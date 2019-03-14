USB Image Tool

Unlocker 1.9.2

Unlocker позволяет удалить файлы и папки, которые обычным способом удалить не удается (когда системой выдается сообщение, что файл удалить невозможно, так как он

Scanner 2.13

Scanner - программа для анализа содержимого жестких дисков, CD, дискет и других носителей.

LockHunter 3.2.3

LockHunter - утилита для корректного удаления заблокированных файлов. Программа отображает процесс, блокирующий доступ к файлу/папке и позволяет разблокировать,