WeFi - Automatic Wi-Fi для Android
|Оценка:
|3.80/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.32.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WeFi Ltd.
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 8 332 | Статистика
|Размер:
|32.99 Мб
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WeFi - Automatic Wi-Fi — утилита для Android, которая автоматически определяет наличие доступных Wi-Fi сетей и выбирает наиболее подходящее из доступных соединений для выхода в Интернет.
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