balenaEtcher - программа которая позволяет легко записывать образы вашей операционной системы на SD-карты и любые съемные диски. Присутствует поддержка работы с различными форматами, включая ISO, IMG или ZIP. Также может напрямую прошивать устройства Raspberry Pi, поддерживающие режим загрузки с USB-устройства.

Большинство операций приложение выполняет автоматически, пользователю необходимо всего лишь выбрать образ ОС и тип носителя. В том случае, если к вашему ПК подключено несколько переносных дисков, утилита позволяет выбрать нужный. После завершения записи balenaEtcher предлагает вам возможность загрузить новый образ или записать его на другой диск.

Особенности balenaEtcher: