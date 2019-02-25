Программы для Windows » Серверы » другое » Bopup Communication Server 5.3.2.14615
Bopup Communication Server для Windows

Bopup Communication Server 5.3.2.14615

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Bopup Communication Server 5.3.2.14615Описание   Скачать Bopup Communication Server 5.3.2.14615СКАЧАТЬ (173,02 Мб) Скриншоты Bopup Communication Server 5.3.2.14615Скриншоты (8)   Статистика Bopup Communication Server 5.3.2.14615Статистика   Отзывы о Bopup Communication Server 5.3.2.14615Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bopup Communication Server — сервер для организации эффективной системы обмена мгновенными сообщениями и файлами в локальной сети офиса, инфраструктуре крупного предприятия или компании, включая передачу данных через Интернет. Быстрый в развертывании и легкий в использовании. Обладает большими возможностями для контроля и управления всей системой обмена сообщениями и отвечает большинству требований, связанных с корпоративным общением.

Bopup Communication Server легко объединит сотрудников из всех других офисов и подразделений в единую систему обмена сообщениями с возможностью передачи документов, поддержкой гиперссылок и смайликов.

 Возможности Bopup Communication Server:

  • Организация пользовательских групп, контроль за отправкой сообщений и файлов.
  • Создание собственной внутренней среды обмена сообщениями, включая структуру отделов и группы. Централизованная клиент-сервер архитектура предоставляет мощные и гибкие средства для управления, с созданием пользовательских групп, распределением прав на отсылку и видимость других пользователей для каждого из сотрудников. Имеется возможность импорта учетных записей пользователей из каталога Active Directory (LDAP).
  • Безопасность. Все передаваемые сообщения и файлы шифруются.
  • Сервер сообщений поддерживает различные методы авторизации и аутентификации пользователей.
  • Возможность организовывать собственный список контактов и последующий доступ к нему из любого рабочего места и компьютера.
  • Полная поддержка сред Terminal Server, Citrix и Fast User Switching при работе с системой Windows клиентскими продуктами, которые могут быть одновременно использованы несколькими сотрудниками работающими на одном и том же сервере.
  • Просмотр архива сообщений, вывод сообщений на принтер.
Что нового в Bopup Communication Server 5.3.2.14615?
  • Улучшения в работе программы и исправления ошибок
Скриншоты Bopup Communication Server:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 5190 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 899
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Общение в сети
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

DameWare NT Utilities 7.5.9.1

DameWare NT Utilities - Сборник утилит, предназначенных для удаленного администрирования операционных систем Windows NT/2000/XP

Kannel Informer - SMS Sender 2

Kannel Informer - SMS Sender - крохотная утилита для работы с сервером Kannel. Объединяет в себе функции отправки СМС и сервера "прослушивания" ответов от Kannel

Готовый сервер CS 1.6 2.7

Готовый сервер CS 1.6 - Готовый сервер для игры в Counter Strike 1.6.

ApHeMo 2.13.0.24

ApHeMo - приложение для проверки состояния серверов Apache HTTP Server

RDP Selector 1.0.0.5

RDP Selector - небольшая программа, предназначенная для быстрого выбора сервера, к которому будет осуществлено терминальное подключение. Программа проста в

iNET Grabber 1.2

iNET Grabber - Оригинальная утилита для скачивания веб-страниц и их автоматической обработки в соответствии с заранее установленными правилами (удаление и замена

скачать Adguard

Отзывы о программе Bopup Communication Server

Admin

Отзывов о программе Bopup Communication Server 5.3.2.14615 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 