Network Analyzer для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.7.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Wi-Fi
Загрузок (сегодня/всего):1 / 734 | Статистика
Размер:6,51 Мб
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Network Analyzer - удобная в использовании утилита, благодаря которой можно легко диагностировать различные проблемы в настройках Wi-Fi сети, подключении к Интернету, а также обнаруживать различные проблемы на удаленных серверах, благодаря широкому спектру встроенных инструментов.

Приложение распознает все Wi-Fi устройства, включая устройства в локальной сети, содержит диагностические инструменты для определения пинга, трассировки, встроенный сканер портов, DNS поиск и WHOIS. Также программа отображает все, находящиеся неподалеку, сети Wi-Fi, вместе с дополнительными деталями, такими как уровень сигнала, шифрование и производитель маршрутизатора. Присутствует поддержка IPv4 и IPv6.

Основные возможности:

  • Просмотр текущего внутрисетевого и внешнего IP-адреса.
  • Просмотр адреса прокси-сервера.
  • Просмотр данных активного WiFi-подключения.
  • Просмотр уровня беспроводного сигнала от роутера.
  • Отображение объема переданной/полученной информации.
  • Просмотр параметров беспроводной сети мобильного оператора (уровень сигнала, IP-адрес, MCC/MNC, тип беспроводной сети и пр.).
  • Просмотр всех доступных сетях Wi-Fi.
  • Сканирование локальной сети на наличие других подключенных устройств.
  • Возможность просканировать порты любого компьютера.
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