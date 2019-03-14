USB Image Tool для Windows

USB Image Tool 1.76

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Описание USB Image Tool 1.76Описание   Скачать USB Image Tool 1.76СКАЧАТЬ (379 Кб) Скриншоты USB Image Tool 1.76Скриншоты (2)   Статистика USB Image Tool 1.76Статистика   Отзывы о USB Image Tool 1.76Отзывы (2)  
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4.40 из 5, всего оценок - 5
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USB Image Tool - небольшая портативная программа для создание образов Flash-накопителей с классическим интефейсом USB.

Это может быть удобно, например при использовании MP3-плеера, цифровой камеры, телефона и др. устройств, когда при подключении их к компьютеру Вы увидите обычный USB-диск. Полученные образы имеют расширение .ima или .imz. Программа очень быстро работает, имеет понятный и простой интерфейс, и пригодится всем тем, кто любит пользоваться своим Flash в виде обычного накопителя.

Что нового в USB Image Tool 1.76?
  • исправлены ошибки
USB Image Tool
USB Image Tool
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)23 / 21 004
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе USB Image Tool

ramsu про USB Image Tool 1.74 [12-12-2017]

На XP нужно установить NetFrameWork 4.0.30319
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Евгений про USB Image Tool 1.72 [20-07-2016]

Не загружается. В WinXP Pro SP3 при загрузке вылетает с сообщением "Ошибка инициализации приложения"
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