Network Analyzer для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.7.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Jiri Techet
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 734 | Статистика
|Размер:
|6,51 Мб
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Network Analyzer - удобная в использовании утилита, благодаря которой можно легко диагностировать различные проблемы в настройках Wi-Fi сети, подключении к Интернету, а также обнаруживать различные проблемы на удаленных серверах, благодаря широкому спектру встроенных инструментов.
Приложение распознает все Wi-Fi устройства, включая устройства в локальной сети, содержит диагностические инструменты для определения пинга, трассировки, встроенный сканер портов, DNS поиск и WHOIS. Также программа отображает все, находящиеся неподалеку, сети Wi-Fi, вместе с дополнительными деталями, такими как уровень сигнала, шифрование и производитель маршрутизатора. Присутствует поддержка IPv4 и IPv6.
Основные возможности:
- Просмотр текущего внутрисетевого и внешнего IP-адреса.
- Просмотр адреса прокси-сервера.
- Просмотр данных активного WiFi-подключения.
- Просмотр уровня беспроводного сигнала от роутера.
- Отображение объема переданной/полученной информации.
- Просмотр параметров беспроводной сети мобильного оператора (уровень сигнала, IP-адрес, MCC/MNC, тип беспроводной сети и пр.).
- Просмотр всех доступных сетях Wi-Fi.
- Сканирование локальной сети на наличие других подключенных устройств.
- Возможность просканировать порты любого компьютера.
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