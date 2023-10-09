iMazing для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.17.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DigiNDA SARL
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|122,33 Мб
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iMazing — надежная программа для передачи сообщений, музыки, файлов и данных с iPhone или iPad на ПК и обратно. Позволяет осуществлять резервное копирование и извлечение данных, перенос медиафайлов и документов, и многое другое.
Особенности iMazing:
- Перенос фото и видео с iPhone на Mac или ПК.
- Просмотр фото и всех данных, в том числе скрытых Apple.
- Удобный экспорт и надежное копирование фотографий и видео без iCloud или iTunes. Доступ к ним с компьютера через USB или Wi-Fi.
- Управление сообщениями на iPhone.
- Экспорт, распечатка и архивирование SMS, сообщений iMessage и WhatsApp, включая метаданные.
- Возможность сохранить ценную переписку вместе с медиафайлами и вложениями.
- Простой перенос музыки с iPhone, iPod и iPad или на них.
- Быстрое копирование музыки и медиафайлов с компьютера на устройство iOS и обратно без iTunes, Finder или программы "Музыка".
- Продвинутые локальные бэкапы iPhone и iPad. Поддерживается автоматическое беспроводное копирование, сохранение на внешние жесткие диски и сетевые хранилища, а также многие другие возможности.
- Перенос любых данных на iPhone и iPad.
- Загрузка и установка приложений на iPhone и iPad. Полный контроль над приложениями iOS. Загрузка приложений (.ipa) на компьютер и установка на всех устройствах iOS.
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Admin
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