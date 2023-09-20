Получите доступ к более чем 2 000 000 WiFi точкам по всеми миру с помощью приложения WiFi Map для Android. Это помогает пользователям экономить деньги на использование 3G / 4G, увеличить работу батареи, загрузить приложения, фильмы, музыку, игры или просто проверять электронную почту. В вашем распоряжении множество точек почти в каждом городе на Земле. Подсказки к точкам разбиты на три категории:

пароли;

коментарии;

пометки, что WiFi точка "не требует пароля".

Подключаться к точкам следует через настройки телефона. Увидели пароль в приложении, скопировали, зашли в Настройки WiFi на телефоне, вставили пароль и наслаждайтесь Интернетом в любой точке мира.

Возможности WiFi Map: