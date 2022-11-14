balenaEtcher для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|balena
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|138,76 Мб
balenaEtcher - программа которая позволяет легко записывать образы вашей операционной системы на SD-карты и любые съемные диски. Присутствует поддержка работы с различными форматами, включая ISO, IMG или ZIP. Также может напрямую прошивать устройства Raspberry Pi, поддерживающие режим загрузки с USB-устройства.
Большинство операций приложение выполняет автоматически, пользователю необходимо всего лишь выбрать образ ОС и тип носителя. В том случае, если к вашему ПК подключено несколько переносных дисков, утилита позволяет выбрать нужный. После завершения записи balenaEtcher предлагает вам возможность загрузить новый образ или записать его на другой диск.
Особенности balenaEtcher:
- Проверенная прошивка. Больше не нужно записывать изображения на поврежденные карты и удивляться, почему устройство не загружается.
- Делает выбор диска очевидным, чтобы избежать стирания всего жесткого диска.
- Интуитивно-понятный пользовательский интерфейс.
- Открытый исходный код.
- Созданный с использованием веб-технологий - JS, HTML, node.js и Electron.
- Кросс-платформенность.
- Высокая скорость работы, одновременная запись на несколько дисков.
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