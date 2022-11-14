balenaEtcher для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:138,76 Мб
balenaEtcher скриншот № 1
balenaEtcher скриншот № 2

balenaEtcher - программа которая позволяет легко записывать образы вашей операционной системы на SD-карты и любые съемные диски. Присутствует поддержка работы с различными форматами, включая ISO, IMG или ZIP. Также может напрямую прошивать устройства Raspberry Pi, поддерживающие режим загрузки с USB-устройства.

Большинство операций приложение выполняет автоматически, пользователю необходимо всего лишь выбрать образ ОС и тип носителя. В том случае, если к вашему ПК подключено несколько переносных дисков, утилита позволяет выбрать нужный. После завершения записи balenaEtcher предлагает вам возможность загрузить новый образ или записать его на другой диск.

Особенности balenaEtcher:

  • Проверенная прошивка. Больше не нужно записывать изображения на поврежденные карты и удивляться, почему устройство не загружается.
  • Делает выбор диска очевидным, чтобы избежать стирания всего жесткого диска.
  • Интуитивно-понятный пользовательский интерфейс.
  • Открытый исходный код.
  • Созданный с использованием веб-технологий - JS, HTML, node.js и Electron.
  • Кросс-платформенность.
  • Высокая скорость работы, одновременная запись на несколько дисков.
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