LockHunter для Windows
|Оценка:
|4.24/5 голосов - 35
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Crystal Rich Ltd.
|Категории:
|другое - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 62 556 | Статистика
|Размер:
|3,22 Мб
LockHunter - бесплатная программа для удаления файлов, которые, по непонятным вам причинам, блокируются какими-то другими приложениями.
Бывают ситуации, когда системой выдается сообщение, что файл удалить невозможно, так как он используется иным приложением. Это случается по разным причинам, в том числе может быть результатом действия какого-нибудь malware или другого вредоносного приложения. В таких ситуациях на помощь придет LockHunter. Он позволяет разблокировать находящиеся в использовании файлы с последующей возможностью удаления, копирования или переименования.
Для удобства LockHunter интегрируется в контекстное меню Проводника Windows.
Основные возможности:
- Показывает процесс, блокирующий доступ к файлу или папке
- Позволяет разблокировать, удалить, скопировать или переименовать заблокированный файл
- Позволяет "убить" блокирующий процесс
- Позволяет удалить блокирующий процесс с жесткого диска
- Удаляемые файлы помещаются в Корзину (т.е. при необходимости их можно быстро восстановить).
- Исправления ошибок и мелкие улучшения.
Unlocker позволяет удалить файлы и папки, которые обычным способом удалить не удается (когда...
Scanner - программа для анализа содержимого жестких дисков, CD, дискет и других носителей....
Если вы столкнулись с файлом или папкой, которую никак не можете удалить ни одним...
Простая программа для создания символьных ссылок, с помощью которой можно легко...
Простая в использовании портативная программа, которая позволяет вам легко создавать и...
IObit Unlocker - утилита, с помощью которой можно легко разблокировать доступ к данным, занятых...
Отзывы о программе LockHunter
djMavriksm про LockHunter 3.3.4 [03-04-2021]
Cannot delete the folders!!!- вроде всё понятно себя описала.. спасибо за это ущербное говно!!! ...ещё и перезагрузку просит ..попрошайка ,а хрен там плавал тебе..
Короче го^но можно не качать..
P.s: Unlocer на 5+ справляется со всем и без перезагрузки!
| | Ответить
Елена про LockHunter 3.2.3 [31-03-2019]
Обещали на русском языке! Как теперь разобраться?
3 | 2 | Ответить
Человек про LockHunter 3.1.1 [25-05-2016]
Windows 10x64 лицензионная. Работает. Удалила, то что не смог удалить IObit Unlocker, который до этого ни разу не подводил.
2 | 2 | Ответить
Волонтер про LockHunter 3.1.1 [04-11-2015]
С помощью этой программы я быстро удалил вирусный файл который был открыт в системе, незнаю как у других но у меня на Windows 8 он работает на 4, пять дать не могу потому что все на английском ну а программа Unlocker сразу сдалась при виде моего файла так что сами решайте!
2 | 2 | Ответить