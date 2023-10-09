iMazing для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.17.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:122,33 Мб
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iMazing — надежная программа для передачи сообщений, музыки, файлов и данных с iPhone или iPad на ПК и обратно. Позволяет осуществлять резервное копирование и извлечение данных, перенос медиафайлов и документов, и многое другое.

Особенности iMazing:

  • Перенос фото и видео с iPhone на Mac или ПК.
  • Просмотр фото и всех данных, в том числе скрытых Apple.
  • Удобный экспорт и надежное копирование фотографий и видео без iCloud или iTunes. Доступ к ним с компьютера через USB или Wi-Fi.
  • Управление сообщениями на iPhone.
  • Экспорт, распечатка и архивирование SMS, сообщений iMessage и WhatsApp, включая метаданные.
  • Возможность сохранить ценную переписку вместе с медиафайлами и вложениями.
  • Простой перенос музыки с iPhone, iPod и iPad или на них.
  • Быстрое копирование музыки и медиафайлов с компьютера на устройство iOS и обратно без iTunes, Finder или программы "Музыка".
  • Продвинутые локальные бэкапы iPhone и iPad. Поддерживается автоматическое беспроводное копирование, сохранение на внешние жесткие диски и сетевые хранилища, а также многие другие возможности.
  • Перенос любых данных на iPhone и iPad.
  • Загрузка и установка приложений на iPhone и iPad. Полный контроль над приложениями iOS. Загрузка приложений (.ipa) на компьютер и установка на всех устройствах iOS.
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