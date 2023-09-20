WiFi Map для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Wi-Fi
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 625 | Статистика
Размер:76,08 Мб
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Получите доступ к более чем 2 000 000 WiFi точкам по всеми миру с помощью приложения WiFi Map для Android. Это помогает пользователям экономить деньги на использование 3G / 4G, увеличить работу батареи, загрузить приложения, фильмы, музыку, игры или просто проверять электронную почту. В вашем распоряжении множество точек почти в каждом городе на Земле. Подсказки к точкам разбиты на три категории:

  • пароли;
  • коментарии;
  • пометки, что WiFi точка "не требует пароля".

Подключаться к точкам следует через настройки телефона. Увидели пароль в приложении, скопировали, зашли в Настройки WiFi на телефоне, вставили пароль и наслаждайтесь Интернетом в любой точке мира.

Возможности WiFi Map:

  • WiFi споты всей планеты.
  • Более 100 000 городов.
  • Можно добавлять свои WiFi точки и редактировать пароли.
  • Умный поиск по кафе, отелям, городам и странам.
  • Навигация по картам.
  • Поиск ближайшей WiFi точки.
  • Определение текущего местоположения.
  • WiFi точки будут доступны, даже если не загружена карта и нет Интернета.
  • Делитесь известными местами Wi-Fi через SMS, электронную почту или социальные сети.
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