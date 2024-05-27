Программы для Windows » E-Mail » Рассылка » Auto Email Sender 1.6.0

Auto Email Sender для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Рассылка
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Размер:0.98 Мб
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Auto Email Sender скриншот № 1

Auto Email Sender - приложение для массовой рассылки электронных писем, которое поможет вам сэкономить время и упростить процесс отправки сообщений на множество адресов. Данная утилита будет полезна всем, кто часто организует мероприятия, акции или просто поддерживает связь с большой аудиторией через электронную почту.

Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, что делает ее доступной даже для пользователей без технических навыков. Для начала работы необходимо ввести свои учетные данные: адрес электронной почты, пароль, почтовый сервер и порт. Затем можно добавить список адресов электронной почты, как вручную, так и путем копирования из заранее подготовленного документа.

Auto Email Sender предоставляет возможность быстро подсчитать количество добавленных адресов, что помогает убедиться в их полноте. Программа автоматически удаляет дублирующиеся адреса, что предотвращает отправку сообщений одним и тем же получателям несколько раз.

Что касается тела письма, вы можете вставить текстовое содержимое или HTML-код. В случае выбора HTML-формата, приложение позволяет предварительно просмотреть письмо в браузере. Это обеспечивает уверенность в корректности оформления сообщения перед его отправкой.

Также приложение поддерживает прикрепление файлов к письмам, что позволяет отправлять необходимые документы, изображения или другие вложения без лишних усилий. Функция тестовой отправки на первый адрес из списка помогает убедиться в правильности настроек перед массовой рассылкой.

Auto Email Sender позволяет отправлять массовые рассылки с минимальными усилиями. Вам нужно лишь ввести учетные данные, составить список адресов и подготовить само письмо, после чего можно сразу приступить к отправке.

Основные возможности приложения Auto Email Sender:

  • Интуитивно понятный интерфейс.
  • Ввод учетных данных для подключения к почтовому серверу.
  • Импорт и ручное добавление адресов электронной почты.
  • Подсчет и проверка количества адресов в списке.
  • Автоматическое удаление дубликатов адресов.
  • Поддержка текстовых и HTML-сообщений.
  • Возможность предварительного просмотра HTML-писем.
  • Прикрепление файлов к письмам.
  • Тестовая отправка письма на первый адрес для проверки настроек.
  • Массовая рассылка писем без необходимости глубоких технических знаний.
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