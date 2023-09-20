WiFi Map для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WiFi Map LLC
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 625 | Статистика
|Размер:
|76,08 Мб
|СКАЧАТЬ
Получите доступ к более чем 2 000 000 WiFi точкам по всеми миру с помощью приложения WiFi Map для Android. Это помогает пользователям экономить деньги на использование 3G / 4G, увеличить работу батареи, загрузить приложения, фильмы, музыку, игры или просто проверять электронную почту. В вашем распоряжении множество точек почти в каждом городе на Земле. Подсказки к точкам разбиты на три категории:
- пароли;
- коментарии;
- пометки, что WiFi точка "не требует пароля".
Подключаться к точкам следует через настройки телефона. Увидели пароль в приложении, скопировали, зашли в Настройки WiFi на телефоне, вставили пароль и наслаждайтесь Интернетом в любой точке мира.
Возможности WiFi Map:
- WiFi споты всей планеты.
- Более 100 000 городов.
- Можно добавлять свои WiFi точки и редактировать пароли.
- Умный поиск по кафе, отелям, городам и странам.
- Навигация по картам.
- Поиск ближайшей WiFi точки.
- Определение текущего местоположения.
- WiFi точки будут доступны, даже если не загружена карта и нет Интернета.
- Делитесь известными местами Wi-Fi через SMS, электронную почту или социальные сети.
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