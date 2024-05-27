Auto Email Sender - приложение для массовой рассылки электронных писем, которое поможет вам сэкономить время и упростить процесс отправки сообщений на множество адресов. Данная утилита будет полезна всем, кто часто организует мероприятия, акции или просто поддерживает связь с большой аудиторией через электронную почту.

Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, что делает ее доступной даже для пользователей без технических навыков. Для начала работы необходимо ввести свои учетные данные: адрес электронной почты, пароль, почтовый сервер и порт. Затем можно добавить список адресов электронной почты, как вручную, так и путем копирования из заранее подготовленного документа.

Auto Email Sender предоставляет возможность быстро подсчитать количество добавленных адресов, что помогает убедиться в их полноте. Программа автоматически удаляет дублирующиеся адреса, что предотвращает отправку сообщений одним и тем же получателям несколько раз.

Что касается тела письма, вы можете вставить текстовое содержимое или HTML-код. В случае выбора HTML-формата, приложение позволяет предварительно просмотреть письмо в браузере. Это обеспечивает уверенность в корректности оформления сообщения перед его отправкой.

Также приложение поддерживает прикрепление файлов к письмам, что позволяет отправлять необходимые документы, изображения или другие вложения без лишних усилий. Функция тестовой отправки на первый адрес из списка помогает убедиться в правильности настроек перед массовой рассылкой.

Auto Email Sender позволяет отправлять массовые рассылки с минимальными усилиями. Вам нужно лишь ввести учетные данные, составить список адресов и подготовить само письмо, после чего можно сразу приступить к отправке.

Основные возможности приложения Auto Email Sender: