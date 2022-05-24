Отзывы о программе LockHunter

djMavriksm Cannot delete the folders!!!- вроде всё понятно себя описала.. спасибо за это ущербное говно!!! ...ещё и перезагрузку просит ..попрошайка ,а хрен там плавал тебе..

Короче го^но можно не качать..

P.s: Unlocer на 5+ справляется со всем и без перезагрузки!

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Елена Обещали на русском языке! Как теперь разобраться?

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Человек Windows 10x64 лицензионная. Работает. Удалила, то что не смог удалить IObit Unlocker, который до этого ни разу не подводил.

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Волонтер С помощью этой программы я быстро удалил вирусный файл который был открыт в системе, незнаю как у других но у меня на Windows 8 он работает на 4, пять дать не могу потому что все на английском ну а программа Unlocker сразу сдалась при виде моего файла так что сами решайте!

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