LockHunter для Windows

Описание
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Оценка: 4.24/5 голосов - 35
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 62 556 | Статистика
Размер:3,22 Мб
LockHunter скриншот № 1

LockHunter - бесплатная программа для удаления файлов, которые, по непонятным вам причинам, блокируются какими-то другими приложениями.

Бывают ситуации, когда системой выдается сообщение, что файл удалить невозможно, так как он используется иным приложением. Это случается по разным причинам, в том числе может быть результатом действия какого-нибудь malware или другого вредоносного приложения. В таких ситуациях на помощь придет LockHunter. Он позволяет разблокировать находящиеся в использовании файлы с последующей возможностью удаления, копирования или переименования.

Для удобства LockHunter интегрируется в контекстное меню Проводника Windows.

Основные возможности:

  • Показывает процесс, блокирующий доступ к файлу или папке
  • Позволяет разблокировать, удалить, скопировать или переименовать заблокированный файл
  • Позволяет "убить" блокирующий процесс
  • Позволяет удалить блокирующий процесс с жесткого диска
  • Удаляемые файлы помещаются в Корзину (т.е. при необходимости их можно быстро восстановить).
Что нового в LockHunter 3.4.3?
  • Исправления ошибок и мелкие улучшения.
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Отзывы о программе LockHunter

djMavriksm про LockHunter 3.3.4 [03-04-2021]

Cannot delete the folders!!!- вроде всё понятно себя описала.. спасибо за это ущербное говно!!! ...ещё и перезагрузку просит ..попрошайка ,а хрен там плавал тебе..
Короче го^но можно не качать..
P.s: Unlocer на 5+ справляется со всем и без перезагрузки!
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Елена про LockHunter 3.2.3 [31-03-2019]

Обещали на русском языке! Как теперь разобраться?
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Человек про LockHunter 3.1.1 [25-05-2016]

Windows 10x64 лицензионная. Работает. Удалила, то что не смог удалить IObit Unlocker, который до этого ни разу не подводил.
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Волонтер про LockHunter 3.1.1 [04-11-2015]

С помощью этой программы я быстро удалил вирусный файл который был открыт в системе, незнаю как у других но у меня на Windows 8 он работает на 4, пять дать не могу потому что все на английском ну а программа Unlocker сразу сдалась при виде моего файла так что сами решайте!
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Krevetka про LockHunter 3.1.1 [14-04-2015]

Не удаляет, по крейне-мере на семёрки..
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