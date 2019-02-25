Bopup Communication Server — сервер для организации эффективной системы обмена мгновенными сообщениями и файлами в локальной сети офиса, инфраструктуре крупного предприятия или компании, включая передачу данных через Интернет. Быстрый в развертывании и легкий в использовании. Обладает большими возможностями для контроля и управления всей системой обмена сообщениями и отвечает большинству требований, связанных с корпоративным общением.
Bopup Communication Server легко объединит сотрудников из всех других офисов и подразделений в единую систему обмена сообщениями с возможностью передачи документов, поддержкой гиперссылок и смайликов.
Возможности Bopup Communication Server:
Организация пользовательских групп, контроль за отправкой сообщений и файлов.
Создание собственной внутренней среды обмена сообщениями, включая структуру отделов и группы. Централизованная клиент-сервер архитектура предоставляет мощные и гибкие средства для управления, с созданием пользовательских групп, распределением прав на отсылку и видимость других пользователей для каждого из сотрудников. Имеется возможность импорта учетных записей пользователей из каталога Active Directory (LDAP).
Безопасность. Все передаваемые сообщения и файлы шифруются.
Сервер сообщений поддерживает различные методы авторизации и аутентификации пользователей.
Возможность организовывать собственный список контактов и последующий доступ к нему из любого рабочего места и компьютера.
Полная поддержка сред Terminal Server, Citrix и Fast User Switching при работе с системой Windows клиентскими продуктами, которые могут быть одновременно использованы несколькими сотрудниками работающими на одном и том же сервере.
Просмотр архива сообщений, вывод сообщений на принтер.
Что нового в Bopup Communication Server 5.3.2.14615?