Программы для Windows » Деловые программы » Торговля » Memo Fora 4x4 "Свой бизнес" для Windows
Memo Fora 4x4

Memo Fora 4x4 "Свой бизнес" 02.07.2020

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Memo Fora 4x4 Описание   Скачать Memo Fora 4x4 СКАЧАТЬ (12,59 Мб) Скриншоты Memo Fora 4x4 Скриншоты (7)   Статистика Memo Fora 4x4 Статистика   Отзывы о Memo Fora 4x4 Отзывы (10)  
Оцените программу!
4.22 из 5, всего оценок - 22
  • Рейтинг программы - 4.22 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Memo Fora 4x4 "Свой бизнес" - удобная программа для автоматизации процесса торговли товарами или услугами.

Выполняются следующие операции:

  • Подготовка первичных платежных документов для банка и кассы;
  • Подготовка оперативных документов для ведения торговли;
  • Ведение документов по долгам и банковским выпискам;
  • Построение и сравнение диаграмм по оборотам документов за месяц и год;
  • Ведение архивов документов по контрагентам и предприятиям;
  • Расчет оборотов по документам за период по всем видам операций;
  • Ведение справочника товаров и расчет остатков, резервирование товаров;
  • Комплектация товаров и сборка составных изделий;
  • Ценообразование по методу FIFO и последнего прихода, максимальной цене;
  • Ценообразование на товары и услуги в рублях и валюте (USD и EURO);
  • Установка цен на товары по общим и индивидуальным формулам;
  • Подготовка разнообразных ценников и прайс-листов;
  • Ведение оплаты накладных (счетов) через банк и/или кассу;
  • Учет и анализ движения товаров и услуг;
  • Расчет наценки и рентабельности реализации;
  • Поддержка работы со сканером штрих-кодов (в т.ч. и выписка);
  • Ведение сертификатов и сроков годности на товары;
  • Расчет оборотов по заказанным товарам;
  • Ведение справочника контрагентов;
  • Заполнение банковских реквизитов по коду (БИК) банка;
  • Расчет НДС от суммы документа по заданной ставке налога;
  • Экспорт отчетов в различные форматы (DOC, HTML, TXT, PDF);
  • Загрузка справочника кодов банков (БИК) и бюджета (КБК) из файла и из Интернета;
  • Загрузка текущих курсов валют из INTERNET (сайт ЦБ РФ);
  • Возможность работы со съемного диска (Flash, ZIP);
  • Сервисные операции работы с БД (выгрузка, очистка, перерасчет и т.д.);
  • Очистка журналов документов, справочников товаров и контрагентов;
  • Возможность подключения внешних отчетов и операций;
  • Возможность создания оперативных отчетов по шаблонам в MS Word;
  • Экспорт/импорт документов, перенос между различными копиями программы;
  • Использование графики для подготовки документов (логотип, печать, подписи);
  • Полная совместимость с программами Memo Office 4x4, Memo Work 4x4, Memo Trade 4x4 по формату данных.

Программа проста для внедрения, использует оригинальный интерфейс управления списками одним набором кнопок и всплывающих меню.

Что нового в Memo Fora 4x4 "Свой бизнес" 02.07.2020?

Для поля ИНН в карточке ответственного лица добавлены:

  • Запрет на ввод пробелов;
  • Подсветка ошибочного ИНН (только РФ);

(СПРАВОЧНИКИ -> Ответственные лица -> Карточка)

При печати кассового чека на ФР / ККМ выдаются сообщения
об ошибках в ИНН контрагента и кассира (только РФ).
(ДОКУМЕНТЫ -> ... -> Чек)

Для операции начальной загрузки справочника ассортимента
товаров и услуг добавлены поля:

  • Коэффициент фасовки;
  • Единица измерения фасовки.

(АДМИНИСТРАТОР -> Загрузить справочники)
Memo Fora 4x4
Memo Fora 4x4
Memo Fora 4x4
Memo Fora 4x4
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1900 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 266
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТорговля
ТОП-сегодня раздела "Торговля"
 

Окна.NET 2.15

Окна.NET - простая и удобная программа для расчета окон из ПВХ. Позволяет автоматизировать рабочие процессы расчета конструкций и организовать оперативное

Клиенты 3.0.5

Клиенты - Бесплатная программа для ведения клиентской базы предприятия. "Карточка клиента" с подробной информацией о клиенте, отображающая все товары клиента и

Штрих-код Комбайн 3.0

Barcode Harvester - удобное приложение, способное преобразовать ваш телефон в мощный инструмент, совмещающий в себе сканер штрих-кода, терминал сбора данных и

E-Trade Content Creator 3.0 (от 27.06.14)

E-Trade Content Creator - приложение для получения информации с других сайтов. Позволяет наполнять каталог товаров с описаниями, характеристиками, фото и создавать

IZI Склад 1.0.2.0

Легкая в обучении и использовании программа, которая обладает всем необходимым функционалом для ведения торговли и учета товара на небольшом складе. Присутствует

ТЦУ Старт 3.58

ТЦУ Старт – предназначена для ведения учета складских и торговых операций, учета остатков в количественном и денежном выражении, расчета полученной товарной прибыли,

Отзывы о программе Memo Fora 4x4 "Свой бизнес"

строитель про Memo Fora 4x4 "Свой бизнес" 11.06.2013 [05-07-2013]

Нужен учебник, встроенный в Memo Fora 4x4 "Свой бизнес" по созданию конкурентного производства и продвижению продукции.
6 | 5 | Ответить

рыжа про Memo Fora 4x4 "Свой бизнес" 11.04.2013 [26-04-2013]

Полиморфные графики дисперсных гистерезисных продаж по совокупности данных сводных и полусводных отчетов GAAP строятся с огромными погрешностями и не дают реальной картины в разрезе промежуточных финрезультатов.
2 | 7 | Ответить

Кузьма про Memo Fora 4x4 "Свой бизнес" 01.03.2013 [12-03-2013]

Не хватает методички по нестандартному решению поставленных задач.
6 | 2 | Ответить

урожай про Memo Fora 4x4 "Свой бизнес" 01.03.2013 [10-03-2013]

Добавьте просмотр прогноза погоды из программы на три-семь месяцев вперед.
5 | 3 | Ответить

колхозник про Memo Fora 4x4 "Свой бизнес" 01.03.2013 [09-03-2013]

Как сделать в программе сравнительный анализ товарных(ассортиментных) матриц покупателей ?
5 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (10) / Добавить отзыв
 