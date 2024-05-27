Auto Email Sender для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AutoClose
|Категория:
|Рассылка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|0.98 Мб
|СКАЧАТЬ
Auto Email Sender - приложение для массовой рассылки электронных писем, которое поможет вам сэкономить время и упростить процесс отправки сообщений на множество адресов. Данная утилита будет полезна всем, кто часто организует мероприятия, акции или просто поддерживает связь с большой аудиторией через электронную почту.
Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, что делает ее доступной даже для пользователей без технических навыков. Для начала работы необходимо ввести свои учетные данные: адрес электронной почты, пароль, почтовый сервер и порт. Затем можно добавить список адресов электронной почты, как вручную, так и путем копирования из заранее подготовленного документа.
Auto Email Sender предоставляет возможность быстро подсчитать количество добавленных адресов, что помогает убедиться в их полноте. Программа автоматически удаляет дублирующиеся адреса, что предотвращает отправку сообщений одним и тем же получателям несколько раз.
Что касается тела письма, вы можете вставить текстовое содержимое или HTML-код. В случае выбора HTML-формата, приложение позволяет предварительно просмотреть письмо в браузере. Это обеспечивает уверенность в корректности оформления сообщения перед его отправкой.
Также приложение поддерживает прикрепление файлов к письмам, что позволяет отправлять необходимые документы, изображения или другие вложения без лишних усилий. Функция тестовой отправки на первый адрес из списка помогает убедиться в правильности настроек перед массовой рассылкой.
Auto Email Sender позволяет отправлять массовые рассылки с минимальными усилиями. Вам нужно лишь ввести учетные данные, составить список адресов и подготовить само письмо, после чего можно сразу приступить к отправке.
Основные возможности приложения Auto Email Sender:
- Интуитивно понятный интерфейс.
- Ввод учетных данных для подключения к почтовому серверу.
- Импорт и ручное добавление адресов электронной почты.
- Подсчет и проверка количества адресов в списке.
- Автоматическое удаление дубликатов адресов.
- Поддержка текстовых и HTML-сообщений.
- Возможность предварительного просмотра HTML-писем.
- Прикрепление файлов к письмам.
- Тестовая отправка письма на первый адрес для проверки настроек.
- Массовая рассылка писем без необходимости глубоких технических знаний.
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Admin
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