с помощью кругов, так и простых линий в зависимости от предпочтений пользователя. Форматирование уравнений также можно изменять, включая стиль и положение стрелок равновесия, а также высоту надстрочных и подстрочных знаков.
FX ChemStruct интегрируется с Microsoft Word, что делает его доступным и удобным для всех пользователей. Интуитивно понятный интерфейс упрощает работу с программой, что особенно ценно для начинающих студентов и опытных химиков, желающих сэкономить время при создании химических структур.
Основные возможности FX ChemStruct:
- Автоматическое создание графических представлений химических структур.
- Поддержка отображения атомных связей и электронов.
- Визуализация зарядов ионов (положительные и отрицательные ионы).
- Настройка размера и толщины линий для отображения структур.
- Возможность отображения специальных химических соединений, таких как бензол.
- Изменение форматирования уравнений, включая стиль и положение стрелок равновесия.
- Интеграция с Microsoft Word.
- Интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс.
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Admin
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