WeFi - Automatic Wi-Fi для Android

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Оценка: 3.80/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.32.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Wi-Fi
Загрузок (сегодня/всего):0 / 8 332 | Статистика
Размер:32.99 Мб
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WeFi - Automatic Wi-Fi — утилита для Android, которая автоматически определяет наличие доступных Wi-Fi сетей и выбирает наиболее подходящее из доступных соединений для выхода в Интернет.

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